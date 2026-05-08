【国際セミナー・交流会】海外進出の「成功と失敗」を公開、実践者登壇型セミナーへ刷新

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する、一般社団法人 国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、これまで開催してきた「国際セミナー・交流会」を、実際に海外市場で成果を上げた企業や現地実践者が登壇する“実践者共有型”へと刷新します。

机上の情報ではなく、成功・失敗を含めたリアルな事例を共有することで、海外進出に課題を抱える企業に対し、再現性のある意思決定材料を提供します。

■ リニューアルの背景

近年、日本企業の海外進出意欲は高まる一方で、「現地情報の不足」「信頼できる人脈の欠如」「実行フェーズでの壁」といった課題により、実際の事業化まで至らないケースが多く見られます。

こうした背景を踏まえ、当機構では情報提供型のセミナーから一歩踏み込み、“実際にやった人の知見を共有する場”へと進化させました。

■ 第1回 特別ゲスト：株式会社スモールジャイアンツスタジオ 川瀧 信也氏

記念すべきリニューアル第1回のゲストには、株式会社スモールジャイアンツスタジオの川瀧氏が登壇します。 同氏は、当機構が主催した「マレーシアビジネスツアー」および「台湾花蓮 将軍府1936イベント」の両方に参加。実際に現地市場を肌で感じ、商談やテストマーケティングを経験した当事者だからこそ語れる、海外進出の「理想と現実」、そして「実体験からしか得られない気づき」を余すことなくシェアしていただきます。

○株式会社スモールジャイアンツスタジオについて

「日本からひとつでも多くの"小さな巨人"を生み出す」をミッションに掲げ、

酒類、食品・農業、伝統工芸など、技術や情熱がある小さなものづくり企業の事業やブランドの高い価値を創り、持続的な売上と利益を生み出すビジネスプロデュース事業を展開。

→会社HPはこちら(https://www.smallgiantsstudio.com/)

■ 開催概要

時間 ： 18:30～21:00（18：00受付開始）※セミナー・交流会の2部構成です。

テーマ：「会員海外進出実績報告、海外の最近トレンド、今後イベントのご案内など」

場所 ：国際ビジネス連結機構 （東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F）

定員 ：20名

5月21日(木) 詳細・お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftSEUmERqztgWu2GgyvTrT7zAtgwlN9CS8P3TtC-7_yIREYQ/viewform)

6月23日(火) 詳細・お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_S8qjRX4skr5wP1X0kKcksUHDrgvynbX3v0YHPUKwS1Wnhg/viewform?usp=send_form)

■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を支援することを目的に設立された団体です。ライブコマース、現地体験型販売、海外企業とのビジネスマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が実際に海外市場に触れながら学び、挑戦できる機会を提供しています。

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など