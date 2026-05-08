特別な1日を最前列で。シーホース三河「ファンフェス 2025-26」チケット販売詳細公開！待望の新シート導入も

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援いただき、誠にありがとうございます。

「シーホース三河 ファンフェス 2025-26 supported by AISIN」のチケット販売概要が決定いたしました！

ご来場を希望される方は、本案内を十分にご確認の上、チケットのご購入をお願いいたします。

今シーズンより、新たに「ロイヤルシート」と「ベンチ裏シート」を導入しました。

選手をより近くで感じられる特別な席で、ファンフェスを存分にお楽しみください。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

※昨シーズン実施いたしました、終了後の「選手とのハイタッチ」は実施いたしませんので、あらかじめご了承ください。

▷イベントの詳細につきましては、チケット販売開始までにお知らせいたします。

チケット販売概要

レギュラーシーズンの販売方法と一部異なりますので、チケット購入前に必ずご確認ください。

◆昨シーズンからの変更点

【抽選販売の廃止】

会場が岡崎中央総合公園総合体育館となり、席数を十分確保できることから抽選販売は行わず、ホームゲーム時のチケット販売と同様に会員種別ごとの先行販売となります。

【ファンフェス限定席の導入および使用椅子の変更】

●TEAM BLACK/TEAM WHITE ベンチ裏シート

※選手のベンチ真後ろのお席となるため、視界に選手・チームスタッフが重なるため、コートの一部が見えづらい可能性がございます。

※スーパーシートと同等の椅子となります。

●ロイヤルシートH/A

※スーパーシートと同等の椅子となります。

●1F指定席S

※レギュラーシーズンと異なる椅子（スタッキングチェア）となります。

【イベント終了後の選手ハイタッチの廃止】

昨シーズンイベント終了後に実施しておりました「選手ハイタッチ」につきましては、公平性および運営上の安全面を考慮し、今シーズンは実施を見送らせていただきます。

楽しみにしていただいていた皆さまには誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

◆購入方法

(1)販売は「B.LEAGUEチケット」のみとなります。(当日券売場での前売販売は行いません。)

(2)決済方法は「クレジットカード決済」と「PayPay決済」のみとなります。

(3)リセールの対象となります。リセールは対象範囲がございます。詳細は下記をご確認ください。

Bリーグ「公式リセールサービス」 :https://go-seahorses.jp/ticket/resale/

(4)【前室】【ウェイティングルーム】が導入対象となります。詳細は下記をご確認ください

ウェイティングルーム :https://go-seahorses.jp/ticket/waitingroom/

◆購入枚数制限について

【ブースタークラブ先行販売】

- 先行販売期間中のご購入は、ブースタークラブ1アカウントにつき1回限りとなります。- ご購入いただける枚数は、席種により異なります。

1F指定席：1枚まで

2F指定席：2枚まで

1F自由席：4枚まで

- 決済完了後は、同一アカウントでの再購入（追加購入）はできません。- 同一メールアドレスで複数アカウントをお持ちの場合は、各アカウントごとに上記枚数までのご購入が可能です。

ただし、同一販売タイミングの複数アカウントをお持ちの場合は、1つのアカウントで決済完了後、別のアカウントで上記枚数までのご購入が可能です。

例）ゴールド会員とキッズ会員の両アカウントをお持ちの場合、3次販売および4次販売にて上記枚数ずつご購入いただけます。

例）ゴールド会員とゴールドキッズ会員の両アカウントをお持ちの場合、3次販売にてそれぞれ決済を完了いただくことで、上記枚数ずつご購入いただけます。

※5/4(月)23:59以降にブースタークラブ登録メールアドレスを変更された場合、システム連携の都合上、チケットが購入できなくなる可能性がございます。

【一般販売】

- 1回の手続きでご購入いただける枚数は、合計最大4枚までとなります。- 席種ごとに以下の枚数制限がございますが、制限内であれば複数の席種を組み合わせて購入可能です。

1F指定席：2枚まで

2F指定席：2枚まで

1F自由席：4枚まで

※一般販売においては、購入回数の制限はございません。

※どなたでもチケットをご購入いただけます。

◆チケット販売スケジュール

1次販売（ダイヤモンド会員）

5月11日(月) 12:00～5月14日(木) 23:59

2次販売（プラチナ会員）

5月12日(火) 12:00～5月14日(木) 23:59

3次販売（ゴールド/ゴールドキッズ会員）

5月13日(水) 12:00～5月14日(木) 23:59

4次販売（レギュラー/レギュラー(終盤戦)/ビギナー/キッズ会員）

5月14日(木) 12:00～5月14日(木) 23:59

一般販売

5月15日(金) 12:00～

◆座席図・料金表

※矢印の方向に向かってイベント等を進行するため、選手ベンチ向かい側が正面となります。

◆車椅子席のご利用について

介添の方は入場チケットをお渡ししますので車椅子席チケットをお持ちの上、当日券売場までご来場ください。

車椅子席を1席ご購入につき、専用駐車場1台をご利用いただけます。

駐車場の詳細については、改めてご案内いたします。

◆チケット購入に関する注意事項

- 不正にチケットを入手されたことを確認した場合、該当のチケットは無効とさせていただきます。- チケット転売は固く禁じております。行為者の特定がされ各購入サイトのチケット規約への違反が確認された場合は然るべき対応をとらせていただきます。- チケット1枚でお1人さまご入場いただけます。- B.LEAGUEチケットのシーホース三河のページ及び、Bスマチケアプリの試合日程欄からはご購入できません。必ず下欄の専用サイトよりご購入ください。- お客さまの都合による、チケット購入後の変更・キャンセル・返品・交換はできません。チケット購入前に、内容を十分にご確認の上、ご購入ください。- 未就学児で保護者の膝上でご覧いただく場合のみチケットは不要です。- 前売券にてチケットが完売した場合は当日券の販売はございません。