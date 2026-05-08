セメダインが『第64回静岡ホビーショー』に出展　～ツインメッセ静岡で５月13日(水)から開催～

セメダイン株式会社

セメダイン株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：水澤伸治)は、ツインメッセ静岡(静岡市駿河区)で2026年5月13日(水)から開催される『第64回静岡ホビーショー(主催：静岡模型教材協同組合)』に出展します。

セメダインブースでは、模型製作におけるパーツの仮固定から接着、さらに完成後のディスプレイまで、作業工程や用途に応じて使い分け可能な、さまざまな製品をご提案いたします。

接着のスピードや耐水性が求められる用途には、瞬間接着剤「3000耐水・耐衝撃」が適しています。また、長期的な固定として、完成後の模型やディスプレイケース、解体できるジオラマの土台、3Dプリンター成型品の組み立て時などには、昨年発売しご好評いただいている、強力に固定しつつもはがせて安心な「Dはがせる固定剤」がおすすめです。一時的な固定として、あとから外すことを前提としたパーツの仮止め、ポージングの確認などには弾性粘着剤「BBX」を使用するなど、製品を通じて皆様の模型製作をサポートいたします。

会場では、このほかにも模型製作をサポートするさまざまな製品をご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

【主な展示品】

瞬間接着剤 「3000耐水・耐衝撃」瞬間接着剤 「3000耐水・耐衝撃」

‣耐水・耐衝撃タイプ ※常時水没する用途はNG

‣耐剥離性に優れている

‣高粘度で垂れにくい（とんかつソースくらいの粘度）

‣ピンなし開封、くり返し使える 液だれ防止ノズル

‣船舶模型などの水に濡れるパーツにおすすめ

はがせる固定剤 「Dはがせる固定剤」はがせる固定剤 「Dはがせる固定剤」

‣屋内外の壁面や床面に強力に固定できる

‣両面からノリ残りなくキレイにはがせる

‣ジェル状で、凹凸面や垂直面への固定にも対応

‣開封後も長持ちする保管用キャップ付き

‣模型やディスプレイなどの飾りつけ・固定におすすめ

（壁紙や塗装面は、はがれる恐れがあるため使用しないでください）

弾性粘着剤 「BBX」弾性粘着剤 「BBX」

‣硬化すると貼って剥がせる粘着剤に

‣フィギュアの固定やポージングにも最適

【展示会概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90367/table/53_1_8a94094a7654c96ca7336c2ae53b6e40.jpg?v=202605081251 ]

【セメダイン株式会社について】

セメダインは「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニアリング、コンストラクションの各分野で、接着技術をものづくりのソリューション技術として提供し、設計と現場のイノベーションに貢献しています。また、ものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」のイベント協賛を通じ、未来のエンジニアを支援する活動も行っています。