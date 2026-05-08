中尾 麗イザベル氏が社外取締役に就任

株式会社エルライン

株式会社エルライン（東京都品川区、代表取締役社長：浅野 勝人）は、2025年12月26日に、中尾 麗イザベル氏が社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

中尾氏は外資系投資銀行で約15年にわたる金融キャリアに加え、上場企業での財務IR担当役員や複数社における社外取締役及びスタートアップでの取締役CFOを歴任しています。資本政策とIR・M&A・ガバナンスに精通する中尾氏の助言により、コーポレート・ガバナンス強化とIPOに向けた経営体制の高度化を推し進めます。

- 就任の背景について

エルラインは2008年の創業以来、一貫して「現場主義」と「新機軸」を掲げ、生産性と収益性の低さという建設業界全体の課題解決に取り組んでまいりました。2019年以降は、分断された下請構造の解消による収益力強化を目指し、M&Aを積極化。2021年より、グループ各社の専門性を結集し、とび土工・型枠・鉄筋・鉄骨など躯体工事全般を一括で受注する「躯体一式工事」を開始するなど領域を拡大しています。このたび、金融業界および上場企業含む事業会社での豊富な実務経験と見識を有する中尾氏を社外取締役に迎え、資本市場の観点から経営の意思決定を監督・助言いただくことで、成長を加速してまいります。

- 中尾 麗イザベル氏 経歴紹介

中尾 麗イザベル氏は、UBS証券株式会社をはじめゴールドマン・サックス証券株式会社等の外資系投資銀行にて約15年にわたりグローバルマーケット業務に従事し、金融市場および機関投資家に関する深い知見とマネジメント経験を有する。その後、不動産テック大手株式会社GA technologiesにて執行役員としてファイナンス・IRを統括し、海外公募増資や米国M&Aファイナンスの実行に携わるなど、デット・エクイティ両面を活用した成長戦略の推進に貢献した。株式会社Gunosy、株式会社Grooves、天馬株式会社では社外取締役を歴任。金融の専門性と事業会社での経営経験を併せ持ち、再建・成長の両局面で実績を重ねるとともに、多様な人材が成長できる組織基盤づくりにも取り組んできた。現在は、資本市場に精通した金融プロフェッショナルとして企業のファイナンス課題を解決する、マティス・キャピタル株式会社の代表取締役を務める。

- 中尾 麗イザベル氏 コメント

この度、株式会社エルラインに社外取締役として参画する機会を頂戴したこと、心より光栄に存じます。

私はこれまで外資系金融機関での経験に加え、上場企業や成長企業において財務・IR等の実務を通じて経営に携わってまいりました。その中で業界を問わず実感してきたのは、どれほど優れた戦略であってもそれだけで価値が実現されるわけではなく、現場で働く一人ひとりの力が発揮されてこそ、初めて形になるということです。

浅野社長が創業以来「現場主義」を掲げ、建設業界の課題に正面から向き合い、現場で働く方々の価値を最大化する会社づくりに挑まれている姿勢に深く共感し、このたびの参画に至りました。

エルラインの成長を通じて業界の課題、ひいては日本の社会的課題の解決に貢献できるよう、使命を果たしてまいります。

- 代表取締役社長CEO 浅野 勝人からのメッセージ

エルライングループの代表として、中尾氏を社外取締役として迎え入れることができ、大変うれしく思っています。当社は2008年に設立以来、『仲間が働く現場をよりよくしたい』、『お客さまの期待に応えたい』という二つの思いで全国各地への拠点設置やM＆Aの展開をしています。金融・資本市場において豊富な経験と実績を持つ中尾氏の知見を、当社の資本政策や対外コミュニケーションに活かすことで、成長戦略の推進と建設業界の課題解決をさらに力強く加速できると確信しております。

- 株式会社エルライン 会社概要

Build the Grid ー「人と現場をGrid」する理念のもと、2008年の創業以来、足場工事を祖業に型枠工事・鉄筋工事・鋼構造物工事・コンクリート工事・解体工事・リニューアル工事などの躯体工事へと工事種類を広げ 、解体から地下・地上躯体工事を請け負い建設プロジェクトの中核を担う事業を展開しています 。

会社名 ： 株式会社エルライン

本社所在地 ： 東京都品川区東品川2-1-11

代表者 ： 代表取締役社長 浅野 勝人

設立 ： 2008年12月16日

資本金 ： 1億円

事業内容 ： 躯体サブコン事業

URL ： https://lline-group.co.jp/

本件に関するお問い合わせ：https://lline-group.co.jp/contact/