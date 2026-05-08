ChatGPT・Perplexityに「引用されているか」を100点満点で無料診断

合同会社ウノマスAI対応スコア／ウノマス

AI引用可能性スコア（65点）とSEO基盤スコア（35点）の2指標で、Webサイトの現状を即座に可視化

合同会社ウノマス（所在地：東京都港区南青山２-２-１５、代表：小野）は、WebサイトのLLMO（AI検索最適化）とSEOの対応状況を横断で診断できる無料ツール「AI対応スコア」（https://unomas.jp/ai-checker/）を正式公開しました。

URLを入力するだけで、6カテゴリ・23項目を最短30秒で自動分析。「AI引用可能性スコア（65点満点）」と「SEO基盤スコア（35点満点）」の2指標を提示し、合計100点の総合スコアとA～Eのグレード、優先改善項目TOP3を即座に表示します。登録不要・完全無料で、PDF診断レポート（約16ページ）のメール送付にも対応しています。

■ AI対応スコアとは

AI対応スコアは、URLを入力するだけで「AIとSEOの両面からサイトを自動分析し、スコアで可視化する」無料診断ツールです。診断結果には、以下2種類のスコアが表示されます。

【（１） AI引用可能性スコア（合計65点）】

構成カテゴリ：構造化データ（25点）・E-E-A-T（20点）・AIクロール（20点）

ChatGPT・Perplexityなど生成AI検索エンジンに「引用・推薦される」ために直結する3カテゴリで構成。AI検索対策（LLMO）を進めるうえで特に重視すべき指標です。



【（２） SEO基盤スコア（合計35点）】

構成カテゴリ：SEO基本（20点）・サイト速度（10点）・セキュリティ＋モバイル（5点）

Google等の従来型検索エンジンでの評価向上や、サイトの信頼性・快適性を高めるための3カテゴリで構成。AI検索対策の土台となるSEO基盤の充実度を可視化します。

（１）＋（２）の合計100点で総合スコアを算出し、優先改善項目TOP3とともに提示します。



■ 背景 ：AI検索の普及が「引用されるサイト作り」を新たな必須要件に

ChatGPT・Perplexity・Gemini等のAI検索エンジンが急速に普及し、ユーザーが検索結果を見る前にAIが回答を生成する「ゼロクリック検索」が増加しています。こうした環境では、AIの回答文中に自社サイトが引用されるかどうかが、オーガニックトラフィックを左右する新たな競争軸となっています。

しかし、「自社サイトがAI検索に対応できているか」を客観的に確認できる手段は、特に中小企業・士業・クリニックなどにとってほぼ存在しませんでした。大手向けSEOツールはLLMO対応指標が不足しており、専門知識がなければ診断自体が困難です。

■ 競合サービスとの差別化 ：3つの独自性

▶ LLMOとSEOを1ツールで横断診断できる唯一の無料ツール：

多くの既存ツールはSEO診断（title・meta・速度など）に特化しています。AI対応スコアは、AI検索エンジンへの最適化（LLMO）に直結する「構造化データ・E-E-A-T・AIクロール」の3カテゴリを独自に加え、LLMOとSEOを一括で診断できる点が最大の差別化ポイントです。

▶ 「AI引用可能性スコア」という独自の複合指標：

単なる項目の合否判定にとどまらず、「AI引用可能性スコア（65点）」と「SEO基盤スコア（35点）」を分離した独自の配点設計により、LLMOとSEO両面の優先課題を一度に可視化します。Google PageSpeed Insights API連携による速度診断と、約16ページのPDF診断レポート無料送付を組み合わせた設計は、国内の同カテゴリ無料ツールの中でも差別化されたポイントです。

▶ URLを入力するだけ、約30秒・登録不要：

専門知識不要で即座に診断できる手軽さを優先設計。Google PageSpeed Insights APIとも連携し、サイト速度（LCP・CLS・TBT）を外部データとして正確に取得します。PDF診断レポート（約16ページ）のメール送付も無料で対応。

■ 診断カテゴリ詳細（6カテゴリ・100点満点）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182963/table/1_1_64f812468dfa31d8a6b8de1e4de2ea63.jpg?v=202605081251 ]

■ こんな方に活用いただけます

「ChatGPTに自社の情報が出てこない」と感じている中小企業の経営者・Web担当者

SEO対策は実施しているが、AI検索（LLMO）への対応状況も確認したいマーケター

士業（税理士・弁護士・行政書士）・クリニック・工務店など、地域密着型ビジネスのオーナー

競合サイトとのAI対応度の差を客観的なスコアで把握したいマーケティング担当者

社内のWeb施策を経営幹部に報告するための客観データ・資料が必要な担当者

■ 代表コメント

AI検索の普及で、検索結果の上位に表示されるだけでなく、AIの回答文に引用されることが、これからの集客の差になります。しかし、中小企業の経営者やWeb担当者が"自社サイトのAI検索対応度"を確認できる手段がほぼありませんでした。

AI対応スコアは、LLMOとSEOの両方を一度に、URLを入れるだけで30秒で診断できます。まず現状を数値で把握すること。それがAI検索時代に選ばれるWebサイト作りの第一歩です。

合同会社ウノマス 代表 小野

■ スコア・グレード判定基準

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182963/table/1_2_82a62548e72b4dcfc59867a3c4c39ed7.jpg?v=202605081251 ]

■ サービス仕様

・サービス名：AI対応スコア（LLMO・SEO・サイト速度 無料診断ツール）

・URL：https://unomas.jp/ai-checker/

・料金：完全無料・登録不要

・診断時間：約15～30秒

・診断回数：1日5回まで（同一URLは24時間キャッシュ）

※PDF診断レポートをお受け取りの方は1日10回

・診断対象：URLが公開されているWebサイト全般

・スコア構成：AI引用可能性スコア（65点満点）＋SEO基盤スコア（35点満点）＝総合100点

・グレード判定：A～E（5段階）＋優先改善項目TOP3

・PDFレポート：約16ページ・無料（ビジネスメール登録で送付・編集不可/閲覧・印刷は自由）

・利用環境：ブラウザのみ（インストール・登録不要）

・外部連携：Google PageSpeed Insights API（速度スコア取得）

■ 今後の展開

合同会社ウノマスは、AI対応スコアの診断精度向上・対応項目の拡充を継続的に実施します。今後は診断結果に基づく改善施策の自動提案機能、競合サイトとのスコア比較機能、業種別ベンチマーク提供なども検討しています。LLMO・SEO・Web集客の支援を通じて、中小企業が「AI検索時代に選ばれるWebサイト」を実現できるよう取り組みを続けてまいります。

【会社概要】

社名：合同会社ウノマス（uno mas LLC）

設立：2024年5月

代表者：小野

所在地：東京都港区南青山２-２-１５

事業内容：Webマーケティング戦略設計、SEO対策・MEO対策・LLMO対策（AI検索最適化）・CV改善・AI対応スコア運営

URL：https://unomas.jp

お問い合わせ：https://unomas.jp/contact/

X（旧Twitter）：https://x.com/unomas_jp

note：https://note.com/unomas_jp/

【本リリースに関するお問い合わせ】

合同会社ウノマス

Email：ai-score@unomas.jp

お問い合わせフォーム：https://unomas.jp/contact/

サービスURL：https://unomas.jp/ai-checker/

https://prtimes.jp/a/?f=d182963-1-0181e2c2f2fcef783a4577b18558cc86.pdf