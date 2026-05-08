Restria初の単独イベント『Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」』開催決定！チケプラにてオフィシャルサイト先行受付を開始！

株式会社チケットプラス

チケット事業や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年7月5日（日）に開催されるRestria初の単独イベント『Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」』のオフィシャルサイト先行受付を開始しました。 また、チケプラ電子チケットが本公演で採用されたことをお知らせします。

■初の単独イベント開催決定！新たな楽曲の披露も…！？

バーチャル空間と現実世界を自在に行き来する存在であるRestria（レストリア）が、ついに“リアル世界”で本格始動。

初の単独イベント『Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」』の開催が決定。

「NEO CITY」をはじめ、音の力で“ノイズ”と戦うパフォーマンスが、リアルのステージで展開。さらに、新たな楽曲の披露も…！？その瞬間を、ぜひ目撃してください。

本公演のチケットは「チケプラアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

【公演詳細】

Restria 1st Patrol Event「WARP to TOKYO」

⚫︎公演日程

2026年7月5日（日）

1部：開場15:00／開演 15:30

2部：開場18:15／開演 18:45

東京｜CHIC HALL SHIBUYA

⚫︎チケット料金（税込）

・VIP（スタンディング／入場特典、優先入場、終演後サイン会付） 5,000円

・一般（スタンディング／入場特典付） 3,500円

⚫︎受付期間

・オフィシャルサイト先行

2026年5月7日（木）18:00 ～ 2026年6月7日（日）23:59

※先行終了後、一般販売を予定しております（先着販売、一般席のみ）

▶︎詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/restria/1stpatrolevent/ticket-24226/

▶︎Restria オフィシャルホームページ

https://restria.tokyo/

▶︎公演に関するお問い合わせ

ホリプロインターナショナル：hi.notice@horipro.international

※件名に「【Restria】７月５日イベントに関して」とご記載ください。

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名 ： 株式会社チケットプラス

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者 ： 代表取締役 佐藤元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。