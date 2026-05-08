BS12『ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち』初回放送およびYouTube配信開始のお知らせ

番組について

NYC株式会社

『ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち』は、地元出身のタレントが自身ゆかりの地域を訪れ、地域で挑戦を続ける“ローカルヒーローズ”である中小企業とその経営者に密着します。

地域で挑戦を続ける中小企業に焦点を当て、企業の創業の背景や、これまでの歴史、経営者の想いを紐解きます。

初回放送内容

初回放送では、群馬県出身の中山秀征氏が自身の出身地を訪れ、地域を支える中小企業2社を取材しました。

番組では、伊香保温泉の老舗旅館「お宿玉樹」と、高崎市の学習塾「うすい学園」を取り上げ、地域を盛り上げる企業の歴史とその裏側に密着。

家業を継ぐうえでの様々な試行錯誤や、勉強にとどまらない教育方針の裏側など、普段は見えにくい部分にも迫った内容となっています。

YouTube配信について

お宿玉樹 社長 関口氏うすい学園 副社長 柴崎氏

本番組は、NYC公式YouTubeチャンネルにて配信しております。

■視聴はこちら：https://youtu.be/JBn0LdqVMJU?si=x7hIZv8Z5cdmdph3

放送情報

番組名 ：ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち

放送日時 ：2026年5月1日（金）6:30～7:00

放送局 ：BS12

その他配信：YouTube（NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)）

【NYC概要】

会社名 ：NYC株式会社

代表者 ：中塚庸仁、尾上侑己

所在地 ：東京都中央区新川1-6-11

事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業

設立 ：2022年3月

会社ＨＰ：https://nycinc.jp/

■本件に関するお問い合わせ

NYC株式会社 広報担当

E-mail：admin@nycinc.jp