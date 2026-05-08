【ホテル三日月×Oshicoco】1名1室“1ぬい”から！推し活特化の「ぬい狂いホカンス」宿泊プランが期間限定で登場！

株式会社Oshicoco

ぬいも大切なお客様！「ぬい活」に全力で寄り添うプランが登場

「ぬい活・推し活を思いっきり楽しんでほしい。全国のぬいママたちに届けたい。」

そんな思いから生まれた本プランは、「1名1室1ぬいから」をコンセプトに、ぬいを一人のお客様としておもてなしする、面白おかしくもぬい活層に全力で寄り添った内容となっています。

「ぬい狂いホカンス」プラン 5つの推しポイント

本プランでは、推しのぬいが主役になれる様々な特典をご用意しております。

１. ウェルカムカードでお出迎え

お部屋に入ると、お客様のお名前と「ぬいのお名前」を入れた特別なウェルカムカードをご用意してお待ちしております。ぬいも大切なお客様としてお迎えいたします。

※画像はイメージです２. 3つのぬい撮りフォトスポット

ホテル内の「客室」「富士見亭」「龍宮亭（お祭りランド内）」の3か所に、推しのぬいを最高にかわいく撮影できる専用フォトスポットを設置します。リゾート感あふれる背景で、とっておきの一枚を撮影いただけます。





「客室」

※画像はAIで生成した完成イメージです

「富士見亭」

※画像はAIで生成した完成イメージです





「龍宮亭（お祭りランド内）」

※画像はAIで生成した完成イメージです

３. ぬい用のコスチュームセット貸出

初夏のバケーションをぬいにも満喫してもらうため、ぬい用の浴衣、バスローブ、麦わら帽子、サングラス、浮き輪などのグッズを貸出いたします。

可愛いコスチュームに着替えたぬいたちと、たくさん写真を撮ってお楽しみください。

※画像はAIで生成した撮影イメージです４. ダイニング「凪」にて、「ぬいと乾杯！推し色カクテル」の提供

全7色から選べる「ぬい狂いホカンス」限定の特別なカクテルをご提供いたします。

なんと「ぬいサイズ」のミニカクテルもご用意！ぬいと一緒に乾杯して、特別なひと時をお過ごしください。



記念にチェキの撮影も可能です（有料）。チェキをご購入いただいた方には、ミカゴンチェキケースをプレゼントいたします。

※日帰りプランの方もご購入いただけます。

全７種の推し色カクテルをご用意

※画像はAIで生成した撮影イメージです

５. SNS投稿キャンペーンで「推し好き守り」プレゼント

「＃ぬい狂いホカンス」「＃ホテル三日月」のハッシュタグをつけて、フォトスポットでの写真をSNSに投稿いただいた方全員に、Oshicocoの大人気スピ活アイテム「推し好き守り」をプレゼントいたします。

全7種からお好きなカラーをお選びいただけます。

「ぬい狂いホカンス」プラン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/186_1_e71bf028519d7caa4a48e13b6f10a121.jpg?v=202605081251 ]

ホテル三日月について

都心から約35分の千葉県木更津の龍宮城スパホテル三日月は全219室ある富士見亭と、全254室ある龍宮亭の2つの宿泊棟と全天候型スパ施設、ショッピングやレストラン、キッズパークがあるお祭りランド、干潟の動物園やペットホテルをもつ複合オーシャンリゾート施設です。

全客室「オーシャンビュー＆富士山ビュー」ルーム。小さなお子様連れから親子三世代旅行で楽しめる最高級の「ゆったり」「たっぷり」「のんびり」の旅を提供します。

「ぬい狂いホカンス」プラン作成の思い｜Oshicoco

「ぬい活・推し活を思いっきり楽しんでほしい。全国のぬいママたちに届けたい。」

推しのぬいぐるみと一緒にお出かけする「ぬい活」は、推し活の中でも非常に人気の高い楽しみ方の一つです。

しかし、ホテルなどの宿泊施設でぬいを主役にして思い切り楽しむ機会はまだ多くありません。そこで、リゾート感あふれるホテル三日月様とコラボし、ぬいも立派なお客様としておもてなしする、少し"狂った"、でもぬいママたちにとっては最高に嬉しいプランを企画いたしました。

日常を忘れ、推しとぬいに囲まれた最高のホカンスをお楽しみください。

メディア取材大歓迎！

「ぬい狂いホカンス」のメディア取材を受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

株式会社Oshicoco

広報担当：布施

お問い合わせ：contact@oshicoco.co.jp

■株式会社Oshicocoについて

企業も誰かの”推し”になれる

弊社は、日本最大級の推し活専門メディアの運営と、企業様向けに推し活特化型のリサーチ＆コンサルティングを行っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95735/table/186_2_2f290fb818ca780f3d759d1f70ad5003.jpg?v=202605081251 ]