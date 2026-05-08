セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『Dr.STONE』販売開始！

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『Dr.STONE』を2026年5月8日11時より販売開始いたします。



本くじは、パステルタッチのデフォルメイラストが魅力的なA賞「クッション」やE賞「アクリルスタンド」、好評なぬいぐるみ系雑貨であるB賞「フェイスポーチ」やC賞「ぬいぐるみマスコット」など多様な賞品がラインナップされた、BOX形式でくじが引けるオンラインくじです。

また、BOXの最後のくじを引くと5種のC賞「ぬいぐるみマスコット」がセットになったラストラッキー賞を獲得することができます。

セガ ラッキーくじオンラインは、クレジット決済のほかキャリア決済やPayPay、Amazon Pay、楽天ペイなど多様な決済方法を用意しています。この機会にぜひ、お楽しみくださいませ。

さらに、ファミマオンラインでも同様の賞品内容にて販売を開始いたしました。お好みの購入方法にて製品をお手元にお迎えください。

＜賞品イメージ＞

＜製品概要＞

名称：セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『Dr.STONE』

◆くじ販売期間：2026年5月8日11:00～2026年7月6日23:59

◆賞品一覧：

A賞クッション

B賞フェイスポーチ

C賞ぬいぐるみマスコット

D賞ぬいぐるみクリップ

E賞アクリルスタンド

F賞ステッカーセット

ラストラッキー賞：ぬいぐるみマスコット5種セット

◆価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

◆公式販売サイトURL ：

https://www.segaluckykujionline.net/kuji/dr-stone

◆ファミマオンラインURL：

https://famima-online.family.co.jp/item?itemCode=910002026907356767

◆権利表記：(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

◆「セガ ラッキーくじオンライン」とは

「セガ ラッキーくじオンライン」は、インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじです。パソコンやスマートフォンからアクセスし、手軽にくじを引くことができます。当選した賞品は、後日ご自宅へお届けいたします。