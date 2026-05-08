睡眠ウェルネスブランド「nemcaro」、葉山にて『nemcaro Sleep Retreat vol.2』を開催。クリスタルボウル奏者Yasumiによる音浴で深い休息体験を提供

株式会社クロア

雨音、香り、そして静寂。自然と一体化する「Seaside Earthing」の記録。

ウェルビーイング・テクノロジー事業を展開する株式会社クロア（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：戸部田 馬準）は、2026 年 4 月 23 日、神奈川県葉山の「Sunny Funny Days」にて、睡眠ウェルネスブランド「nemcaro（ネムカロ）」の世界観を体験する「nemcaro Sleep Retreat vol.2」を開催いたしました。

当日は小雨から本降りの天候となりましたが、テラス屋根のタープに落ちる雨音や雨に濡れた砂浜の香りが、かえって日常から切り離された幻想的な空間を演出。参加者の皆様と共に、自然界の心地よい揺らぎにそっと身を委ねる、特別な休息時間を過ごしました。

■ 呼吸を整え、音に浸る。五感を解放するプログラム

リトリートは、Sunny Funny Days のヨガインストラクターによるマインドフルネスヨガからスタート。波の音に包まれながら、ゆっくりとした動きで身体の緊張を解きほぐし、今この瞬間の自分へと意識を向けていきました。 心身がゆるんだところで、クリスタルボウル奏者 Yasumi による「音浴」を実施。クリスタルボウルの澄んだ倍音と、屋根を叩く雨音、そして遠くから聞こえる波の音が重なり合い、天然のサウンドスケープを創出。深い瞑想状態の中で、本来の呼吸のリズムを取り戻す体験を提供しました。

■ 視覚と味覚で楽しむ、海をイメージした「ロースイーツ」

「より良い睡眠をサポートする」というブランドの想いを込め、植物性の食材のみで作られたロースイーツを提供。今回は「Deep Ocean Dream」をテーマに、優しいブルーが印象的な葉山の海をイメージしたカラーで特別に制作致しました。目でも楽しめる美しい一皿は、身体に優しい甘さと共に、参加者の五感を包み込む様に満たしていきました。

■雨の中で深まった、ブランドと参加者を繋ぐ座談会

プログラム後半の座談会では、雨の影響で少し気温が下がり肌寒さを感じる中、ドリンクとロースイーツを囲みながら対話の時間を持ちました。 開発中の「nemcaroスリープウェア」を実際に着用していた参加者からは、その包み込まれるような安心感について「着用したときに暖かく感じた、ウェアのしっとりとした柔らかさが心地よい」といったリアルな感想が寄せられました。 厳しい環境下だからこそ、プロダクトが提供できる「安らぎ」の価値を再確認できる貴重な機会となり、今後の開発に活かすべき多くのインスピレーションをいただきました。

■都市生活者に新しい休息を。恵比寿に「nemcaro LAB」が誕生

nemcaroが提案するトータルな睡眠・休息環境を、都市生活の中でも日常的に体験できる拠点として、2026年6月、東京・恵比寿に睡眠環境サロン「nemcaro LAB（ネムカロ・ラボ）」を正式オープンいたします。これに先立ち、5月19日（火）より「nemcaro LAB体験会」を開催いたします。

【nemcaro LAB 睡眠環境サロン体験会】

日程： 2026年5月19日（火）～ 22日（金）

時間： 11:00 ～ 19:00（完全予約制）

会場： nemcaro LAB（東京都渋谷区恵比寿南1-17-15 VORT恵比寿VI 2F-A）

内容： 立体音響空間でのプチ施術体験、新作nemcaroスリープウェアの先行展示、法人利用相談など。

▼ 詳細はこちら(https://nemcaro.jp/lab/event/202605/)

※詳しくは担当までご連絡をお願いいたします。

■ nemcaroが目指す「休息環境」

本イベントは、nemcaroが提案する「休息環境」を体験するリトリートとして開催されます。自然の中で音・身体・環境が調和する時間を通じて、心身を整える新しい休息体験を提供します。

nemcaroは、クロアが培ってきた音・空間・テクノロジーの知見をもとに、睡眠や休息の質を高めるためのウェルネスブランドです。立体音響、香り、映像、そしてnemcaroスリープウェアなどのプロダクトを通じて、都市生活者の休息環境をトータルに整える新しいアプローチを提案しています。

今回のリトリートは、その世界観を自然環境の中で体験できるリアルな場として位置づけられています。参加者の体験や声を今後のプロダクト開発やサービス設計にも活かしながら、nemcaroが目指す新しい休息環境のかたちを広げていく取り組みのひとつです。

Yasumi（クリスタルボウル奏者）

音に身を委ねるだけで、魂と身体が本来の状態へと還る場をひらいています。音の振動が全身に広がり、思考や神経がゆるみ、深いリラックスの中で本来の呼吸とリズムが戻り、いのちの流れが自然と整っていきます。

Instagram

https://www.instagram.com/iris2crystal/

株式会社クロアについて

2009 年 6 月 29 日に設立された、マインドフルネス・コンテンツを中心に開発する創業 17 年のウェルビーイング・テクノロジーカンパニー。

医学博士や医療機関と連携したヘルステックサービスを展開し、国内デジタル配信においてマインドフルネス分野でトップクラスのシェアを持つ。

動画配信プラットフォーム各社にて高品質なウェルネスコンテンツを提供し、世界市場に向けたブランド構築を進めている。

会社概要

社名 ： 株式会社クロア

所在地 ： 東京都目黒区下目黒3-7-2-7F

設立 ： 2009年6月29日

代表者 ： 代表取締役社長 戸部田 馬準

外部リンク： https://croix.asia/

nemcaro BRAND(R)

nemcaro は、「音」「映像」「香り」「素材」の融合によって、都市生活者のための 快適な眠り を提供するウェルネスブランドです。

nemcaro ブランド情報（プレスリリース一覧）

詳しくはコチラ(https://prtimes.jp/main/action.php?run=html&page=searchkey&search_word=nemcaro)

公式LINE：https://lin.ee/wECD0xW

nemcaroサイト：https://nemcaro.jp

nemcaro Instagram：https://www.instagram.com/nemcaro_official/

「世界の瞑想と眠りを変える」株式会社クロアの X 公式広報アカウント

株式会社クロア 広報部 X

▶ https://x.com/croix_pr

私たちクロアはウェルビーイング・テクノロジーカンパニーとして、各分野のスペシャリストとの連携、企業向けの制作・開発・提案を行っています。