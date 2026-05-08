クラウド型モバイルPOSレジ「POS+（ポスタス）」、「自治体・公共Week2026」に出展

ポスタス株式会社

ポスタス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本田 興一、以下：ポスタス）は、2026年５月13日(水)～15日(金)に東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week2026」に出展します。

「自治体・公共Week2026」は、自治体・公共向けの7つの専門展で構成された展示会で、ポスタスはDX人材支援や業務効率化、セキュリティ強化などをテーマとした「自治体DX展」に出展します。

ポスタスのブースでは、全国の行政機関で導入が進むクラウド型POSレジ「POS＋（ポスタス）」を中心に、窓口業務の省力化・非接触化・キャッシュレス対応を実現する各種ソリューションをご紹介します。

今回の展示では、セルフレジ、決済一体型端末、スマートフォンを活用したPOSといった、公共施設や自治体窓口の運用に柔軟に対応できる構成を実機で体験いただけます。

今後もポスタスは、クラウド型モバイルPOSレジやセルフレジ・券売機、キャッシュレス決済ソリューションの提供を通じて、飲食店・小売店をはじめとするサービス事業者様に加え、自治体・公共施設における窓口業務の省力化・DX推進を支援してまいります。

（自治体・公共week2025出展時の「POS+（ポスタス）」ブースの様子）

■出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56468/table/238_1_a21e5e10d1e5d160a3fc0b1f88f95dfd.jpg?v=202605080151 ]

■主な出展内容

・POS+ selfregi（ポスタス セルフレジ）

「POS＋ selfregi」は、飲食店向け「POS＋ food（ポスタス フード）」および小売店向け「POS+ retail（ポスタス リテール）」のオプションサービスとして提供するセルフレジ・券売機サービスです。来庁者・利用者自身の操作で会計を完結できるため、窓口業務の負担軽減と待ち時間の短縮に貢献します。

今回の展示では、公共施設・自治体窓口向けに「POS+ retail」のオプションとしての「POS+ selfregi」を、16.5インチと21インチの2サイズのディスプレイ構成でご用意。施設の規模や設置スペースに合わせた柔軟な導入イメージを、実機でご体験いただけます。

・POS in（JT-VT10/JT-VC10）＋スリッププリンター

「JT‑VT10/JT‑VC10」は、クレジットカード・電子マネー・QRコードなどマルチ決済に1台で対応できるオールインワン決済端末です。tance株式会社（ https://www.tance.co.jp/ ）が提供するサービスプラットフォーム「tance mall（タンスモール）」を通じて、端末上にPOSレジアプリ「POS+ retail」をインストールすることで、レジと決済を1台に集約したPOS一体型キャッシュレス端末としてご利用いただけます。

今回の展示では、「JT‑VT10/JT‑VC10」にスリッププリンターを組み合わせた構成をご紹介。金額の二度打ちによる会計ミスを防止し、窓口の省スペース化と業務効率化を実現する、公共施設の窓口業務に適した構成を実機でご体験いただけます。

・POS＋ retail スマホPOS

「スマホPOS」は、普段使い慣れたスマートフォンにPOSレジ機能を搭載し、専用のレジ機器を必要とせずに会計業務を行えるサービスです。持ち運びが容易なため、臨時窓口やイベント対応など、場所やシーンを選ばない柔軟な運用を実現します。

今回の展示では、スマホPOSの実機を用いた構成をご紹介。省スペース・低コストで導入でき、公共施設のさまざまな利用シーンに対応できる使い勝手を実際にご体験いただけます。

■POS+（ポスタス）の製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

詳細な仕様や料金プランなど、導入に関するご相談はこちらからお問い合わせください。

https://www.postas.co.jp/inquiry

■ポスタス株式会社について＜ https://www.postas.co.jp/ (https://www.postas.co.jp/)＞

ポスタス株式会社は、2013年5月にサービス提供を開始し、飲食業、小売業、理美容業、クリニック業の各業界に特化したクラウド型モバイルPOSレジ「POS＋(ポスタス)」を中心に、店舗運営の効率化ときめ細やかなおもてなしを両立する包括的なソリューションを提供しています。POSレジに加え、セルフレジ/券売機、オーダーシステム、多店舗管理システムなど、業務の自動化・省力化から顧客体験の向上まで一気通貫でサポートしています。

当社は「ともに創る、おもてなしの一歩先を」をミッションとし、深刻な日本の労働力不足に対し、テクノロジーの力で店舗運営の効率化を実現し、現場のスタッフが人にしかできないきめ細やかな接客やサービスに集中できる環境を創出します。お客様とともに、日本のおもてなし文化を守り、さらに進化させていくことを目指しています。