楽天、「楽天キャッシュ」残高の総称を「楽天ペイ残高」に順次変更

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）と楽天Edy株式会社（以下「楽天Edy」）は、楽天Edyが運営する電子マネー「楽天キャッシュ」の残高において、楽天グループの各種サービス内で表示している総称を、「楽天ペイ残高」（注1）に順次変更することをお知らせします。5月18日（月）より「楽天ペイ」アプリ内の残高から新しい総称へと切り替わり（予定）、今後「楽天市場」「楽天ラクマ」など楽天グループの各種サービスでも順次変更予定です。なお、本変更において、ユーザーが保有する電子マネー「楽天キャッシュ【基本型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】（給与）」の名称および、サービス利用規約などに変更はありません。



＜残高の表示イメージ＞

楽天は2008年2月にオンライン電子マネー「楽天キャッシュ」としてサービスを開始しました。「楽天市場」「楽天トラベル」「楽天モバイル」や「楽天証券」での投信積立など楽天グループの各種サービスのほか、「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」加盟店での利用、さらには国税・地方税の納付や公共料金の支払いに利用することができます。またお小遣いや仕送り、立替精算などの用途に活用する、送る・受け取る機能や請求機能といった、利便性の高い機能を提供してきました。

日本のキャッシュレス決済比率が堅調に上昇していく中で（注2）、このたび楽天グループのサービス上の表示を新しい総称へと変更することで、「楽天ペイ残高」がグループ内外の多様なシーンで利用可能な決済基盤であることを明確化し、ユーザーの皆様へより直感的で利便性の高いサービス体験を提供するとともに、ブランド認知向上を図ります。

なお、「楽天ペイ残高」への総称変更後も、「楽天キャッシュ」の機能やサービス、利用方法に変更はありません。これまで通り、すべての機能を使うことができます。

楽天と楽天Edyは、より利便性の高い決済体験を利用者に提供すべく、今後もサービスの向上を図ってまいります。

（注1）「楽天ペイ残高」は、「楽天キャッシュ【基本型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】」「楽天キャッシュ【プレミアム型】（給与）」の総称および総額です。

（注2）出典元：経済産業省 2025年のキャッシュレス決済比率

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260331006/20260331006.html

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以 上