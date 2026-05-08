レジャーやフェスなど、屋外活動時の暑さ対策をMEDIAIDから提案濡らして絞って振るだけ「アイシングギア 冷感ポンチョ」を新発売

日本シグマックス株式会社

日本生まれの日常生活向けサポーターブランド「MEDIAID（メディエイド）」を展開する日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木洋輔）は、日常生活の中で使える暑さ対策アイテムとして、「メディエイド アイシングギア 冷感ポンチョ」を新たに発売します。

なお、全国のスギ薬局の店舗では5月6日(水)より順次販売、メディエイド公式オンラインショップでは5月25日(月)より販売開始します。

■熱中症による救急搬送者数は増加傾向、環境に応じた適切な暑さ対策が重要

近年、猛暑の長期化により、熱中症による救急搬送者数は増加傾向にあります。総務省消防庁が発表した「令和7年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」によると、調査開始以降、熱中症による救急搬送者数は10万人を超え、過去最多となりました(※1)。

また、厚生労働省からは、熱中症予防や体の蓄熱を避けるため、「保冷剤、氷、冷たいタオルなどでからだを冷やす」ことを挙げ、場所に応じた適切な対策を取ることの重要性を発信しています(※2)。

※1：総務省「令和７年（５月～９月）の熱中症による救急搬送状況(https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r7/heatstroke_nenpou_r7.pdf)」 p.2、9

※2：厚生労働省 熱中症予防のための情報・資料サイト「熱中症にならないために予防の行動(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/prevent.html)」

■外出時など、屋外活動での暑さ対策の選択肢を広げるため、「アイシングギア 冷感ポンチョ」を新発売

MEDIAIDでは、日常生活での身体活動を支えるブランドとして、こうした社会的背景に着目し、2021年より暑さ対策アイテムを展開しています。屋外活動に限らず、家事や通勤時など、生活のさまざまな場面で無理なく取り入れられるよう、暑い季節を快適に過ごすための選択肢を提案してきました。

そこで今回、日常生活における暑さ対策の選択肢をさらに広げるとともに、レジャーやフェスなど外出時の暑さ対策に活用できるアイテムとして、「メディエイド アイシングギア 冷感ポンチョ」を新たに発売いたします。

■製品特長

特長１．肌温度より-15℃の製品でカラダを冷却

・水に濡らして絞って振るだけで気化熱による冷却効果を発揮。

・冷感素材に遮熱効果とUVカット効果を付与。フード付きで頭部から暑さ・紫外線対策が可能。

特長2．水に濡らすだけで即効冷感

・冷たさが弱まったと感じても水に濡らして振るたびに冷感が復活。

特長3．フリーサイズ仕様。洗濯機で洗濯可能

・大人から子供まで男女問わず使用可能。

・ネットに入れれば洗濯機で洗濯可能。

【製品情報】

商品名：メディエイド アイシングギア 冷感ポンチョ

サイズ：フリーサイズ ※製品寸法…幅：145cm、高さ（フード含む）：95cm、フード含まず：65cm

希望小売価格（税込）：4,499円

発売日：全国のスギ薬局店舗…5月6日(水)より順次販売を開始※3

メディエイド公式オンラインショップ…5月25日(月)より販売開始

販売店舗：全国のスギ薬局の店舗（一部お取り扱いのない店舗がございます）※3、メディエイド公式オンラインショップ

※3：販売開始日は店舗によって異なります。また、在庫状況は各店舗にお問い合わせください

【下記オンラインショップにて販売いたします※4】

・メディエイド公式オンライン販売： https://www.mediaid-online.jp/SHOP/56761.html(https://www.mediaid-online.jp/SHOP/56761.html)

・シグマックス 公式shop楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/sigmax-officialshop/56761/(https://item.rakuten.co.jp/sigmax-officialshop/56761/)

・メディエイド 公式yahoo店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/sigmax-officialshop/56761.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/sigmax-officialshop/56761.html)

※４：オンラインショップは5月25日(月)より購入いただけます。

メディエイドでは「アイシングギア 冷感ポンチョ」のほかにも、暑さ対策アイテムをラインアップしています。

詳細はこちらから

https://www.mediaid-online.jp/SHOP/306111/list.html

■医療メーカーが生み出すサポーター「MEDIAID（メディエイド）」について https://www.mediaid-online.jp/

医療メーカーとして半世紀にわたり整形外科向けのサポーター・固定材料・医療機器を製造し、医療機関向けサポーター出荷額(※5)・腰サポーターメーカー出荷枚数No.1(※6)の日本シグマックスが展開する、日常生活向けのサポーターブランド。

医療現場で求められる機能・品質はそのままに、様々な仕事のシーン、普段の生活シーンでの着用感・快適性を追求した素材選び・ものづくりから、すべての製品を生み出しています。

※5：(株)日本能率協会総合研究所調べ。2024年度メーカー出荷額ベース

※6：(株)日本能率協会総合研究所調べ。2024年度メーカー出荷枚数ベース

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）