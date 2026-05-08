「ムシロボ」製作体験イベントをロボリンクで開催します！
神奈川県
2026年５月16日（土曜日）
〒251-0052
藤沢駅近隣のロボット企業交流拠点「ロボリンク」で、3Dプリンターを活用して製作したパーツで『ムシロボ』を装飾し、世界にひとつだけのオリジナルロボットをつくるイベントを開催します。その後はタイムレースで腕試し。
さらに、最新のロボット技術に触れる機会として、人型ロボット『ヒューマノイド』などの先端ロボットの機能や仕組みについてもご紹介します。
講師
一般社団法人 川崎ものづくり支援協会
開催期間
2026年５月16日（土曜日）
１.10：00～
２.14：00～
（各2時間程度）
開催場所
ロボリンク
〒251-0052
神奈川県藤沢市藤沢559角若松ビル6F
藤沢駅北口より徒歩2分
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0604/robolink/index.html
※駐車場はございませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
定員
各回先着20名 定員に達し次第締め切り
対象
小学生以上（１・２年生は保護者同伴必須）
費用
無料
持ち物
なし
申込方法
以下のリンクより必要事項をご入力の上、お申込みください。
お申込みフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbIt6FURNgeCCgAxTz94fd0Mj7bGj71K7WGDlohukpIdwIsw/viewform)
お電話やFAX（0466-90-3490）でも受付可能です。
主催者
県・公益財団法人湘南産業振興財団
問合せ先
ロボット企業交流拠点 ロボリンク
〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢559 角若松ビル6階
TEL/FAX: 0466-90-3490