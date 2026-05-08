BS12『ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち』初回放送およびYouTube配信開始のお知らせ

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NYC株式会社


番組について

『ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち』は、地元出身のタレントが自身ゆかりの地域を訪れ、地域で挑戦を続ける“ローカルヒーローズ”である中小企業とその経営者に密着します。


地域で挑戦を続ける中小企業に焦点を当て、企業の創業の背景や、これまでの歴史、経営者の想いを紐解きます。


初回放送内容

初回放送では、群馬県出身の中山秀征氏が自身の出身地を訪れ、地域を支える中小企業2社を取材しました。


番組では、伊香保温泉の老舗旅館「お宿玉樹」と、高崎市の学習塾「うすい学園」を取り上げ、地域を盛り上げる企業の歴史とその裏側に密着。


家業を継ぐうえでの様々な試行錯誤や、勉強にとどまらない教育方針の裏側など、普段は見えにくい部分にも迫った内容となっています。



お宿玉樹 社長 関口氏

うすい学園 副社長 柴崎氏

YouTube配信について

本番組は、NYC公式YouTubeチャンネルにて配信しております。


■視聴はこちら：https://youtu.be/JBn0LdqVMJU?si=x7hIZv8Z5cdmdph3


放送情報

番組名　　：ローカルヒーローズ｜地域で光る挑戦者たち


放送日時　：2026年5月1日（金）6:30～7:00


放送局　　：BS12


その他配信：YouTube（NYCの裏側/NYC株式会社(https://www.youtube.com/@nyccareer)）


【NYC概要】


会社名　：NYC株式会社


代表者　：中塚庸仁、尾上侑己


所在地　：東京都中央区新川1-6-11


事業内容：中小企業投資事業、ベンチャー投資事業


設立　　：2022年3月


会社ＨＰ：https://nycinc.jp/



■本件に関するお問い合わせ


NYC株式会社 広報担当


E-mail：admin@nycinc.jp