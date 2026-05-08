Kodak Apparel × Maverick Momが描く“瞬間” 1stフルアルバム収録曲「G.A.P.P.A」と共にパフォーマンス映像公開！

Hilight Brands Japan株式会社クレジット：宮川裕二郎

Hilight Brands Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、合同代表：チョ ソンフン、小森優敏）が展開するライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダック アパレル）」は、2026年4月24日より名古屋PARCOにて、東海エリア初となる長期POP UPストアをオープンし、現在好評開催中です。

本POP UPでは、2026年4月28日から5月12日までの期間、次世代カルチャーシーンで注目を集める4ピースロックバンドMaverick Momを迎えた特別企画「Creative Moments：2WEEKS JACK」を展開しています。

そしてこのたび、本プロジェクトのスペシャルムービー（本編映像）を公開しました。映像では、メンバーがKodak Apparelのアイテムをまといながら過ごす自然体のシーンに加え、店内での体験やライブパフォーマンスが交錯し、ブランドと音楽がシームレスにつながる世界観を表現しています。

本映像には、2026年5月13日発売予定のMaverick Mom 1stフルアルバム『Travessia』に収録される楽曲「G.A.P.P.A」を使用。楽曲の持つ疾走感と余白を活かした映像表現が相まって、日常とカルチャーが交差する“瞬間”を印象的に切り取った作品に仕上がっています。

クレジット：宮川裕二郎

本映像ではメンバーの素の表情や空気感を活かした自然体の演出も見どころのひとつです。過度な演出に頼らず、リアルな瞬間を丁寧に切り取ることで、ファッションを“着るもの”にとどめず、“体験するカルチャー”として再提案しています。さらに、実際の店舗空間を舞台にすることで、映像で描かれる世界観がそのまま現実の体験へとつながる構成となっています。画面越しに感じられる温度やリズム、音楽との一体感は、実際のKodak Apparelの空間とも重なり、来場者がその世界に入り込むような没入感を生み出します。

映像で印象的に描かれたシーンや空気感を、店舗で来場者がリアルに体感できる点も本企画の大きな魅力です。本映像は、ブランドの世界観を“見るもの”から“実際に体験するもの”へと広げていく導線として機能しています。

さらに店舗では、アーティストロゴ入り缶バッジの配布やスペシャルフォト展示も実施中。プロジェクトの世界観を多角的に楽しめる空間を提供します。

※缶バッジは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■本編映像について：https://www.instagram.com/kodakstyle_jp

本編映像は、Kodak Apparelの店内を舞台に、名古屋PARCO店のテーマ「Creative Moments」を体現した内容となっています。フィルムライクな質感の映像を軸に、フィルム文化にルーツを持つブランドならではの視点で、日常に潜む何気ない瞬間や表情を丁寧にすくい上げ、ファッションを楽しみながらカルチャーを自由に体現する姿を印象的に描き出しています。Maverick Momのメンバーが自然体のままKodak Apparelをまとい、それぞれの個性がにじむ時間とパフォーマンスが交錯することで、音楽とファッションがシームレスに溶け合う構成が際立っています。さらに、楽曲「G.A.P.P.A」の持つ疾走感とグルーヴが映像全体にダイナミズムをもたらし、空間に流れるリアルな温度や空気感をより鮮明に引き立てています。プロダクトの魅力にとどまらず、“その場にいる感覚”や高揚する空気までを体感させる、ブランドの世界観を凝縮した映像に仕上がっています。



■スペシャルフォト展示

スペシャルフォトでは、Maverick MomのメンバーがKodak Apparelのアイテムを着用し、ブランドの持つレトロかつ現代的な着こなしを表現。Kodak Apparelらしいカラーリング、ストリート感のあるシルエット、音楽カルチャーとリンクする自然体のスタイリングが見どころです。店頭では、これらのスペシャルフォト展示を通じて、映像だけでは伝えきれない「Creative Moments：2WEEKS JACK」の空気感を店舗にてご体感いただけます。

■ 缶バッジ配布

また、店頭ではMaverick Momのアーティストロゴをあしらった限定缶バッジを配布しています。

本プロジェクトの世界観と連動したアイテムとして、来場者がその空気感を持ち帰ることができる特別なコンテンツです。※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

■ SNSキャンペーン

共同プロジェクトを記念して、Maverick Momの公式のXアカウントにて、フォロー＆リポストキャンペーンを開催しています。対象アカウントをフォローのうえ、該当投稿をリポストいただいた方の中から抽選で3名様にメンバーのサイン入りキャップをプレゼントいたします。



■応募はこちら

X： https://x.com/maverickmom_bd(https://x.com/maverickmom_bd)

■Maverick Mom（メイブリックマム)

プロフィール：

石川県発、４ピースロックバンド。2022年4月、南出大史(Vo./Gt.)の声がけにより結成。

結成４ヶ月で『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022』出演をかけたオーディションを優勝。2023年にはスピードスターレコーズ30周年記念イベント『LIVE the SPEEDSTAR』オーディションを勝ち抜く。同年3月には、地元石川県白山市松任文化会館ピーノにて開催した初のワンマンLIVEで1,100人を超える動員を達成。同年11月にリリースしたミニアルバム「unknown」は、第16回CDショップ大賞2024北陸ブロック賞を受賞。2025年4月にリリースしたEP「COMPASS」収録の“儚夏”がSpotify日本/韓国のバイラルチャートにて、それぞれ5位/4位にランクイン。さらに、 RADAR: Early Noise 2026に選出され、2026年5月13日（水）発売の1st Full Album『Travessia』にてビクターエンタテインメントよりメジャーデビューが決定。5月から7月にはアルバムを携えた初の全国ツアー”Maverick Mom ONEMAN TOUR「TRAVESSIA」”も控えているなど、今最も注目されているロックバンド。

Youtube https://www.youtube.com/@maverickmom3833

Instagram https://www.instagram.com/maverickmom_band/

Tiktok https://www.tiktok.com/@maverick_mom

X https://x.com/maverickmom_bd

「Creative Moments：2WEEKS JACK」開催概要

期間：2026年4月28日（火）～5月12日（火）

内容：Maverick Momのスペシャルムービー公開、SNS施策の展開、限定缶バッジ配布、スペシャルフォト展示 ほか

会場：名古屋PARCO 東館1F Kodak Apparel POP UPストア内

■ POP UPストア概要

期間：2026年4月24日（金）～

会場：名古屋PARCO 東館1F（愛知県名古屋市中区栄3-29-1）

営業時間：10:00～20:00

※営業時間は時期により変更となる場合がございます。最新情報は施設の公式情報をご確認ください。

Kodak Apparel HP：https://kodak.hilightbrands.jp/

韓国公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kodakstyle_kr

日本公式インスタグラム：https://www.instagram.com/kodakstyle_jp

■ Kodak Apparelとは

1888年、アメリカ・ニューヨークで誕生した写真フィルムブランド「Kodak（コダック）」。

「You press the button, we do the rest.（ボタンを押すだけで、あとは私たちがやります）」というコンセプトのもと、誰もが写真を楽しめる時代を切り開き、世界中の人々の“瞬間”を記録してきました。そのスピリットを受け継ぎ、フィルムカルチャーを現代のファッションとして再解釈したライフスタイルブランドが「Kodak Apparel（コダック アパレル）」。約130年以上にわたり写真文化をリードしてきた背景のもと、2020年に韓国で誕生しました。ブランドカラーであるイエローやレッドを基調に、Kodakロゴを象徴的にあしらったアパレルや小物を展開。クラシックなフォトカルチャーをストリートやライフスタイルの文脈でアップデートし、ノスタルジックでありながらもモダンな世界観を構築しています。現在は、ソウル・明洞および聖水のフラッグシップストアをはじめ、THE HYUNDAIや新世界百貨店など韓国内主要都市を中心に展開し、上海・台湾・マカオを含む韓国国内外で約100店舗を展開。グローバルブランドとして成長を続けています。日本では2025年5月に東京・原宿店をオープンし、その反響を受け、日本市場での展開をさらに加速させています。

株式会社 Hilight Brands 概要

宝石のように輝くブランドを見出し、それぞれが持つ独自の魅力や価値（DNA）を際立たせながら、世界へ発信し、韓国発のグローバルブランドカンパニーとして、多彩なブランドを展開。2020年の「Kodak Apparel（コダック アパレル）」の韓国ローンチを皮切りに、「MALBON GOLF（マルボン ゴルフ）」「DIADORA（ディアドラ）」「SIERRA DESIGNS（シエラデザイン）」「DOD（ディーオーディー）」「FRUIT OF THE LOOM（フルーツ オブ ザ ルーム）」「EVERAU（エヴェロー）」など、幅広いライフスタイルブランドを展開。ファッションだけでなく、スポーツウェア、アウトドア、キャンプアパレル、シューズなど、多角的なカテゴリーで事業を拡大しています。また、Kodak Apparelをはじめとする各ブランドを日本・中国・台湾・香港・マカオなどアジア主要国でローンチし、積極的に海外展開を推進。2023年5月には、日本市場での本格的な事業拡大を目的に、東京・渋谷区に「Highlights Brand Japan 株式会社」を設立しました。



会社名：株式会社 Hilight Brands

所在地：PDC building A, 8F, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi, Korea

代表：イ・ジュングォン

URL： Hilight Brands - 하이라이트브랜즈

Hilight Brands Japan 株式会社

東京都渋谷区神宮前1-2-9-202

共同代表:チョ・ソンフン、小森 優敏