【5月21日・大阪】アールスリーインスティテュート、「kintoneと繋がるフォーム・外部公開ページ」を作る体験型セミナーを開催

有限会社アールスリーインスティテュート

アールスリーインスティテュート（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西松 顯、以下「当社」）は、2026年5月21日（木）、「業務ですぐに使える！gusuku Everysite ハンズオン」を当社大阪オフィス「gusuku Ashibinaa OSAKA」にて開催いたします。

セミナー概要

■開催日時：2026年5月21日（木）14:00～17:00（13:45 受付開始）

■会場： アールスリーインスティテュート 大阪オフィス「gusuku Ashibinaa OSAKA」（大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階）

■参加費： 無料

■定員： 30名（先着順）

■申し込み： https://mk-seminar-everysite-handson.everysite.net/20260521-osaka.html

開催背景

kintoneを活用する企業が増える中、顧客や取引先など社外とのデータ連携においては「何から始めればいいか分からない」「イメージが湧かない」といった声が多く聞かれます。

こうした背景を踏まえ、参加者自身が手を動かしながら学べる体験型のハンズオンセミナーを企画いたしました。「見るだけ」ではなく「作る体験」を通じて、外部とのコミュニケーションをどう改善できるかがわかります。

セミナーの特徴

本セミナーでは、ノーコードWebサイト構築サービス「gusuku Everysite」を用いて、実際に手を動かしながらフォームや外部公開ページの作成を体験いただきます。

■自分で操作するから理解が深まる

参加者のペースに合わせてハンズオンを進めます。講師によるサポートも手厚く、独学で触るよりも理解が深まります。

■初心者の方に寄り添ったプログラム

gusuku Everysiteの用語は最初に解説。はじめての方でもスムーズに流れがつかめる構成です。

■質問しやすい少人数制の環境

30名限定の少人数制。対面形式のため、疑問点はその場でご質問いただけます。

■業務ですぐに使える実践的な内容

取引先やお客さまとやりとりするためのフォームやページ作成を、実際の業務を想定しながら体験できます。

gusuku Everysite（グスク エブリサイト）について

このようなみなさまにおすすめ- kintoneと連携して利用するフォーム・ページ作成に興味・関心がある方- お客さまや取引先と安全にkintoneのデータをやりとりできるしくみを知りたい方- 実際の操作画面を見て活用イメージをつかみたい方- 直接メンバーに質問や相談をしたい方当日お伝えする内容- gusuku Everysiteを使ったフォーム・外部公開ページ作成方法- kintoneとの連携方法など

gusuku Everysite（グスク エブリサイト）は、情報を "見せたい形" に整えて、外部に届けられる、ノーコードのWebサイト構築サービスです。

《活用事例》

マイページ・予約申し込み管理、顧客向けサポートページ、顧客別取引ポータル、採用サイト、会社サイト、資料ダウンロードページ

アールスリーインスティテュートについて

アールスリーインスティテュートは、2000年の創業からシステム開発を通じて多くのお客様の業務改善を支援してまいりました。

この知見をもとに、kintoneを効果的に活用する多彩なサービスをご用意しています。

【知る】- kintone の正しい使い方や最適解を学べる「Cloud University」【支援を受ける】- kintone の業務改善に失敗しないための “道しるべ” となる「キミノマホロ」【活用する】- 日々の「面倒」を潰して、kintone の定着と改善を加速する「gusuku Customine」- kintone の運用を崩さず、情報を ”見せたい形” に整えて、外部へ届けられる「gusuku Everysite」- kintone アプリやデータを効率的に管理する「gusuku Deploit」- gusuku Customine の導入を加速する「gusuku Boostone」



これらのサービスにより、100社100通りの業務改善に貢献します。

会社名 ：アールスリーインスティテュート（R3 Institute Ltd.）

所在地 ：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーC 16階

設立 ：2000年8月

代表取締役：西松 顯

コーポレートサイト ：https://www.r3it.com/

製品ポータルサイト ： https://gusuku.io/