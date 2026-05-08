排気取り出しスライドシステム業界の成長シナリオ：2026年から始まる投資チャンスをデータで読む Global Reports
排気取り出しスライドシステム世界総市場規模
排気取り出しスライドシステムとは、主に産業設備やエンジン試験装置、排気処理ラインなどにおいて、排気ガスや排気流体を効率的かつ安全に取り出すために設計されたスライド機構付きのシステムです。排気取り出しスライドシステムは、可動式スライド構造を用いることで、配管やダクトの接続位置を柔軟に調整でき、設備レイアウトの自由度を高めるとともに、メンテナンス性や作業性の向上を実現します。また、気密性を確保しながら排気漏れを防止し、作業環境の安全性と環境負荷低減にも寄与する技術です。
図. 排気取り出しスライドシステムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348755/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348755/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル排気取り出しスライドシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の65.17百万米ドルから2032年には120百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは10.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル排気取り出しスライドシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業設備の高効率化ニーズの高まり
排気取り出しスライドシステムは、製造業やエネルギー産業における生産効率向上の要求拡大によって市場が牽引されています。特に設備稼働率の最大化とダウンタイム削減が重視される中で、排気取り出しスライドシステムは柔軟な配管調整と迅速な切替を可能にし、工程全体の効率化に寄与します。
2、環境規制強化による排気管理需要の増加
各国で排気ガス規制や環境基準が厳格化されており、排気処理の高度化が求められています。この流れの中で排気取り出しスライドシステムは、排気の確実な捕集と漏洩防止を実現する重要な構成要素として導入が進んでいます。
3、自動車およびエンジン試験分野の拡大
自動車産業では電動化と並行して内燃機関の高効率化研究が継続されており、試験設備の高度化が進んでいます。排気取り出しスライドシステムは試験ベンチにおける排気処理の柔軟性と精度向上に貢献し、研究開発需要を支えています。
今後の発展チャンス
1、環境規制のさらなる高度化と脱炭素社会の進展
排気取り出しスライドシステムは、カーボンニュートラル政策や排出規制の強化を背景に、今後も需要拡大が見込まれます。特に産業施設や試験設備において、排気の確実な回収と漏洩防止を実現する排気取り出しスライドシステムは、環境対応型インフラとして導入が加速します。
2、自動車電動化と試験設備の高度化需要
EV化が進行する一方で、内燃機関の研究開発やハイブリッド技術の試験需要は継続しています。排気取り出しスライドシステムはエンジン試験ベンチにおける柔軟な排気処理を可能にし、高精度な実験環境構築を支える重要技術として発展が期待されます。
3、労働安全衛生基準の強化と作業環境改善ニーズ
産業現場では作業者の健康保護が重要視され、排気ガスや有害物質の管理が厳格化しています。排気取り出しスライドシステムは高い気密性と安定した排気捕集性能により、安全でクリーンな作業環境の実現を支える中核設備として普及が進むと考えられます。
事業発展を阻む主要課題
排気取り出しスライドシステムとは、主に産業設備やエンジン試験装置、排気処理ラインなどにおいて、排気ガスや排気流体を効率的かつ安全に取り出すために設計されたスライド機構付きのシステムです。排気取り出しスライドシステムは、可動式スライド構造を用いることで、配管やダクトの接続位置を柔軟に調整でき、設備レイアウトの自由度を高めるとともに、メンテナンス性や作業性の向上を実現します。また、気密性を確保しながら排気漏れを防止し、作業環境の安全性と環境負荷低減にも寄与する技術です。
図. 排気取り出しスライドシステムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348755/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348755/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル排気取り出しスライドシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の65.17百万米ドルから2032年には120百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは10.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル排気取り出しスライドシステム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、産業設備の高効率化ニーズの高まり
排気取り出しスライドシステムは、製造業やエネルギー産業における生産効率向上の要求拡大によって市場が牽引されています。特に設備稼働率の最大化とダウンタイム削減が重視される中で、排気取り出しスライドシステムは柔軟な配管調整と迅速な切替を可能にし、工程全体の効率化に寄与します。
2、環境規制強化による排気管理需要の増加
各国で排気ガス規制や環境基準が厳格化されており、排気処理の高度化が求められています。この流れの中で排気取り出しスライドシステムは、排気の確実な捕集と漏洩防止を実現する重要な構成要素として導入が進んでいます。
3、自動車およびエンジン試験分野の拡大
自動車産業では電動化と並行して内燃機関の高効率化研究が継続されており、試験設備の高度化が進んでいます。排気取り出しスライドシステムは試験ベンチにおける排気処理の柔軟性と精度向上に貢献し、研究開発需要を支えています。
今後の発展チャンス
1、環境規制のさらなる高度化と脱炭素社会の進展
排気取り出しスライドシステムは、カーボンニュートラル政策や排出規制の強化を背景に、今後も需要拡大が見込まれます。特に産業施設や試験設備において、排気の確実な回収と漏洩防止を実現する排気取り出しスライドシステムは、環境対応型インフラとして導入が加速します。
2、自動車電動化と試験設備の高度化需要
EV化が進行する一方で、内燃機関の研究開発やハイブリッド技術の試験需要は継続しています。排気取り出しスライドシステムはエンジン試験ベンチにおける柔軟な排気処理を可能にし、高精度な実験環境構築を支える重要技術として発展が期待されます。
3、労働安全衛生基準の強化と作業環境改善ニーズ
産業現場では作業者の健康保護が重要視され、排気ガスや有害物質の管理が厳格化しています。排気取り出しスライドシステムは高い気密性と安定した排気捕集性能により、安全でクリーンな作業環境の実現を支える中核設備として普及が進むと考えられます。
事業発展を阻む主要課題