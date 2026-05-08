岩崎電気株式会社

岩崎電気は、都営地下鉄3線(浅草線・三田線・大江戸線)において、全編成のうち計16車両の吊手をオリジナルデザインで独占する「吊手広告ジャック」を2026年4月23日より開始いたしました。

1年間の掲載を通じ、岩崎電気オリジナルキャラクター「アイちゃん」が、当社のメッセージを発信してまいります。

お乗り合せの際はぜひご覧ください。

岩崎電気は「未来のアタラシイをつくる」という理念のもと、光技術で安全・安心を支える事業を展開しております。

この度、より多くの方に当社の想いや、親しみやすいオリジナルキャラクターの「アイちゃん」を知っていただくため、地下鉄内でのプロモーションを決定いたしました。

展開概要

掲載期間：2026年4月23日より1年間

掲載路線：都営地下鉄浅草線、三田線、大江戸線

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：都営地下鉄浅草線・三田線・大江戸線の「吊手広告ジャック」プロモーションを開始(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/toeisubway.html?pr=014)