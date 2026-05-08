テカリを抑え、輝きまとうシルクグロウ肌ミシャ グロウ UV パウダー パクト新色 ルミナスカバー新発売

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株式会社ミシャジャパン

ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）

韓国コスメブランドMISSHA（ミシャ）は、「あなただけの輝きに出会う」がコンセプトのメイクアップシリーズ「glow」からミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）SPF30 / PA+++を新発売いたします。本品は2025年春に発売し、美容メディアでも数多く取り上げられたミシャ グロウ UV トーンアップ パウダー パクトの新色です。



■シルクパウダーで毛穴ふんわり補正*。美艶肌がよみがえるお直しパクト


■長時間のテカリ防止＆全方位UVカット


■美容成分配合でうるおいケア


MISSHA（ミシャ）glowシリーズについて

Glow with MISSHA. glow 私の輝き、grow 私の毎日。


MISSHA glowシリーズは、完璧を目指すことから脱却し、私らしさを大切にしたいと思い始めた大人の毎日に寄り添うベースメーク アップシリーズです。


製品情報

ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）

SPF30 / PA+++


カラー：1色（ベージュ）


価格 ：2,200円(税込み) / 2,000円(税抜き)


発売日：2026年5月15日（金）新発売






製品特長

■シルクパウダーで毛穴ふんわり補正。美艶肌がよみがえるお直しパクト




■長時間のテカリ防止＆全方位UVカット


テカリ防止　皮脂吸着パウダー（シリカ・オイルコントロールパウダー）配合でテカリを抑えメイクをキープ。


UVカット　SPF30 / PA+++だから、朝の仕上げでもお直しでも紫外線対策。


マルチユース　お顔だけでなく首やデコルテにも。




■美容成分配合でうるおいケア


ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド（すべて保湿成分）配合でうるおい保湿 。


肌表面はベタつかずにサラリ感触。メイクアップしながらスキンケアもできるマルチなパクトです。


ブランドMISSHA（ミシャ）について



"美しさは誰もが経験することができる”それがMISSHAのメッセージ。


不必要なものは選ばず本質に集中するシンプルな処方・デザイン。


スキンケア、ベースメイク、ポイントメイクまでラインナップし、いつでもあなたの近くで寄り添い自分だけのコスメが見つかる。美しさが輝く肌を生み出す韓国コスメのパイオニアブランドです。


*メイクアップ効果による