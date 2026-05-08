ウェビナー開催｜「10年の現場経験で学んだ インフルエンサーマーケの落とし穴、どう避ける？～制作進行の専門部隊が解説！～」【5月27日】

UUUM株式会社

UUUMマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司、以下「UUUMマーケティング」）は2026年5月27日、ウェビナー「10年の現場経験で学んだ インフルエンサーマーケの落とし穴、 どう避ける？～制作進行の専門部隊が解説！～」を開催します。

インフルエンサーを活用したマーケティングがトレンドとなっている今、制作進行面で不安を抱える企業様も少なくありません。実際、UUUMマーケティングが過去に実施したセミナーのアンケートでは、「インフルエンサーマーケティングの実施経験がない」と回答した企業様から、「制作進行中にトラブルが発生するのが怖い」「調整が難しそう」といった声が多く寄せられました。

今回、10年以上にわたってインフルエンサーマーケティングに向き合ってきたUUUMマーケティングだからこそお伝えできる「円滑な進行管理のコツ」を解説します。

本ウェビナーは事前収録形式で配信します。ぜひお気軽にご参加ください。

■ こんな方におすすめ

■ セミナー概要

■ 登壇者の紹介

- 進行上の懸念から、インフルエンサーマーケティングの実施を断念・保留していた方- 過去に、進行でトラブルを経験された方- これからインフルエンサーマーケティングの本格検討を始める担当者様- ステルスマーケティング規制への対応など、最新のコンプライアンス遵守に不安を感じている方- 日時：2026年5月27日（水）11:00～11:45- 場所：オンライン開催（配信URLはお申し込みいただいた方にご案内します）- 参加費：無料- 申込URL：https://go.uuum.co.jp/l/1036833/2026-04-22/399q3t- 備考：・本セミナーは、学生、フリーランス、競合関係にあたると判断した方のご参加をお断りする場合があります。・プログラム内容、スケジュール、講演者はやむをえない事情で予告なく変更される場合があります。・ご参加後、主催者から商談やサービスのご案内を差し上げる場合があります。・本ウェビナーは事前収録形式で配信します。ご質問は後日改めて回答させていただきますので、お気軽にお寄せください。

UUUMマーケティング株式会社

プロダクションユニット

ディレクションチーム チームリーダー

中原 淳

UUUMマーケティング株式会社

プロダクションユニット

ディレクションチーム チームリーダー

阿部 美咲

■ 本ウェビナーに関するお問い合わせ先

UUUMマーケティング株式会社

マーケティング担当

E-mail：uuum_marketing@uuum.jp

UUUMマーケティング会社概要

YouTubeにおける年間5,000件以上のタイアップ広告で培った国内最大級の取引実績と運用能力を基盤に、InstagramやTikTokなど多様なプラットフォームへと事業を拡大。「日本No.1のインフルエンサーマーケティングカンパニー」というビジョンのもと、クリエイターと企業双方にとって価値のあるマーケティングソリューションを提供しています。

社名：UUUMマーケティング株式会社

設立：2025年10月

代表者：代表取締役 社長執行役員 鈴木 司

※本告知情報に記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

※本告知情報に記載された内容は、2026年5月8日発表日現在のものです。

その後予告なしに変更されることがあります。