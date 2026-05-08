【スポンサー契約締結】中島工業株式会社、大阪公立大学ラグビー部の公式スポンサーに就任

中島工業株式会社

中島工業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山脇 秀敬、以下「当社」）は、2026年5月1日付で大阪公立大学ラグビー部の公式スポンサーに就任したことをお知らせいたします。

企業スローガンとして“Beyond the Impossible” を掲げる当社は、「闘魂」をスローガンに困難へ挑み続ける同部の活動に深く共感し、上位リーグ昇格という高い目標に向かって日々切磋琢磨する学生アスリートたちの活動を力強く支援してまいります。

（調印式後／大阪市中島工業株式会社本社にて）

■ 公式スポンサー就任の背景

当社は創業以来、日本経済を支える大企業を始めとしたお客様の設備工事や設備コンサルティングを通じて社会基盤の整備に貢献してまいりました。

「お客様のために困難な課題に諦めず挑み続ける姿勢」を表現した当社スローガン

"Beyond the Impossible"と、「困難に挑戦する」「上部リーグ昇格と国公立大学最強を目指す」という理念のもと、文武両道を実践する大阪公立大学ラグビー部の活動姿勢は、深く重なるものがございます。

日本の未来を担う若い世代が、スポーツを通じてチームワーク・精神力・粘り強さを磨いていく姿に心から敬意を表するとともに、その挑戦を側面から支えることが企業としての責務であると考え、今回の公式スポンサー就任を決断いたしました。

■ 大阪公立大学ラグビー部について

大阪公立大学ラグビー部は、2022年度に大阪市立大学ラグビー部と大阪府立大学ラグビー部が統合し、新たに始動したチームです。

今年は「闘魂」をスローガンに上位リーグ昇格を目標として日々練習に励んでおり、2023年は三商大戦優勝、また2024年、2025年と2年連続全国地区対抗大学ラグビーフットボール大会への出場を果たすなど、着実に成長を続けています。

部員一丸となってより高い目標に向かう姿は、文武両道を実践する若者たちの逞しいモデルでもあります。

■ 今後の取り組みについて

当社は、2026年4月に就任した大阪工業大学ラグビー部に続き、今回の大阪公立大学ラグビー部への公式スポンサー就任により、スポーツ・地域といった分野における社会貢献活動をさらに推進してまいります。

次世代の社会を担う若者たちが夢や目標に向かって挑戦し続けられる環境づくりに、企業として積極的に関わっていく所存です。

【会社概要】

社名：中島工業株式会社

代表取締役社長：山脇 秀敬

本社所在地：大阪府大阪市淀川区宮原2丁目14-14

事業：設備工事の施工管理事業 等

URL：https://nakajima-industrial.co.jp