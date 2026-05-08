累計販売数985万枚突破の汗対策インナー「サラリスト」シリーズ初！着物の汗ジミを防ぐ和装用インナーを5月11日（月）に新発売

株式会社千趣会

【特集ページURL】

https://www.bellemaison.jp/cpg/fashion/salalist_new/salalist_new_index.html(https://www.bellemaison.jp/cpg/fashion/salalist_new/salalist_new_index.html)

株式会社千趣会（本社：大阪市 代表取締役社長：鈴木聡 以下千趣会）の通販事業ベルメゾンは、累計販売枚数985万枚突破※1の汗対策インナーブランド「Salalist(R)（以下サラリスト）」より、シリーズ初となる着物や浴衣などの和装用肌着「汗取りインナー・和装インナー【肌襦袢（じゅばん）・裾よけ】（大汗さん）」を2026年5月11日（月）に発売します。また、汗取りインナーの新商品として、従来の「サラリスト（綿100％シリーズ）」より約40%軽く、通気性が約45％高い生地を採用した「綿混メッシュシリーズ」に3アイテムを拡充します。「サラリスト」シリーズの商品ラインアップ強化により、深刻化する猛暑がもたらす汗の悩みの多様化に応えます。

※1）2010年3月～2025年12月末のシリーズ累計販売枚数

吸水速乾性と汗ジミ防止機能のノウハウで、汗から着物を守る「サラリスト」初の和装専用汗取りインナー

【開発背景】

年々深刻化する猛暑が社会問題となりつつある現代の日本では、着物を着用する際の基本とされる肌襦袢、長襦袢、着物の三層の重ね着や帯の着用によって「熱がこもりやすい」と感じる人が少なくありません。また、着物は汗ジミができても自宅で洗えない商品が多く、お手入れの方法や頻度に課題を感じる人が多いと言われています。

生活様式の変化により着物市場の縮小が続く一方で、観光地での着物レンタルや成人式・卒業式などの行事でのレンタル需要が増加しています。夏は浴衣を着用する方も多く、季節に応じた和装の楽しみ方も見られます。また、着物愛好家の存在は根強く、リサイクル着物をアレンジしたり、現代の装いに合わせたコーディネートを楽しんだりするなど、和装を新しい感覚で楽しむ層も広がっています。このような背景を踏まえ、汗対策インナー「サラリスト」の優れた吸水速乾性と汗ジミ防止機能を活かした、「着物を美しく快適に楽しみながら、汗ジミから守る」和装専用サラリストの開発プロジェクトが立ち上がりました。開発においては、和装に詳しい社員の意見をヒアリングし、紐を使わない仕様にすることで簡単に着用できるうえ、締め付け具合を気にする必要もありません。さらに、胸元や後ろの衿元からインナーがはみ出すことを防ぐ深めの襟ぐりなど、和装用インナーならではの配慮を加え、随所に工夫を凝らしました。

【商品特徴】

・消臭加工を施した防水シート入りの特大パッドを採用しました。着物や浴衣への汗移りを防ぎながら、気になるニオイも抑えます。

・襟ぐり、袖丈、身丈を計算したカッティングで、着物からインナーが見えることを防ぎます。

・1枚で肌襦袢（上半身用肌着）と裾よけ（下半身用巻きスカート型肌着）の役割を果たし、全身の汗をカバーするワンピース型です。

・上半身部分と下半身部分の接合位置を調整し、接ぎ目が帯の真下に来ることによる違和感を解消しました。

・深いスリット部分には薄く柔らかなトリコット素材を採用しており、滑りがよく足の動きを妨げにくい仕様です。

・着用後は洗濯機で洗えるため、お手入れの負担を軽減します。

・季節を問わず使用できるオールシーズン対応の素材を採用しました。

「綿混メッシュ素材の汗取りインナー」新アイテム拡充！従来の「サラリスト（綿100％シリーズ）」より約40%軽く、通気性が約45％高い生地を採用

【開発背景】

ベルメゾンが実施した、25歳～54歳の男女1万人を対象とした「汗に関するアンケート※2」によると、汗にお困りごとがあり、夏に肌着を着ない人のうち51.5%が「暑さ」を理由に重ね着を避けたい」と回答しました。一方で、夏に肌着を着る人の18.7%が「汗ジミを防ぐため」と回答しており、汗ジミが気になりながらも、暑さを理由に重ね着を避けたいニーズが明らかになりました。

汗と肌トラブルに詳しい、やさしい美容皮膚・皮フ科秋葉原院の宇井千穂院長は、「下着は保温だけでなく、夏には汗を蒸散させて放熱するためのアイテムです。汗を拡散して蒸発を促し、心地よい涼しさを安定して保つためにも夏こそ肌着を着た方が涼しく感じられる」と言及しています。

これらのデータを参考に、綿混メッシュ素材により、従来の「サラリスト（綿100％シリーズ）」より約40％軽く、通気性が約45%高い生地を採用し、重ね着の不快感を軽減するメッシュインナーを開発しました。

※2）調査概要：「汗に関するアンケート」／調査対象：全国の25歳～54歳の男女／調査期間：2025年12月18日～2025年12月21日／有効回答数： 10,000人（男性5,053人、女性4,947人）／調査方法：インターネット調査（委託先：株式会社マクロミル）

【商品特徴】

・襟ぐり、ぺチパンツの足口は縫い目のないシームレス仕様で、薄手の洋服でも下着のラインが響きにくい仕様です。

・トップスには生地を二重にした汗取りパッドが付いており、汗を吸収し汗ジミと不快感を軽減します。

・ペチパンツのウエスト部分は、生地を折り返した幅広の設計により、締め付け感を軽減します。さらに、気になるウエスト周りの汗を吸収し、冷えやベタつきを防ぎます。

【新商品一覧】 ※2026年5月11日（月）より閲覧可

商品名／汗取りインナー・和装インナー【肌襦袢・裾よけ】（大汗さん）

価格／3,990円（税込)

カラー／2色(オフホワイト、ベージュ)

サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1280806

商品名／汗取りインナー・ひびかない綿混メッシュタンクトップ

価格／1,490円（税込)

カラー／2色(ブラック、ピンクベージュ)

サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1280489

商品名／汗取りインナー・ひびかない綿混メッシュフレンチ袖

価格／1,490円（税込)

カラー／2色(ブラック、ピンクベージュ)

サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1280490

商品名／汗取りインナー・ひびかない綿混メッシュぺチパンツ

価格／1,490円（税込)

カラー／2色(ブラック、ピンクベージュ)

サイズ／4サイズ（S、M、L、LL）

URL／https://www.bellemaison.jp/shop/commodity/0000/1280491

●「Salalist（サラリスト）(R)」について

「Salalist（サラリスト）(R)」は、汗ジミを防ぎながら汗のベタつきやニオイ、暑さなどの様々な汗悩みをケアし、快適に過ごせるよう開発したベルメゾンオリジナルの汗対策インナーブランドです。

●ベルメゾンについて

千趣会が1976年にスタートした通信販売ブランド。カタログ通販をはじめ、オンラインショップ「ベルメゾンネット」（https://www.bellemaison.jp/）では、ファッション・雑貨・インテリア・キッズ・ベビー・キャラクターグッズなど、オリジナル商品を中心に様々な生活スタイルやライフステージに寄り添った商品とサービスを提供しています。

【公式】LINE： https://lin.ee/CApSbIr

【公式】X（旧Twitter）： https://twitter.com/bellemaison_jp

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【お客様向け問合せ先】

ベルメゾンコールセンター 06-7739-2657 （受付時間：10時～17時 日祝除く）

※通話料はお客様負担となります

ベルメゾンは、2026年にブランド誕生50周年を迎えることができました。「愛、のち、アイデア。」のもと、生活に役立つユニークな商品やサービスを通じて、50年の感謝とともにこれからも「愛しい暮らし」を提案し続けてまいります。

以上