【開始わずか20分で目標金額達成】AIMBANの新世代・ネックパッド一体型ヘッドレストがMakuakeに登場！

AIMBAN Co., LtdAIMBAN 新発想・ネックパッド一体型ヘッドレスト

応援購入サービスMakuakeにてプロジェクトを実施中のAIMBAN（アイムバン）の

「ネックパッド一体型ヘッドレスト」が、公開からわずか20分で目標金額を達成しました。

本製品は、首のCカーブに自然にフィットする「一体型ヘッドレスト」

という新しい選択肢として開発された、次世代カー用品です。



純正ヘッドレストと交換するだけで、車内の快適性と高級感をアップグレード。

長距離ドライブや日常の運転を、より快適な時間へ導きます。



また、本製品は海外ECサイトにて10年以上継続販売されており、

売上No.1・レビュー評価★4.9を獲得しているAIMBANの人気アイテムです。

■ ドライブの快適さは“首まわり”で変わる

AIMBANヘッドレスト装着前・装着後ドライブの快適さは“首まわり”で変わる

長時間運転をしていると、

「首まわりに違和感がある」

「ヘッドレストがなんとなく合わない」

と感じた経験はありませんか？



一般的な車のシートは標準的な体格をベースに設計されているため、

体型によっては首の隙間が生じやすく、ネックパッドを使用しても

ズレや違和感が起こるケースがあります。



そのような悩みに着目し、20年以上カー用品の開発・製造・販売を行ってきた

AIMBANが開発したのが、「ネックパッド一体型ヘッドレスト」です。

車用ネックパッド・ヘッドレストクッション・車内快適グッズとしてだけでなく、

“純正風デザイン”と“快適性”の両立を目指しました。

■ 「後付け」ではなく、“一体型”という新しい選択一体型”という新しい選択



これまでのネックパッドは後付けタイプが主流でした。



しかしAIMBANは、

「ズレにくいヘッドレスト」

「純正シートに自然に馴染むデザイン」

「車種別設計によるフィット感」を追求。

車種ごとに異なる構造・支柱間隔・規格を精密に分析し、それぞれの車両に最適化された

カスタム設計を採用しています。

その結果、まるで純正のような自然なフィット感を実現しました。

■ 安全性にも配慮した設計Calspanによる衝撃試験



本製品は、アメリカの試験機関であるCalspanによる衝撃試験を実施。

時速131km相当の厳しい条件下で第三者機関による検証を行い、

安全性にも配慮した設計となっています。

快適性だけでなく、安心して使用できる品質にもこだわりました。

■ 工具不要・約30秒で交換完了30秒で交換完了！



AIMBANのヘッドレストは、純正ヘッドレストと1：1で交換可能。

⏱工具不要・約30秒で交換完了。

複雑な取り付け作業は不要で、“交換するだけ”で車内空間をアップグレードできます。



また、高さ調整だけでなく前後調整にも対応しており、体型や座高に合わせて

自分好みのポジションへ調整可能です。

■ 首の隙間を埋める、Cカーブ設計Cカーブで支える構造

首のラインに沿うCカーブ設計を採用。

首まわりの隙間を自然に埋め、長距離ドライブ時でも快適なフィット感を実現しました。



「運転中、首に違和感を感じる」

「長距離運転が多い」

という方にもおすすめの車用クッション・ドライブ快適グッズです。

■ あなたの座高に合わせる高さ＋前後調節１.高さ調節高さ調節２.３段階前後スライド前後３段階調節



また、多くの方の座高に合うように、高さだけでなく前後にも調節ができるように設計しました。

そのおかげで女性から男性まで多くの方に快適にお使いいただけます！

男女問わず快適！■ 車内の印象は、ヘッドレストで変わるヘッドレストで変わる



AIMBANのヘッドレストは、快適性だけでなくデザイン性にもこだわりました。

プレミアムPVC素材を採用し、純正風ヘッドレストとして車内インテリアとの自然な統一感を演出。



デザインは2種類、カラーは30色以上をご用意しており、

高級車内装・カーインテリア・車内カスタムを楽しみたい方にもおすすめです。

実際の装着写真実際の装着写真

現在、Makuakeにて先着30名限定価格で販売中。

Makuake限定・数量限定の特別価格となっております。



車種によってヘッドレスト交換ができない場合に向けて、

2WAY装着対応の車用ネックパッド「ネックパッドLITE」も同時販売中。

SUV・ミニバン・軽自動車など幅広い車種でご使用いただけます。



新感覚をぜひ、お試しください！

今すぐご確認ください！



プロジェクトページはこちら

https://www.makuake.com/project/aimban_headrest01/

(https://www.makuake.com/project/aimban_headrest01/)





