株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、撥水・透湿素材の高性能生地を採用し、タフな場面の撮影をサポートするレインカバー「Kenkoカメラレインカバー EX」の販売を、2026年5月15日より開始いたします。

サイズはMサイズとLサイズの2種、カラーはネイビーとモスグリーンから選べます。

価格はオープンですが、Mサイズがそれぞれ5,280円（税込）、Lサイズがそれぞれ5,940円の販売価格を想定しています。

Kenkoカメラレインカバー EX

カメラレインカバー EX



詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/eq-digital/rain-cover/4961607081235.html

「Kenkoカメラレインカバー EX」は、高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテックEX」を主生地に採用したカメラレインカバーです。カメラをゴムバンドで固定するだけの簡単装着。

背面には大型のPVC製の透明窓を採用し、ライブビュー撮影時など、液晶モニターの視認性を高めています。レンズ・機材の大きさに合わせたM、Lの2サイズを用意。

特長

高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテックEX」採用

高撥水・透湿素材の高性能生地「ブリザテックEX」採用「ブリザテックEX」の特長

メイン生地に耐久性を向上させた高撥水・透湿素材の「ブリザテックEX」を採用。

微多孔質の膜が水滴を通さず、湿気を逃がすので雨や水しぶきをしっかり弾きながら、内側の湿気を逃がします。

※レインカバー内部に手を入れ続けて操作した場合など、透湿性能より湿気の発生が多い場合、内部が曇る可能性がございます。

大きな透明窓でモニターの視認性抜群

PVC製の大きな透明窓を採用

大型の液晶モニターを搭載したミラーレスカメラの視認性を高めるために、PVC製の大きな透明窓を採用しました。

また、この窓は天面部まで延長しているので、

メイン液晶はもちろん肩部のサブモニターまでしっかりと視認することができます。

コンパクトに折りたたみ可能

コンパクトに折りたたみ可能

ナイロン製の生地を主生地として使用しているので、使わないときはコンパクトに折りたたむことが可能です。

機材に合わせた2サイズ、自然に馴染むカラー

ネイビーLサイズネイビーMサイズモスグリーンLサイズモスグリーンMサイズ

標準レンズの仕様を想定したMサイズと、望遠レンズ用のLサイズの2サイズをご用意。

都会や自然にも馴染みやすいネイビーとモスグリーン。