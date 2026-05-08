シーホース三河「B.LEAGUE QUARTERFINALS 2025-26」出場記念グッズ販売！会場限定アイテムやオンライン新商品が登場

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

5月8日(金)より開催される「りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2025-26」のグッズ販売情報です。「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」の出場を記念して、「共に頂点へ！」の文字が入ったアクリルプレートやA2ポスター等のオリジナルグッズを会場限定販売いたします。

ぜひ出場記念グッズをご購入いただき、「共に頂点へ！」引き続き熱いご青援をよろしくお願いいたします！

※「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 出場記念」グッズにつきましては各アイテムおひとり様1会計3点までとさせていただきます。

※GAME1およびGAME2においては、各日在庫をご用意しております。GAME3につきましては、GAME2までの在庫状況により品切れとなる可能性がございますので予めご了承ください。

※下記２商品は、オンラインショップにて5月8日(金)00:00～発売開始いたします。

【重要】会場でのお支払い方法について

- 【シークレット】2025-26 選手抱っこアクリルクリップ_全13種- 【シークレット】2025-26 Super Girls抱っこアクリルクリップ_全15種Bリーグ公式オンラインショップ :https://www.bleague-shop.jp/sm/CS特設ページ :https://go-seahorses.jp/lp/game_20260508_20260509/

通常ホームゲームとは異なり、お支払い方法は完全キャッシュレスとなります。 現金を持ち歩かずにグッズショップで身軽にお買い物を楽しんでいただけるほか、レジでの会計時間の短縮を目的としています。現金でのお支払いはできません。当日券売場も対象となります。

飲食、クロークはキャッシュレス決済は対象外となります。

■決済方法一覧

「りそなグループB.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 出場記念」グッズ一覧

■りそなアクリルプレート

■A2ポスター

■【シークレット】アクリルスタンドキーホルダー_全13種

■3連キーホルダー

■【シークレット】缶バッジ_全13種

■【シークレット】ポストカード_全13種

新商品一覧

■【シークレット】2025-26 選手抱っこアクリルクリップ_全13種

■【シークレット】2025-26 Super Girls抱っこアクリルクリップ_全15種