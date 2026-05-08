テカリを抑え、輝きまとうシルクグロウ肌ミシャ グロウ UV パウダー パクト新色 ルミナスカバー新発売

株式会社ミシャジャパンミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）

韓国コスメブランドMISSHA（ミシャ）は、「あなただけの輝きに出会う」がコンセプトのメイクアップシリーズ「glow」からミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）SPF30 / PA+++を新発売いたします。本品は2025年春に発売し、美容メディアでも数多く取り上げられたミシャ グロウ UV トーンアップ パウダー パクトの新色です。

■シルクパウダーで毛穴ふんわり補正*。美艶肌がよみがえるお直しパクト

■長時間のテカリ防止＆全方位UVカット

■美容成分配合でうるおいケア

MISSHA（ミシャ）glowシリーズについて

Glow with MISSHA. glow 私の輝き、grow 私の毎日。

MISSHA glowシリーズは、完璧を目指すことから脱却し、私らしさを大切にしたいと思い始めた大人の毎日に寄り添うベースメーク アップシリーズです。

製品情報

ミシャ グロウ UV パウダー パクト（ルミナスカバー）

SPF30 / PA+++

カラー：1色（ベージュ）

価格 ：2,200円(税込み) / 2,000円(税抜き)

発売日：2026年5月15日（金）新発売

製品特長

■シルクパウダーで毛穴ふんわり補正。美艶肌がよみがえるお直しパクト

■長時間のテカリ防止＆全方位UVカット

テカリ防止 皮脂吸着パウダー（シリカ・オイルコントロールパウダー）配合でテカリを抑えメイクをキープ。

UVカット SPF30 / PA+++だから、朝の仕上げでもお直しでも紫外線対策。

マルチユース お顔だけでなく首やデコルテにも。

■美容成分配合でうるおいケア

ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド（すべて保湿成分）配合でうるおい保湿 。

肌表面はベタつかずにサラリ感触。メイクアップしながらスキンケアもできるマルチなパクトです。

ブランドMISSHA（ミシャ）について

"美しさは誰もが経験することができる”それがMISSHAのメッセージ。

不必要なものは選ばず本質に集中するシンプルな処方・デザイン。

スキンケア、ベースメイク、ポイントメイクまでラインナップし、いつでもあなたの近くで寄り添い自分だけのコスメが見つかる。美しさが輝く肌を生み出す韓国コスメのパイオニアブランドです。

*メイクアップ効果による