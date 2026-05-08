光・電気・熱を制御できる機能性希土類薄膜の水素化／脱水素化反応機構を解明 〜無機材料研究室と物理化学研究室の共同研究により成功〜

光・電気・熱を制御できる機能性希土類薄膜の水素化／脱水素化反応機構を解明 〜無機材料研究室と物理化学研究室の共同研究により成功〜