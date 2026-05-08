GW明けの放置車両無料回収キャンペーン開始！！5月の自動車税通知で考える「バイク処分」。「納税通知書」に関する意識調査の結果発表。バイク廃車110番が、適正処理と手続き代行を支援強化

▎5月の「納税通知書」がきっかけとなる廃車需要への対応

株式会社アリーモ

5月上旬から中旬にかけて届く軽自動車税の納税通知書により、長年放置していたバイクの存在を再確認する層が急増します。

「バイク廃車110番」では、こうした「納税はしたくないが、処分方法がわからない」というユーザーに対し、手続きのプロとして解決策を提示します。

▎【アンケート調査】GW明けの「納税通知書」に関する意識調査

連休の余韻に浸る間もなく届く「自動車税」や「軽自動車税」などの納税通知書。今回は、当社へ回収ご依頼をいただいたお客様の中から、過去に納税通知書を受け取った経験のある、83名の方を対象に、通知書を受け取った際の心境や支払いに関する本音を調査しました。

Q1. GW明けに納税通知書を見た時の率直な感想は？

Q2. 納税通知書を見て「一番驚いたこと・困ったこと」は？

- 「あぁ、またこの季節が来たか…」と諦めモード（52%）- 「連休でお金を使った後なのに…」と少し絶望（34%）- 「忘れないうちにすぐ払おう」と前向き（11%）- その他（3%）【ピックアップコメント】「GWの旅行代をカード決済した直後にこれが届くと、ダブルパンチで頭が痛くなります。（30代・会社員）」「毎年5月はこれがあるから、4月のうちに準備しておくようにしています。（40代・主婦）」

第1位：思っていたより金額が高い

第2位：支払い期限が意外と短い

第3位：通知書の枚数が多い（複数台所有の場合）

【ポイント！】 初年度登録から13年以上経過したガソリン車などは、税率が上がる「重課税」の仕組みを知らず、金額を見て驚く方が多い傾向にあります。

Q3. 今年の支払い方法はどうする予定？

・スマホ決済アプリ：45%

・コンビニエンスストアでの現金払い：35%

・クレジットカード払い：15%

・金融機関の窓口：5%

【傾向分析】 数年前まではコンビニ払いが主流でしたが、現在はポイント還元や利便性を考慮して、自宅から決済できる「スマホアプリ派」が急増しています。

5月は「愛車の今後」を考えるタイミング？

アンケートの結果、多くの方が「GWの出費と重なるこの時期の納税」に負担を感じていることが分かりました。特に、しばらく乗っていないバイクや車の税金を払い続けている方にとっては、この通知書が「維持するか、手放すか」を検討する大きなきっかけになっているようです。

※本調査結果は、2026年3月1日～4月30日の間に、弊社へバイクの回収ご依頼をいただいたお客様の中から、アンケートにお答えいただける方を対象に実施した調査結果となります。

▎ GW（ゴールデンウィーク）のガレージ整理で発覚した不動車の課題

連休中に自宅や実家の片付けを行った結果、駐輪スペースを占領している古いバイクやスクーターの処分ニーズが高まっています。

錆び（サビ）や劣化が激しい車両でも、実店舗運営のノウハウを活かして無料で引き取り、再資源化に繋げるスキームを公開します。

▎ 関東主要都市（東京(https://bikehaisya110.net/area/tokyo/)・埼玉(https://bikehaisya110.net/area/saitamaken/)・千葉(https://bikehaisya110.net/area/chibaken/)・神奈川(https://bikehaisya110.net/area/kanagawaken/)）への迅速な出張体制

川口市(https://bikehaisya110.net/area/kawaguchi/)、足立区(https://bikehaisya110.net/area/adachiku/)、横浜市(https://bikehaisya110.net/area/yokohamacity/)、松戸市(https://bikehaisya110.net/area/matsudo/)など、特に問い合わせの多い地域において、1日以内での現地訪問が可能な即日対応体制を強化しています。

地域密着型の強みを活かし、各自治体のルールに則った「安心（あんしん）」かつ「丁寧（ていねい）」な廃車代行を遂行します。

▎消費者トラブルを防ぐ「コンプライアンス遵守」の徹底

無料回収を謳いながら後から高額請求を行う悪質な回収業者からユーザーを守るため、正規ライセンス保持者による適正な運営体制を強調します。

不法投棄ゼロを目指し、引き取った車両を法的に正しく抹消手続きするプロセスを透明化しています。

▎QUOカード進呈による廃車促進キャンペーン

5月もご依頼をいただいたお客様を対象に、納税やガソリン代の負担を少しでも軽減するためのQUOカード進呈特典を継続実施します。

▎サービス概要

・サービス名称： バイク廃車110番

・フリーダイヤル：0120-763-578

・受付窓口： 24時間（年中無休）

・公式WEBサイト： https://bikehaisya110.com/

・サービス実績紹介サイト：https://bikehaisya110.net/

▎会社概要

・企業名： 株式会社アリーモ

・所在地： 東京都台東区東上野2-13-4 さかえビルB1

・創業年： 2018年

・代表者： 杣本 拓哉

・事業内容： バイクの出張回収、廃車手続き代行、車体・パーツのリユース業

ブランド品・アパレルの買取、販売、輸出業

・許認可： 東京都公安委員会許可 第306602116112号｜宅地建物取引士｜国家資格整備士

▎バイクの無料回収・廃車手続き代行 実績一例

川口市でのバイク無料回収実績(https://bikehaisya110.net/area/kawaguchi/)

埼玉県川口市のお客様より、無料処分と廃車手続き代行のご依頼をいただきました「スズキ ST250」250ccのバイクです。

足立区でのバイク無料回収実績(https://bikehaisya110.net/area/adachiku/)

東京都足立区のお客様より、無料回収と廃車手続き代行のご依頼をいただきました「スズキ アドレスV125G」のスクーターです。

横浜市でのバイク無料回収実績(https://bikehaisya110.net/area/yokohamahodogaya/)

神奈川県横浜市保土ケ谷区のお客様より、無料引き取りと廃車手続き代行のご依頼をいただきました「カワサキ ゼファー カイ」のネイキッドバイクです。

松戸市でのバイク無料回収実績(https://bikehaisya110.net/area/matsudo/)

千葉県松戸市のお客様より、無料処分と廃車手続き代行のご依頼をいただきました「ホンダ ディオ」のスクーターオートバイです。