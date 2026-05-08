GFRP縦置きリーフスプリング業界の成長シナリオ：2026年から始まる投資チャンスをデータで読む Global Reports
GFRP縦置きリーフスプリング世界総市場規模
GFRP縦置きリーフスプリングとは、ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）を主要材料として用いた縦方向配置型の板ばねであり、主に商用車、特殊車両、鉄道車両、産業機械などの懸架システムに採用される軽量高強度部品です。従来の鋼製リーフスプリングと比較して、GFRP縦置きリーフスプリングは大幅な軽量化を実現できるため、車両の燃費向上、電動車両の航続距離延長、積載効率改善に寄与します。また、耐腐食性、耐疲労性、振動吸収性にも優れており、騒音低減や乗り心地向上にも効果があります。さらに、設計自由度が高く、荷重特性の最適化が可能であることから、次世代モビリティ分野における需要拡大が期待されています。
図. GFRP縦置きリーフスプリングの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348753/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348753/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルGFRP縦置きリーフスプリング市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の586百万米ドルから2032年には1291百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは14.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルGFRP縦置きリーフスプリング市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、軽量化ニーズの拡大による需要増加
自動車業界では、燃費規制強化やEV普及を背景として車両軽量化の重要性が急速に高まっています。GFRP縦置きリーフスプリングは、従来の鋼製ばねと比較して大幅な軽量化が可能であり、車両重量低減によるエネルギー効率改善に貢献します。特に電動商用車や物流車両では、航続距離延長や積載効率向上への効果が大きく、GFRP縦置きリーフスプリングの採用拡大を後押ししています。
2、EVおよび商用車市場の拡大
世界的なEVシフトと物流需要増加に伴い、軽商用車・中大型商用車市場が成長しています。これらの車両では高い積載性能と耐久性が求められるため、軽量かつ高強度なGFRP縦置きリーフスプリングへの関心が高まっています。特に電動バンやピックアップトラックでは、バッテリー重量増加を補うための軽量サスペンション技術として重要視されています。
3、乗り心地および走行性能改善への期待
GFRP縦置きリーフスプリングは、優れた振動吸収特性と低いばね下重量により、乗り心地や操縦安定性を向上できる点が市場拡大の要因となっています。ばね下重量の低減は、タイヤ接地性改善や車両応答性向上にもつながるため、EVや高性能車両において特に注目されています。また、静粛性向上にも寄与するため、次世代モビリティ分野での採用期待が高まっています。
今後の発展チャンス
1、商用車・物流車両分野での需要拡大
EC市場拡大に伴う物流需要増加により、軽商用車や配送車両の高効率化が求められています。GFRP縦置きリーフスプリングは、高積載性能と軽量化を両立できることから、物流業界における燃費改善や積載効率向上に貢献します。また、耐腐食性や耐疲労性にも優れているため、長距離輸送車両や過酷環境下で使用される車両への導入機会が拡大すると期待されています。
2、複合材料技術の進化による性能向上
近年は樹脂材料、繊維配向技術、自動成形技術などが急速に進歩しており、GFRP縦置きリーフスプリングの耐久性・強度・量産性が大きく向上しています。これにより、従来は高コストで限定用途に留まっていた複合材サスペンションが、量産車市場へ本格展開される可能性が高まっています。さらに、設計自由度向上により、車両特性に応じた最適なサスペンション設計が可能になる点も大きな成長機会です。
GFRP縦置きリーフスプリングとは、ガラス繊維強化プラスチック（GFRP）を主要材料として用いた縦方向配置型の板ばねであり、主に商用車、特殊車両、鉄道車両、産業機械などの懸架システムに採用される軽量高強度部品です。従来の鋼製リーフスプリングと比較して、GFRP縦置きリーフスプリングは大幅な軽量化を実現できるため、車両の燃費向上、電動車両の航続距離延長、積載効率改善に寄与します。また、耐腐食性、耐疲労性、振動吸収性にも優れており、騒音低減や乗り心地向上にも効果があります。さらに、設計自由度が高く、荷重特性の最適化が可能であることから、次世代モビリティ分野における需要拡大が期待されています。
図. GFRP縦置きリーフスプリングの製品画像
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルGFRP縦置きリーフスプリング市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の586百万米ドルから2032年には1291百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは14.1%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルGFRP縦置きリーフスプリング市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、軽量化ニーズの拡大による需要増加
自動車業界では、燃費規制強化やEV普及を背景として車両軽量化の重要性が急速に高まっています。GFRP縦置きリーフスプリングは、従来の鋼製ばねと比較して大幅な軽量化が可能であり、車両重量低減によるエネルギー効率改善に貢献します。特に電動商用車や物流車両では、航続距離延長や積載効率向上への効果が大きく、GFRP縦置きリーフスプリングの採用拡大を後押ししています。
2、EVおよび商用車市場の拡大
世界的なEVシフトと物流需要増加に伴い、軽商用車・中大型商用車市場が成長しています。これらの車両では高い積載性能と耐久性が求められるため、軽量かつ高強度なGFRP縦置きリーフスプリングへの関心が高まっています。特に電動バンやピックアップトラックでは、バッテリー重量増加を補うための軽量サスペンション技術として重要視されています。
3、乗り心地および走行性能改善への期待
GFRP縦置きリーフスプリングは、優れた振動吸収特性と低いばね下重量により、乗り心地や操縦安定性を向上できる点が市場拡大の要因となっています。ばね下重量の低減は、タイヤ接地性改善や車両応答性向上にもつながるため、EVや高性能車両において特に注目されています。また、静粛性向上にも寄与するため、次世代モビリティ分野での採用期待が高まっています。
今後の発展チャンス
1、商用車・物流車両分野での需要拡大
EC市場拡大に伴う物流需要増加により、軽商用車や配送車両の高効率化が求められています。GFRP縦置きリーフスプリングは、高積載性能と軽量化を両立できることから、物流業界における燃費改善や積載効率向上に貢献します。また、耐腐食性や耐疲労性にも優れているため、長距離輸送車両や過酷環境下で使用される車両への導入機会が拡大すると期待されています。
2、複合材料技術の進化による性能向上
近年は樹脂材料、繊維配向技術、自動成形技術などが急速に進歩しており、GFRP縦置きリーフスプリングの耐久性・強度・量産性が大きく向上しています。これにより、従来は高コストで限定用途に留まっていた複合材サスペンションが、量産車市場へ本格展開される可能性が高まっています。さらに、設計自由度向上により、車両特性に応じた最適なサスペンション設計が可能になる点も大きな成長機会です。