焼肉屋さかい「名古屋めしフェア」5月13日（水）より「でらうまい！ご当地の味」お楽しみいただけます

株式会社焼肉坂井ホールディングス

職人の手切りによる最高の状態でお肉を提供する「焼肉屋さかい」では、5月13日（水）より期間限定で「名古屋めしフェア」を開催いたします。ご当地定番の味「八丁味噌」により旨み引き立つ4種類の焼肉、カルビ・アンデス四元豚・鶏もも・とんちゃん。名古屋の王道グルメ手羽先唐揚げに、夏の名古屋の定番料理「ころきしめん」。名古屋喫茶の定番、クリームソーダをストーンアイスに仕立てたデザートをご用意いたします。この機会に是非、お楽しみください。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和8年5月13日（水）～ 7月12日（日）

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます。

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます。

名古屋めしフェア メニュー

※画像はイメージでございます。

特製八丁味噌だれ カルビ■ 特製八丁味噌だれ カルビ

690円（税込759円）

特製八丁味噌だれをもみ込んだカルビを焼くと、味噌の香ばしい

香りが立ち上ります。卓上の味噌つけだれに付けて食べれば「な

ごやきにく（名古屋×焼肉）」の完成です。

特製八丁味噌だれ アンデス高原 四元豚■ 特製八丁味噌だれ アンデス高原 四元豚

590円（税込649円）

甘みのある四元豚を、コク深い特製八丁味噌だれで味付けしまし

た。豚肉の甘みと味噌のコクが重なり合う、濃厚な旨味をご堪能

ください。

特製八丁味噌だれ 国産鶏もも■ 特製八丁味噌だれ 国産鶏もも

490円（税込539円）

やわらかな国産鶏ももを、コク深い特製八丁味噌だれで味付けし

ました。味噌の香ばしさが鶏もものジューシーさを引き立てます。

特製八丁味噌だれ とんちゃん特製八丁味噌だれ とんちゃん

490円（税込539円）

昭和から親しまれる庶民の味「味噌とんちゃん」。

特製八丁味噌だれをもみ込んだ豚ホルモンを焼くと、味噌の香ば

しい香りが立ち上ります。卓上の味噌つけだれに付けて「郷土の

焼肉」を存分にお楽しみください。

八丁味噌を加え焼肉に合うよう開発した特製の味噌つけだれです。

コクと旨味を演出いたします。

卓上 味噌つけだれおつまみきゃべつ 味噌マヨ付き■ おつまみきゃべつ 味噌マヨ付き

390円（税込429円）

新鮮なキャベツを、コクのある特製味噌マヨにディップ。

ぱりぱりとした食感とともに、味噌のコクを軽やかに楽しめる一品

です。

名古屋名物 手羽先唐揚げ■ 名古屋名物 手羽先唐揚げ

550円（税込605円）

これぞ王道の名古屋めしです。

外はパリッと香ばしく、中はジューシー。甘辛く胡椒の効いた味

付けが、後を引くおいしさです。

ころきしめん■ ころきしめん

390円（税込429円）

名古屋では、冷たいつゆをかけたきしめんやうどんを「ころ」と

呼びます。つるっとしたのど越しが魅力のきしめんを、冷たいつ

ゆでさっぱりと楽しめる、夏の名古屋定番の一杯です。

ストーンアイス 懐かしのパチパチクリームソーダ■ ストーンアイス 懐かしのパチパチクリームソーダ

450円（税込495円）

名古屋喫茶の定番、クリームソーダをストーンアイスに仕立てま

した。メロンダイスのシャリシャリ食感と、パチパチ弾けるキャ

ンディのアクセントが楽しめる、懐かしく華やかなデザートです。

◎焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいグランドメニュー https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/(https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/)

名古屋めしフェア実施店舗

※店舗名記載の【炭火】は「炭火焼肉屋さかい」でございます。

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます。

・六日町駅前店 新潟県南魚沼市六日町105-1サンプラザビル1F（六日町駅前通り）025-778-0229

・柏崎インター店 新潟県柏崎市茨目3-743-1 0257-20-4429

・上越高田店 新潟県上越市土橋2283 025-523-0517

・【炭火】糸魚川店 新潟県糸魚川市上刈3-14-14 025-553-2914

・伊那春近店 長野県伊那市西春近2910-1 0265-74-1129

・【炭火】上田店 長野県上田市中央4-3569-2 0268-29-1329

・【炭火】松本村井店 長野県松本市村井町南1-7-3 0263-86-5122

・【炭火】諏訪インター店 長野県諏訪市沖田町4-21-2THビル5F（旧ゴールデンビル）

0266-54-3829

・【炭火】御経塚店 石川県野々市市御経塚2-308 076-240-1629

・【炭火】守谷店 茨城県守谷市美園1-2-8 0297-21-1529

・新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-17-12第1浅川ビル4F 03-5287-1229

・【炭火】羽村店 東京都羽村市緑ヶ丘1-5-13 042-570-1229

・久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜7-1-14 2F (1Fハックドラック）

046-838-5929

・湘南ライフタウン店 神奈川県藤沢市石川2-4-11 0466-86-6329

・橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本5-14-5 042-770-8929

・秦野店 神奈川県秦野市富士見町2-21 0463-81-7004

・【炭火】横須賀馬堀海岸店 神奈川県横須賀市大津町1-22-8パチンコマリーン2F 046-826-0580

・成田店 千葉県成田市ウイング土屋89 0476-20-1929

・【炭火】各務原店 岐阜県各務原市蘇原東栄町2-130 058-383-8228

・焼津三ヶ名店 静岡県焼津市三ヶ名1111-1 054-620-9929

・函南店 静岡県田方郡函南町間宮574-1 055-970-2929

・掛川店 静岡県掛川市大池635-3 0537-62-0829

・裾野店 静岡県裾野市平松662-5 055-995-1681

・【炭火】富士本市場店 静岡県富士市本市場36-1 0545-66-4529

・【炭火】沼津香貫店 静岡県沼津市下香貫上障子398-1 055-935-6629

・【炭火】四日市西店 三重県三重郡菰野町神森876 059-391-2929

・【炭火】四日市ときわ店 三重県四日市市ときわ1-1261-5 059-350-0468

・【炭火】大津堅田店 滋賀県大津市今堅田2-11-1 077-571-3729

・【炭火】田辺店 和歌山県田辺市目良43-18 0739-23-2922

・【炭火】御坊店 和歌山県御坊市薗324 0738-32-2929

・【炭火】新宮店 和歌山県新宮市新宮字鴻田3563-1 0735-28-2029

・【炭火】和歌山岩出店 和歌山県岩出市中島872-2 0736-63-5298

・【炭火】和歌山橋本店 和歌山県橋本市隅田町下兵庫字中田519-2 0736-25-5016

・伏見横大路店 京都府京都市伏見区横大路芝生33-1 075-605-8929

・京都一乗寺店 京都府京都市左京区一乗寺中ﾉ田町69 075-707-8929

・【炭火】京都洛西店 京都府京都市西京区大枝中山町7-45 075-335-2917

・【炭火】米子米原店 鳥取県米子市米原9-756-3 0859-38-0760

・【炭火】鳥取岩吉店 鳥取県鳥取市岩吉字東金田156-4 0857-39-9400

・大田店 島根県大田市長久町長久ロ175-4 0854-84-0329

・【炭火】出雲店 島根県出雲市渡橋町592-1 0853-24-8110

・【炭火】益田店 島根県益田市乙吉町イ107-1 0856-31-1729

・【炭火】松江学園通り店 島根県松江市学園2-592-1 0852-60-2050

・【炭火】島根浜田店 島根県浜田市黒川町4180 0855-23-1729

・【炭火】東広島西条店 広島県東広島市西条町御薗宇5487-1 082-431-6788

・【炭火】焼山店 広島県呉市焼山中央3-15-54 0823-34-1129

・【炭火】広島三次店 広島県三次市十日市南2-15-7 0824-64-8929

・【炭火】下松店 山口県下松市瑞穂町2-15-10 0833-48-0529

・【炭火】山口大歳店 山口県山口市維新公園3-12-5 083-934-4529

・【炭火】萩店 山口県萩市土原442 0838-21-1129

・【炭火】原城店 長崎県南島原市南有馬町乙1004-7 0957-85-2989

・【炭火】島原店 長崎県島原市前浜町丙44-1 0957-62-4129

10月7日を「焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいの日」に制定いたしました

記念日名称：焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいの日記念日日付：10月7日 正式登録日：2025年7月25日（金）

「焼肉屋さかい」は1993年10月7日に岐阜県岐阜市に1号店を出店しました。独自のカット法でお肉をより美味しく引き立て、お客様のお口に入れた時にご満足いただける営業を30年以上積み重ねてきました。また、好感の持てる接客、寛げる空間づくりにも力を入れてきました。今後もこのコンセプトは変わらず、お客様に愛され続ける、地域の皆さまの焼肉店を目指してまいりたいと思います。どうか何卒宜しくお願いいたします。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円

従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む 2024年3月現在）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

・焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいHP https://www.yakiniku.jp/sakai/

・焼肉屋さかい Instagram https://www.instagram.com/yakiniku_sakai/