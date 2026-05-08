あす5月9日（土）ファンミーティングで来日！韓国の人気俳優イ・ソンギョン特集｜デビュー作『大丈夫、愛だ』をはじめ、『浪漫ドクター キム・サブ2』ら人気韓国ドラマを「ABEMA」にて配信中

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、あす5月9日（土）にファンミーティングのため来日する韓国の人気俳優イ・ソンギョン出演の韓国ドラマを多数配信中です。彼女のキャリアの原点となるデビュー作『大丈夫、愛だ』をはじめ、演技賞を受賞した『浪漫ドクター キム・サブ2』ら話題作まで、多彩な魅力が堪能できる5つの名作をご紹介します。

◆『大丈夫、愛だ』

チョ・インソン×コン・ヒョジン共演！大人のためのヒーリングラブコメディ

チョ・インソンとコン・ヒョジンの共演で贈る、トラウマを抱えた小説家と恋愛恐怖症の精神科医、シェアハウスを舞台に傷を抱えた大人たちが愛で癒やされていく姿を描くヒーリングラブコメディです。ヘス（コン・ヒョジン）は様々な問題を抱えた患者と向き合う敏腕精神科医。慌ただしい日々を送っていますが、実は異性と関係を持つことを怖がる“恋愛恐怖症”を抱えていました。ある日トークショー番組に出演することになったヘスは、イケメンベストセラー作家のジェヨル（チョ・インソン）と出会います。精神科医をバカにした物言いに反感を覚えるヘスでしたが、ジェヨルは素っ気ない態度のヘスに興味津々。彼女が住むシェアハウスに越してきて、積極的なアプローチを仕掛けてきます。一方ジェヨルを慕う小説家志望の高校生ガンウ（D.O.）は度々ジェヨルを訪ねてきます。実はガンウとジェヨルには大きな秘密が…。

モデルとして活躍していたイ・ソンギョンは、不良の女子高生オ・ソニョ役として出演。2014年の本作で俳優デビューを果たし、俳優としてのキャリアを華々しくスタートさせました。

◆『浪漫ドクター キム・サブ2』

ハン・ソッキュ、アン・ヒョソプら出演！変わり者の天才医師のもとで成長する若手医師たちの感動メディカルロマンス

病院の不正を内部告発したことで業界から干されてしまった外科医ソ・ウジン（アン・ヒョソプ）は、“神の手”を持つ伝説の外科医キム・サブ（ハン・ソッキュ）にスカウトされ、トルダム病院で働くことになります。しかし、両親が残した多額の借金に追われるウジンにとって、手術はあくまでお金を稼ぐための手段でしかありません。一方、ウジンの同期チャ・ウンジェ（イ・ソンギョン）は、優秀な成績で医大を卒業しコサン大学病院の胸部外科医となるも、手術室に入ると意識を失ってしまう恐怖症を抱え、トルダム病院への異動を命じられます。こうしてキム・サブのもとで働くことになった2人は、患者を救うことに全身全霊を注ぐサブの姿を目の当たりにしながら、少しずつ外科医としての覚悟と責任を学んでいきます。しかし、コサン財団の理事長ト・ユンワン（チェ・ジノ）は、トルダム病院を閉鎖し新たな病院を建設する計画を進行します。ユンワンの息がかかった外科医パク・ミングク（キム・ジュホン）がトルダム病院に乗り込み、病院を巡る対立は激化していきます。 型破りな天才医師と、彼のもとで成長していく若手医師たちの姿を描いた感動のメディカルロマンス第2弾。本作は前作に続き、初回から最終回まで同時間帯視聴率1位、最高視聴率28.4％を記録し、2020年SBS演技大賞では5冠を受賞するなど、高い評価を受けました。

イ・ソンギョンは、エリート一家の重圧から手術室に入ると意識を失ってしまう手術恐怖症を抱える胸部外科医、チャ・ウンジェを熱演しています。同期のウジン（アン・ヒョソプ）と切磋琢磨しながら自身の問題と向き合い、ライバル心と同時に恋も育てていく過程が大きな共感を呼びました。

◆『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』（※5月12日（火）まで全話無料配信）

パク・ヘジン、キム・ゴウン、ソ・ガジュン出演！ミステリアスで先の読めない展開が魅力の大ヒットラブコメディ

アルバイトをしながら大学に通うマジメな女の子ホン・ソル（キム・ゴウン)は、ある日偶然、皆に慕われる完璧な先輩ユ・ジョン（パク・へジン）の冷徹な本性に気づいてしまいます。その日を境にユ・ジョンから嫌がらせを受けるようになったソルはついに休学を決意しますが、その矢先、思いがけず授業料免除の知らせが届きます。休学をやめたソルの前に現れたのは、以前とは別人のように優しくなったユ・ジョンでした。ことあるごとに自分を助けてくれるユ・ジョンを怪しみながらも、次第に彼のことが気になり始めます。そんな中、ユ・ジョンと深い因縁のある幼なじみペク・イノ（ソ・ガンジュン）が現れ、ソルに急接近。ミステリアスな三角関係の行方は…！？

イ・ソンギョンは本作で、ユ・ジョンに思いを寄せる周囲を振り回すトラブルメーカーのペク・イナ役を演じており、その強烈なキャラクターが放送当時大きな話題を集めました。

◆『恋のゴールドメダル~僕が恋したキム・ボクジュ~』 （※5月26日（火）まで全話無料配信）

ナムジュヒョク×イ・ソンギョン出演！体育大学を舞台に繰り広げられる、胸キュン必至の青春ラブコメディ

ハノル体育大学の重量挙げ部の期待の星、キム・ボクジュ(イ・ソンギョン)は水泳部のトップ選手で女子に大人気のチョン・ジュニョン(ナム・ジュヒョク)と勘違いからトラブルに…。そのことがきっかけでジュニョンはボクジュが小学校の同級生で、自分を助けてくれた怪力のおデブちゃんだったことに気づきます。それ以来、ボクジュの姿を見かけてはわざと昔のあだ名で呼んでからかうジュニョンですが、実はボクジュの行動が気になって仕方がありません。そんなある日、大荷物を抱えて雨の中を歩くボクジュは見ず知らずの自分に突然傘を差し出してくれた紳士的な医師ジェイ(イ・ジェユン)に一目惚れ。ジェイがジュニョンの従兄とは知らないボクジュは、ジェイに近づくために彼の勤務する肥満クリニックに周囲にはナイショで通い始めるも…！？

イ・ソンギョンは本作で重量挙げの国家代表選手をキュートに演じ切り、2016年MBC演技大賞にて優秀演技賞を獲得。ジュニョンの暴走ぶりや怒涛のスキンシップなど、胸キュンが止まらない作品です。

◆『ドクターズ～恋する気持ち』（※5月11日（月）～2026年6月10日（水）まで全話無料配信）

キム・レウォン×パク・シネ主演！痛みを知るすべての人へ贈る、ピュアラブストーリー

母の死をきっかけに問題児となったへジョン(パク・シネ)は、父に見捨てられ、田舎の祖母の家に引き取られることに。転校先で心優しい元医者の高校教師ジホン(キム・レウォン)に出会い、投げやりだった人生を変えようと同級生のソウ(イ・ソンギョン)の力を借り、猛勉強します。次第にヘジョンとジホンは、惹かれあっていきますが、ジホンに片思いをしていたソウはそんな2人の仲に嫉妬し、ある事件が起こり、結局、へジョンとジホンは離ればなれに。さらにヘジョンの祖母も亡くなってしまい...。13年後、医者となったへジョンは、ある目的を果たすため、クギル病院に転院すると、ジホンやソウと再会します。

イ・ソンギョンは、主人公ヘジョン（パク・シネ）の高校時代の同級生であり、のちに同じクギル病院の医師となるソウ役を演じます。ヘジョンの運命の人であるジホン（キム・レウォン）に片思いをして嫉妬心を抱くなど、主演2人と四角関係を繰り広げる重要な役どころを見事に演じています。

■韓国ドラマを大画面で見よう！テレビでABEMAを見る方法は動画をチェック！

URL：https://youtu.be/040POqRxnj8?si=dDBZjcWhhrdJ6jfz

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■「ABEMA」イ・ソンギョン出演韓国ドラマ 配信概要

▼2026年5月12日（火）まで全話無料配信

『恋はチーズ・イン・ザ・トラップ』

配信ページURL：https://abema.tv/video/title/504-68

▼2026年5月26日（火）まで全話無料配信

『恋のゴールドメダル~僕が恋したキム・ボクジュ~』

配信ページURL：https://abema.tv/video/title/193-54

▼2026年5月11日（月）～2026年6月10日（水）まで全話無料配信

『ドクターズ～恋する気持ち』

配信ページURL：https://abema.tv/video/title/472-9

『大丈夫、愛だ』

配信ページURL：https://abema.tv/video/title/504-84

『浪漫ドクター キム・サブ2(字幕)』

配信ページURL：https://abema.tv/video/title/472-202

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「ABEMA」では、学園ドラマやラブコメディ、サスペンスや時代劇など幅広いジャンルの韓流ドラマ、映画作品をはじめ、いま注目のK-POP番組や話題のオーディション番組など1000作品以上を無料配信中。

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「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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