「タイヤナットの点検」などが筋トレに！運転士の健康と安全を守るオリジナル「名鉄バス体操」を開発

名古屋鉄道株式会社

名鉄バス株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、バス運転士の安全運転を支える身体づくりと、職業病ともいえる肩こり・腰痛の予防、そして心のリフレッシュを目的に、勤務中の休憩時間で行うオリジナルの「名鉄バス体操」を制作しました。

制作にあたっては、名鉄グループの株式会社名鉄ライフサポートのトレーナーが専門的見地から監修しています。当社は「安全への道は、健康とともに」のスローガンのもと、さまざまな健康経営施策に注力しています。今回の名鉄バス体操では「洗車機のアームブラシ」や「タイヤナットの点検」等、バス会社ならではのルーティーン動作をストレッチやトレーニングに取り入れることで楽しみながら健康増進を目指します。

また、運転士だけでなく、一部の体操は座席にお掛けのお客さまに向けた体操となっており、車内でも手軽にお試しいただけます。体操の動画は、7月頃より動画へアクセスできる二次元コードを高速バスをはじめとした一部のバス車内に設置する予定です。

1．内容

名鉄バス体操 第一（ストレッチ編）

名鉄バス体操 第二（トレーニング編）

名鉄バス体操 第三 （リフレッシュ編）

2．自治体との連携

地域で開催される「バスの乗り方教室」での実演を計画しています

3．二次元コード設置車両

高速バスなど一部のバス車内（7月頃から順次）

4．その他

SNS（YouTube）などでも順次公開します

【名鉄バス体操第二】【名鉄バス体操第三】