愛猫の健康と幸せに寄り添う新ブランド「Cats Bliss」誕生｜5月15日から全国小売店で順次発売スタート

マッチングワールド株式会社

マッチングワールド株式会社（東京都渋谷区）は、ペットとの暮らしをより豊かにする猫向けの新ブランド「Cats Bliss（キャッツブリス）」を立ち上げました。国内約1兆円規模ともいわれるペット用品市場への本格参入を加速させます。

「Cats Bliss」は、“愛猫の幸せが、私たちの幸せにつながる”という考えのもと誕生しました。

「健康」と「至福」を軸に、愛猫の日常に確かな満足と喜びをもたらす製品を展開してまいります。

本ブランドは、フードやおやつにとどまらず、おもちゃや生活用品など、愛猫の暮らしに関わる幅広い商品を通じて、楽しさ・興味・満足感を提供することを目指しています。

日常のあらゆるシーンに寄り添い、愛猫にとって“心地よく、満たされる時間”を創出します。

第1弾商品として、健康をテーマにした猫用デンタルガム「ミューヘルス」を展開。2026年5月15日より、全国の小売店やECショップなどで順次販売を開始いたします。

▼商品詳細はこちら

https://matching-world.com/about-cats-bliss/

【ペット事業を開始した背景】

Cats Blissのブランドロゴ

マッチングワールド株式会社は、ペット用品分野への本格参入を開始しました。

ペット用品は、家庭で日常的に使われる消耗品や嗜好品などが多く、繰り返し購入される傾向があります。

こうした特性は、当社が取り扱うゲームやホビーの仕入れ会員サイト「M-マッチングシステム」と非常に相性が良く、今後の成長が期待される分野です。

「M-マッチングシステム」は、完全匿名での取引が可能で、小ロットから発注できる会員制の仕入れサービスです。ゲームやホビーなどの分野で培ったノウハウを活かし、ペット用品にも販路を拡大していきます。

今回の取り組みにあたり、ペット業界に精通した専門バイヤーを新たにチームに迎えました。これにより、商品の価値を正しく見極め、適正な価格設定が可能となり、より精度の高い在庫流通を実現できる体制が整いました。

さらに、ペット事業の第一歩として、自社開発によるペット用おやつをリリースました。

今後はこのようなオリジナル商品に加え、「M-マッチングシステム」を活用した幅広いペット用品の取り扱いを進め、安定的な供給体制の構築を目指してまいります。

マッチングワールドは、ペットとの暮らしをより豊かにするための新たな価値提供に挑戦していきます。

【商品紹介】

猫用デンタルガム「ミューヘルス」

安心・安全・健康・国産にこだわった、猫用デンタルガムです。

猫の口に合わせた食べやすいサイズと星型形状で、楽しく噛みながら口腔ケアができる設計。嗜好性の高い「まぐろ」「かつお」「チキン」の3つのフレーバーを展開し、飽きずに続けやすいのも特長です。

さらに、乳酸菌KT-11、オメガ3脂肪酸、ラクトフェリン、グロビゲンを配合。口腔内の健康だけでなく、腸内環境や免疫機能にも配慮した機能性設計となっています。

特殊な乾燥製法により、割っても破片がこぼれにくく、硬さと繊維質を両立。噛むことでストレスケアにもつながり、日常のご褒美としても最適な一品です。

ミューヘルス まぐろ味ミューヘルス チキン味ミューヘルス かつお味

特徴

・腸内環境や免疫力、口腔内環境はもちろんのこと、体の内側から健康を保ちます。

・徹底管理された国内工場で商品を製造。

・子猫からシニア猫まで食せるやわらかさ。

・歯と歯の間に接しやすい星形。

・長さは約６cm。猫ちゃんの食べきりサイズ。

小売希望価格

\368（税抜）

【今後の展開】

マッチングワールド株式会社は、愛犬・愛猫との暮らしをより楽しく、より豊かにすることを目指し、犬用ブランド「Bark Won（バークワン）」と猫用ブランド「Cats Bliss（キャッツブリス）」を展開しています。今後も品質と機能性にこだわった商品を通じて、ペットとの暮らしに新たな価値と体験を提供してまいります。

１.ペット事業にご興味のある事業者様を募集中！

現在、マッチングワールドではペット事業にご関心をお持ちの企業・団体様との連携を積極的に進めています。

「新しい商材を取り扱いたい」「販路を広げたい」といったニーズをお持ちの皆さまと、共に成長できるパートナーシップを築いていきたいと考えています。

２.ペットとの暮らしを、もっと豊かに。

当社は今後、オリジナル商品の開発や、流通の強化に加え、卸売・仕入れプラットフォーム「M-マッチングシステム」を活用した安定供給体制の構築にも力を入れてまいります。

ペット事業に関するご相談・ご質問などございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

皆さまと共に、ペットとの未来を育んでいけることを心より楽しみにしております。

【会社概要】

マッチングワールド本社

マッチングワールド株式会社

〇所在地：東京都渋谷区神泉町22-2 渋谷神泉マークビル

〇設立：2001年6月7日

〇資本金：1億円

〇従業員数：109名（2025年８月末時点）

〇URL：https://matching-world.com/

○事業内容：ゲームなどのホビー商材を中心に、在庫の仕入れから販売までを支援する流通サービスを展開。主力の仕入れ会員サイト「M-マッチングシステム」を軸に、ECサイト「浅草マッハ！！」や、ホビー専門店「まちキャラ」の運営、ペット事業などを展開しています。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

マッチングワールド株式会社

ペット事業担当 徳弘

TEL：03-6803-5611

Email：pr-mw@m-matching.com