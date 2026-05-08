コードレス充電式剪定鋏業界の成長シナリオ：2026年から始まる投資チャンスをデータで読む Global Reports
コードレス充電式剪定鋏世界総市場規模
コードレス充電式剪定鋏とは、充電式バッテリーを電源として駆動する電動式の剪定工具であり、果樹園、造園業、農業、園芸分野などで枝葉の切断作業を効率化するために使用されます。コードレス充電式剪定鋏は、モーター駆動により高い切断力を発揮し、太い枝でも少ない力でスムーズに剪定できる点が特徴です。また、コードを必要としないため作業範囲の自由度が高く、高所や広範囲での作業にも適しています。近年では、リチウムイオン電池の高性能化に伴い、長時間稼働、軽量化、安全ロック機能、切断径調整機能などを備えた高機能モデルが増加しており、作業者の疲労軽減と生産性向上に大きく貢献しています。
図. コードレス充電式剪定鋏の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348754/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348754/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルコードレス充電式剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の73.74百万米ドルから2032年には91.99百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルコードレス充電式剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、労働力不足と作業効率化ニーズの高まり
コードレス充電式剪定鋏市場の主要な市場ドライバーの一つは、農業・造園分野における慢性的な労働力不足です。特に果樹園や大規模農園では剪定作業の省力化が強く求められており、従来の手動鋏では作業負荷が大きく生産性にも限界があります。そのため、コードレス充電式剪定鋏は作業時間の短縮と省力化を実現できるツールとして導入が進んでいます。
2、高性能リチウムイオン電池の普及
コードレス充電式剪定鋏の性能向上を支えているのが、リチウムイオン電池技術の進化です。高エネルギー密度化と軽量化により、長時間の連続使用が可能となり、現場作業における利便性が大幅に向上しています。これにより、コードレス充電式剪定鋏は従来の制約を克服し、プロ用途としての信頼性を確立しつつあります。
3、農業の大規模化・機械化の進展
農業経営の大規模化および機械化の進展も、コードレス充電式剪定鋏市場の成長を後押ししています。特に高付加価値作物の栽培においては、品質維持のための精密な剪定作業が求められます。コードレス充電式剪定鋏は均一な切断品質を実現できるため、大規模農業現場での導入が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、精密農業（スマートアグリ）の拡大
コードレス充電式剪定鋏市場における主要な成長機会として、精密農業（スマートアグリ）の普及が挙げられます。センサー技術やデータ解析と連携した農業管理が進む中で、剪定作業の精度と効率化が強く求められています。コードレス充電式剪定鋏は、作物ごとの最適剪定を実現する高精度作業ツールとして活用範囲が拡大しており、今後の市場成長を大きく牽引すると考えられます。
2、バッテリー技術のさらなる進化
コードレス充電式剪定鋏の性能向上を支える重要な機会は、リチウムイオン電池を中心としたバッテリー技術の進化です。高容量化・軽量化・急速充電技術の進展により、長時間の連続作業が可能となり、プロ農業現場での実用性がさらに高まっています。これにより、コードレス充電式剪定鋏の用途拡大と高付加価値化が期待されます。
コードレス充電式剪定鋏とは、充電式バッテリーを電源として駆動する電動式の剪定工具であり、果樹園、造園業、農業、園芸分野などで枝葉の切断作業を効率化するために使用されます。コードレス充電式剪定鋏は、モーター駆動により高い切断力を発揮し、太い枝でも少ない力でスムーズに剪定できる点が特徴です。また、コードを必要としないため作業範囲の自由度が高く、高所や広範囲での作業にも適しています。近年では、リチウムイオン電池の高性能化に伴い、長時間稼働、軽量化、安全ロック機能、切断径調整機能などを備えた高機能モデルが増加しており、作業者の疲労軽減と生産性向上に大きく貢献しています。
図. コードレス充電式剪定鋏の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348754/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348754/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルコードレス充電式剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の73.74百万米ドルから2032年には91.99百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.8%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルコードレス充電式剪定鋏市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、労働力不足と作業効率化ニーズの高まり
コードレス充電式剪定鋏市場の主要な市場ドライバーの一つは、農業・造園分野における慢性的な労働力不足です。特に果樹園や大規模農園では剪定作業の省力化が強く求められており、従来の手動鋏では作業負荷が大きく生産性にも限界があります。そのため、コードレス充電式剪定鋏は作業時間の短縮と省力化を実現できるツールとして導入が進んでいます。
2、高性能リチウムイオン電池の普及
コードレス充電式剪定鋏の性能向上を支えているのが、リチウムイオン電池技術の進化です。高エネルギー密度化と軽量化により、長時間の連続使用が可能となり、現場作業における利便性が大幅に向上しています。これにより、コードレス充電式剪定鋏は従来の制約を克服し、プロ用途としての信頼性を確立しつつあります。
3、農業の大規模化・機械化の進展
農業経営の大規模化および機械化の進展も、コードレス充電式剪定鋏市場の成長を後押ししています。特に高付加価値作物の栽培においては、品質維持のための精密な剪定作業が求められます。コードレス充電式剪定鋏は均一な切断品質を実現できるため、大規模農業現場での導入が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、精密農業（スマートアグリ）の拡大
コードレス充電式剪定鋏市場における主要な成長機会として、精密農業（スマートアグリ）の普及が挙げられます。センサー技術やデータ解析と連携した農業管理が進む中で、剪定作業の精度と効率化が強く求められています。コードレス充電式剪定鋏は、作物ごとの最適剪定を実現する高精度作業ツールとして活用範囲が拡大しており、今後の市場成長を大きく牽引すると考えられます。
2、バッテリー技術のさらなる進化
コードレス充電式剪定鋏の性能向上を支える重要な機会は、リチウムイオン電池を中心としたバッテリー技術の進化です。高容量化・軽量化・急速充電技術の進展により、長時間の連続作業が可能となり、プロ農業現場での実用性がさらに高まっています。これにより、コードレス充電式剪定鋏の用途拡大と高付加価値化が期待されます。