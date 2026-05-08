アネスト岩田株式会社

アネスト岩田株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員 CEO：三好 栄祐、以下、当社）は、コンプレッサの製造販売を行う株式会社SANWA（本社：静岡県、代表取締役：伊東朋一、以下、SANWA社）の全株式取得について、2026年5月1日に合意いたしました。

SANWA社は陸・船舶用ディーゼルエンジン始動用高圧コンプレッサ及びガス圧縮用コンプレッサの製造・販売をコアビジネスとして、確かな技術力と品質を活かし、様々な分野で社会のインフラを支えています。

この度の株式取得を通じて、当社グループは将来の成長を牽引する事業・製品領域拡大への投資を強化し、個別市場の特性に応じた戦略的成長を目指してまいります。

1. SANWA社の概要

名称 ： 株式会社SANWA

設立年月日 ： 1949年9月1日

本社所在地 ： 静岡県焼津市小柳津85

事業内容 ： 陸・船舶用ディーゼルエンジン始動用コンプレッサ及びガス圧縮用コンプレッサの製造及び販売

資本金 ： 1,000万円

従業員数 ： 54名 (2025年10月現在)

2. 当社グループとの事業シナジー

高圧領域及びガス圧縮用コンプレッサは、当社グループが持つ技術・製品ポートフォリオとの親和性も高く、今回の子会社化により、以下の相乗効果が期待されます。

- 海外市場の拡大 ：グループ海外拠点のリソースを最大限に活用- サプライチェーンの強化：両社共同での調達・供給体制の最適化- 製品開発の加速 ：共同開発体制の構築による競争力向上

これらの取り組みを通じて、売上高20億円規模への成長を目指してまいります。

3. 株式取得予定日

2026年6月末日

4. 当該年度の業績影響

この度の株式取得に伴う2027年3月期連結業績への影響は軽微であります。