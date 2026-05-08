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【京都産業大学】― 学生がつくる、猫と共生するキャンパス ―学生主体による「まちねこ活動」京都産業大学ボランティア団体「むすびねこ」本格始動！
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）のボランティア団体「むすびねこ」は、京都市が実施する「京都まちねこ活動支援事業」に基づく『京都まちねこ活動』として、2026年2月に正式登録され、本格的に活動を開始しました。学生が主体となり、大学キャンパスを1つの“地域”として捉え、野良猫の適正管理を通じて、人と猫が共生できる持続可能な環境づくりに取り組んでいます。
京都産業大学のボランティア団体「むすびねこ」（部員22人、うち教職員7人）は、地域の合意のもと野良猫を適正に管理し、人と猫の共生を目指す京都市の支援制度「京都まちねこ活動」として、2026年2月に正式登録されました。
本活動はこの支援制度を活用し、TNR（捕獲・不妊去勢・元の場所へ戻す）を中心に、給餌や清掃、トイレ設置、健康観察などを日常的に実施しています。無秩序な餌やりによるトラブルを防ぎながら、猫の繁殖抑制と生活環境の改善を図ることで、猫と人の双方にとって負担の少ないキャンパス環境の実現を目指しています。
活動場所である大学キャンパスを一つの「地域」と捉え、学生と教職員が連携して取り組む点が本活動の大きな特徴で、新入生を含む学生および教職員へのメンバー募集や、SNSを活用した啓発活動を通じて活動の輪を広げています。これらの活動を通じ、学生が命の大切さや社会的責任、地域との関わり方を学ぶ実践的な教育の場としての発展も視野に入れています。
むすんで、うみだす。 上賀茂・神山 京都産業大学
【2027 年４月、新しい学びが誕生します。】
心を理解し、自分を切り拓く。社会を変える。 -
現代社会学部 心理学科（仮称：設置構想中）
＜関連リンク＞
・むすびねこ 公式Instagram
https://www.instagram.com/musubi.neko_chan/
・京都産業大学 学生ボランティア団体「むすびねこ」
https://www.kyoto-su.ac.jp/campuslife/projectteam/#sec17
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本活動はこの支援制度を活用し、TNR（捕獲・不妊去勢・元の場所へ戻す）を中心に、給餌や清掃、トイレ設置、健康観察などを日常的に実施しています。無秩序な餌やりによるトラブルを防ぎながら、猫の繁殖抑制と生活環境の改善を図ることで、猫と人の双方にとって負担の少ないキャンパス環境の実現を目指しています。
活動場所である大学キャンパスを一つの「地域」と捉え、学生と教職員が連携して取り組む点が本活動の大きな特徴で、新入生を含む学生および教職員へのメンバー募集や、SNSを活用した啓発活動を通じて活動の輪を広げています。これらの活動を通じ、学生が命の大切さや社会的責任、地域との関わり方を学ぶ実践的な教育の場としての発展も視野に入れています。
むすんで、うみだす。 上賀茂・神山 京都産業大学
【2027 年４月、新しい学びが誕生します。】
心を理解し、自分を切り拓く。社会を変える。 -
現代社会学部 心理学科（仮称：設置構想中）
＜関連リンク＞
・むすびねこ 公式Instagram
https://www.instagram.com/musubi.neko_chan/
・京都産業大学 学生ボランティア団体「むすびねこ」
https://www.kyoto-su.ac.jp/campuslife/projectteam/#sec17
▼本件に関する問い合わせ先
京都産業大学 広報部
住所：〒603-8555 京都市北区上賀茂本山
TEL：075-705-1411
FAX：075-705-1987
メール：kouhou-bu@star.kyoto-su.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/