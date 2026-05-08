テクノエイド協会「自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」応募開始北海道5/18・宮城5/19・東京5/21・大阪6/2・福岡6/4で応募相談・説明会 開催

公益財団法人テクノエイド協会

■障害者の就労を後押しする“現場起点”の自立支援機器を活用 就労支援プロジェクト

テクノエイド協会（東京都新宿区）は、厚生労働省の助成を受け、障害のある方の就労現場における自立支援機器の活用とその実証を行う「就労支援プロジェクト」を行っております。製造事業者・障害者雇用企業・仲介者(※)等が連携し、支援機器の効果や課題を現場で検証するもので、 採択されたチームには費用の一部が補助されます。応募相談・説明会は北海道・宮城・東京・大阪・福岡の5都市で開催されます。応募相談・説明会への参加を広く募集します。

自立支援機器を開発する就労支援プロジェクトの流れ

※仲介者とは、障害者と製造事業者、障害者雇用企業の間に立ち、実証評価や機器の開発・改良を支援する者等を指します。具体的には「就労支援機関」「ジョブコーチ」「就労支援を行う専門職」「リハビリテーションエンジニア」「支援機器と障害特性を調整できる医療福祉等の専門職」等を想定しています。

■多様化するニーズに応える、自立支援機器の可能性を拓く

近年、障がいのある方のニーズは多様化・複雑化しており、その個別性から最適な支援機器の選定や導入には課題も多く存在し、使用場面に即した評価が不可欠となります。本事業はこうした背景を踏まえ、自立支援機器の製造事業者等と、障害者雇用に取り組む企業、就労支援を行う仲介者の皆様がチームを組み、実際に支援機器を使用し、その効果や改良点について実証評価を行うものです。

実証評価の結果をウェブサイト上で広く公表することで、就労現場における支援機器利活用の重要性を普及・啓発するとともに、フィードバックを通じて支援機器の開発・改良に寄与し、ひいては障害のある方の就労促進を目指します。

■実証評価チーム（間接補助事業者）を公募

本事業では、自立支援機器の製造事業者等を中心とする「実証評価チーム（間接補助事業者）」を公募いたします。選定されたチームには、実際に支援機器を活用し、その効果や改善点について評価いただきます。

■支援機器実証にかかる費用補助

本事業は、厚生労働省の助成を受けてテクノエイド協会が実施するもので、採択された企業・団体には支援機器の実証にかかる費用の一部が補助されます。

■応募相談・説明会を全国5都市で開催

本事業の詳細や応募方法などをご説明する「応募相談・説明会」を、以下のとおり開催いたします。

支援機器の製造・販売事業者、障害者福祉にかかる業務に従事する方、障害者を雇用する（検討を含む）企業、研究者の方々を対象としておりますので、ご参加お待ちしております。

北海道会場／2026年5月18日(月)13：30～15：00 TKPガーデンシティPREMIUM札幌駅南口 ホール７B

宮城会場／2026年5月19日(火)13：30～15：00 TKPガーデンシティPREMIUM仙台西口 ホール４B

東京会場／2026年5月21日(木)13：30～15：00 ベルサール八重洲 Room２+３

大阪会場／2026年6月2日(火)13：30～15：00 ハービスHALL 小ホール

福岡会場／2026年6月4日(木)13：30～15：00 TKPガーデンシティ博多新幹線口 ４-A

参加費：無料

■本事業の詳細は、下記URLよりご確認ください。

https://www.techno-aids.or.jp/shuro_support2026.shtml

■説明会のお申込みはこちらからご入力ください。

会場参加：https://www1.techno-aids.or.jp/robot/maker/index.php?fmd=147

■テクノエイド協会 会社概要

商号 ： 公益財団法人テクノエイド協会

代表者 ： 理事長 三浦 公嗣

所在地 ： 〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1番1号 セントラルプラザ4階

設立 ： 昭和62年3月16日 財団法人設立認可(厚生省社第220号)

事業内容： 福祉用具に関する事業

補聴器に関する事業

義肢装具士国家試験等に関する事業

URL ： https://www.techno-aids.or.jp/

■本事業に関する問い合わせ

公益財団法人テクノエイド協会 企画部

担当 ： 香川、佐藤、五島

TEL ： 03-3266-6883

電子メールアドレス： jissho@techno-aids.or.jp