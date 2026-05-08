2026年6月13日（土）開催「チャンスを掴め！Capcom Creators JP杯 Round 2」エントリーメンバー公開！
「チャンスを掴め！Capcom Creators JP杯 Round 2」メインビジュアル
総勢100名のYouTuberが所属する「Capcom Creators JP（CCJP）」の『ストリートファイター6』公式イベント「チャンスを掴め！Capcom Creators JP杯 Round 2」のエントリーメンバー一覧が公開！
自己紹介や大会への意気込みなど、それぞれのスタイルでアピールする選考動画を公開中！
本動画をもとに、出場枠12名のうち8名を選出。
動画を見て、気になった配信者を応援しよう！
エントリーメンバー一覧（五十音順）
・イバラ・デビルローズ Ibara Ch
https://www.youtube.com/watch?v=iNaQxeYbs1E
・折咲もしゅch-Moshu Orisaki-
https://www.youtube.com/watch?v=ig9daxRUimc
・カクブロ | 格ゲー兄弟
https://www.youtube.com/watch?v=Mj7UKULMzS0
・かぐや飛兎(ぴとちゃん)
https://www.youtube.com/watch?v=zq8140OqLzY
・赫闇まお
https://www.youtube.com/watch?v=vMEOn6TunQo
・かにみそ Kanimiso
https://www.youtube.com/watch?v=W_F9LRctaCU
・かやの
https://www.youtube.com/watch?v=tfmRoePrgL4
・きみつ彩寧は今夜もゲー活
https://www.youtube.com/watch?v=03Mx7_gei8k
・グッドマン / グッディ
https://www.youtube.com/watch?v=n6PY-XLtpU8
・桜音 ぷりん / ぷりん帝国ch
https://www.youtube.com/watch?v=sSXtCeVW0YE
・しもろん_Shimokita Ron
https://www.youtube.com/watch?v=NZLmD3rF3nc
・焼酎うめぇ(UMEEWORKS)
https://www.youtube.com/watch?v=hbZAMO6nFik
・天狼寺たつま_Vtuber ゲーム実況・解説ch
https://www.youtube.com/watch?v=dM8YiAT1Hlw
・Nana CH. /ナナホシ ナナ
https://www.youtube.com/watch?v=y5zkeeZALCI
・ばんびgames
https://www.youtube.com/watch?v=_tb3NQ5iF6A
・パン耳姉妹/Panmimi Sisters 麦乃アルト
https://www.youtube.com/watch?v=cmRHDnD_eEs
・パン耳姉妹 / Panmimi Sisters 麦乃猫叉
https://www.youtube.com/watch?v=UhRWIB4IHII
・微睡いちの
https://www.youtube.com/watch?v=P-qbJOs8E7g
・まりゅーちゃんねる
https://www.youtube.com/watch?v=Nl3Akdvj3Jk
・みつおやねん
https://www.youtube.com/watch?v=A5l9f2kYP3s
・ユーキゲイムズ/Yuki-Games
https://www.youtube.com/watch?v=4BPas9RGKSM
・珍珠花こまり / Yukiyanagi Komari
https://www.youtube.com/watch?v=TT8S1ZRRA2o
・よも木/yomogi
https://www.youtube.com/watch?v=p9eu93AWvJU
・レイルーン
https://www.youtube.com/watch?v=kT6vOglIsWE
・1017river
https://www.youtube.com/watch?v=5w8VYotdpT8
プレイスキルトーナメント
実力のみで挑むガチトーナメントを、5月9日（土）20:00より開催！
勝ち上がった4名がCCJP杯出場権を獲得。
各配信者のチャンネルで見届けよう！
※プレイスキルトーナメント参加者は、初参加の希望者のみとなります。
【プレイスキルトーナメント 実施概要】
■配信日：5月9日（土）20:00～
■配信場所：
・本配信：YouTubeチャンネル「かぐや飛兎(ぴとちゃん)」
https://www.youtube.com/live/6pgo-rHyBr8
・出場配信者の各チャンネルにて公開
■進行／実況
・かぐや飛兎(ぴとちゃん)
・まりゅーちゃんねる
イベント概要
■イベント名：チャンスを掴め！Capcom Creators JP杯 Round 2
■開催日時：2026年6月13日（土）18:00開催予定
■配信場所：CapcomChannel
https://www.youtube.com/@capcom
■出場者：CCJPメンバー12名予定
■ゲスト：
ホロライブ所属 獅白ぼたん
『ストリートファイター6』プロデューサー 松本脩平
『ストリートファイター6』ディレクター 中山貴之
■MC：アール
■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/contents/ccjpcup2/ja-jp/
「Capcom Creators JP（CCJP）」とは？
総勢100名のYouTuberが所属するカプコンのファンコミュニティ。カプコンタイトルの魅力を発信し、カプコンタイトルを盛り上げていくことを目的としたプロジェクト。
https://www.capcom-games.com/creators/
(C)CAPCOM