無添加クラフトアイスクリーム「HANDELS VAGEN」より、夏限定フレーバーが2026年5月21日(木)より販売開始。 あわせて、父の日に向けたキャンペーンも同時にスタートいたします。

フレックス株式会社

フレックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 藤崎 孝行）が運営する無添加クラフトアイスクリームブランド「HANDELS VAGEN（ハンデルスベーゲン）」から、湘南生まれの柑橘「湘南ゴールド」やマスクメロンの最高峰「静岡県産クラウンメロン」などを使用した3種の夏限定フレーバーが登場。2026年5月21日(木)より販売開始。また父の日に合わせてメッセージカードの無料サービスも実施いたします。

2026 SUMMER fruit fruit fruit

季節の果物には、特別な香りがあります。

陽ざしを浴びた柑橘の爽やかさ、芳醇なメロンの甘さ、トロピカルな果実の軽やかさ。

それぞれの果実が持つ個性豊かな香りが、夏の空気をいっそう鮮やかに彩ります。

ハンデルスベーゲンの2026年夏フレーバーでは、そんな果実の魅力を主役にした3つのアイスクリームをご用意しました。



ひと口で広がる、夏の香りをお楽しみください。

2026夏フレーバー詳細

○湘南ゴールドソルベ

湘南生まれの柑橘「湘南ゴールド」の香りを閉じ込めた、爽やかなソルベです。湘南ゴールドは、黄金色の果皮とみずみずしい香り、やわらかな甘みと澄んだ酸味が魅力の柑橘。オレンジやみかんを思わせる親しみやすい味わいに、軽やかな酸味と華やかな香りが重なる、爽やかな果実です。

このソルベでは、湘南ゴールドを皮ごとすり潰したピューレを使用し、果皮に宿る香りまで余すことなく引き出しました。そこにグレープフルーツのほろ苦さ、レモンのキレのある酸味を重ねることで、柑橘それぞれの魅力が広がる味わいに仕立てています。

さらにアクセントとして加えたのが、大葉の爽やかな香り。清々しい香りが柑橘のフレッシュさを引き立て、味わいに軽やかな奥行きをもたらします。

湘南ゴールドの甘み、グレープフルーツのほろ苦さ、レモンの酸味、そして大葉の清涼感。それぞれの個性が重なり合い、柑橘の魅力をぎゅっと凝縮したソルベに仕上げました。爽やかな香りの余韻が心地よく広がる一品です。

○クラウンメロンミルク

マスクメロンの最高峰「静岡県産クラウンメロン」を、ハンデルスベーゲンの濃厚ミルクアイスと合わせた贅沢なフレーバーです。

クラウンメロンは、一木一果という栽培方法で一つの木から一玉だけを大切に育てられる特別なメロン。ねっとりとした濃厚な甘みと、上品で芳醇な香りが魅力です。香料ではなく、果実そのものが持つ豊かなメロンの香りを楽しめるのは、クラウンメロンならでは。

クラウンメロンの果肉感を残した自家製ソースには、ピスコ（葡萄の蒸留酒）、ライム、少量の緑茶を加え、メロンの甘さと香りがより引き立つよう仕上げました。

ベースとなるミルクアイスにはクリームチーズを加え、コクがありながらも爽やかな味わいに。濃厚なミルクと芳醇なメロンの香りが重なり合う、贅沢なメロンミルクアイスです。

○チョコチップバナナ

目指したのは、誰も食べたことがないような「ネクストレベルのチョコバナナアイス」。チョコバナナと聞いて思い浮かぶ、もっさりとした甘さのイメージを覆す、洗練された味わいに仕上げました。

ベースは、バナナの甘みを生かしたバナナミルクアイス。そこに加えたのが、近年注目を集めるブラジル産のカカオパルプです。カカオ豆を包む白い果肉部分で、ライチのような華やかな香りと爽やかな甘酸っぱさが特徴。このカカオパルプをバナナと合わせることで、バナナの濃厚な甘みが軽やかで洗練された味へと一変します。

チョコチップには、ママノチョコレート社のアリバ71％を使用。ストラッチャテッラ製法により、シトラスのような香りをしっかりと楽しめます。

さらに、ブラジル産パッションフルーツから手作りしたキャラメルソースをアクセントに。トロピカルな酸味が加わり、バナナとチョコの魅力をより一層引き立てます。

慣れ親しんだバナナを最高のデザートへと昇華させた、まさに「ネクストレベル」の一品です。

父の日に合わせ限定デザインの選べるメッセージカードを無料サービス

無添加製法と手作りにこだわったアイスクリームが、大切な人への贈りものとしてご好評をいただいているハンデルスベーゲン。今年の父の日は6月21日（日）。昨年も大変ご好評いただいたオリジナルデザインのメッセージカードをご用意しました。

カードのデザインは、ハンデルスベーゲンの公式サイトやシーズナルキャンペーンのアートディレクションを担当する増子勇作さんによるもの。「Thinking of you」の文字が入ったアイスクリームコーンに、カーネーションをはじめとする様々な花をあしらいました。花束の形に切り抜かれたダイカット仕様に加え、金の箔押しを施し、華やかさのある仕上がりとなっています。

また、裏面には60文字までのご指定のメッセージを入れることが可能です。父の日の贈りものだけでなく感謝やお祝いの言葉を添えてアイスクリームギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。

ブランド紹介 ハンデルスベーゲンとは

2011年創業の無添加クラフトアイスクリームブランド。



自然の素材だけを使い、乳化剤・安定剤・着色料・香料無添加でつくる、100%ナチュラルな手づくりのアイスクリームは、「濃厚なのに、軽くて繊細なあと味」が特徴。人工の代替物に頼らず、“牛乳に砂糖を入れ、冷やし固める” というシンプルでオーセンティック（本物）な製法に向き合い、「あたりまえの手間」をかけてひとつひとつを手作業でお作りしています。



https://www.handelsvagen.com/

https://www.instagram.com/handelsvagen/