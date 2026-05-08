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夏の冷え性、原因は足元にあった。浮き指と靴の関係を足のスペシャリストが解説
女性の靴のお悩みを解決するシューズサロン｜アンド・ステディ
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、夏になっても足先が冷える悩みを持つ女性に向け、その意外な原因と靴からできる改善策を公開しました。
夏の冷え性はエアコンのせいだと思われがちですが、根本原因の多くは「浮き指」にあります。アンド・ステディは、靴をファッションではなく骨格を整える「お道具」として再定義。足もとを変えることで、夏の冷えを根本から改善するための具体的なステップを提案します。
▼夏の冷え性を解消するための３つの鍵
１．「浮き指」による血流停止が、夏冷えの本当の原因
足指が地面につかない浮き指の状態では、ふくらはぎのポンプ機能が低下し、足先の血液が心臓に戻れなくなります。ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれますが、この機能が低下すると、夏の気温に関わらず足先は冷え続けます。
２．浮き指は生まれつきではなく、靴が作り出している
ワイズが合わない靴、踵が固定されない靴、大きすぎるサイズ。これらの靴を履き続けることで、足指が動かなくなります。足指が動かなければ、夏でも血流は滞ります。
３．合う靴に替えるだけで、夏冷えが変わる
正しいサイズ・ワイズの靴を履き、足指が地面につく歩き方を習慣化する伴走をします。「サンダルでも足先が冷えなくなりました」というお声は、ご来店のお客さまから毎年いただきます。
以下の記事にて、プロの視点からさらに詳しく解説しています。
https://x.gd/5X1XJ
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM
女性の靴のお悩みに寄り添う「くつ・あし・あるく研究所 アンド・ステディ」を運営する有限会社アクスト（本社：東京都台東区 代表：小野崎記子）は、夏になっても足先が冷える悩みを持つ女性に向け、その意外な原因と靴からできる改善策を公開しました。
夏の冷え性はエアコンのせいだと思われがちですが、根本原因の多くは「浮き指」にあります。アンド・ステディは、靴をファッションではなく骨格を整える「お道具」として再定義。足もとを変えることで、夏の冷えを根本から改善するための具体的なステップを提案します。
１．「浮き指」による血流停止が、夏冷えの本当の原因
足指が地面につかない浮き指の状態では、ふくらはぎのポンプ機能が低下し、足先の血液が心臓に戻れなくなります。ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれますが、この機能が低下すると、夏の気温に関わらず足先は冷え続けます。
２．浮き指は生まれつきではなく、靴が作り出している
ワイズが合わない靴、踵が固定されない靴、大きすぎるサイズ。これらの靴を履き続けることで、足指が動かなくなります。足指が動かなければ、夏でも血流は滞ります。
３．合う靴に替えるだけで、夏冷えが変わる
正しいサイズ・ワイズの靴を履き、足指が地面につく歩き方を習慣化する伴走をします。「サンダルでも足先が冷えなくなりました」というお声は、ご来店のお客さまから毎年いただきます。
以下の記事にて、プロの視点からさらに詳しく解説しています。
https://x.gd/5X1XJ
靴は「履かないとわからない」ものです。私たちは、単なる靴の提供にとどまらず、人生100年時代を自分の足で歩き続けるための「体験」を提供し、日本の健康寿命を延ばすことに貢献したいと考えています。
会社概要
有限会社アクスト
東京都台東区今戸1-17-7
代表取締役 小野崎 記子
設立：2004年4月
URL：https://axt-japan.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/andsteadytokyo
Instagram：https://www.instagram.com/andsteady/
直営サロン
くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ
・東京本店｜東京都中央区日本橋人形町2-33-10 グリーンテラス1階A
・梅田サロン｜大阪府大阪市北区神山町9-24 アプリーレ梅田東405
・天神サロン｜福岡県福岡市中央区舞鶴1-6-1 ラフォーレ舞鶴503
・名古屋サロン｜愛知県名古屋市昭和区宮東町328-1 ヴェニオブランディングサロン
事業内容
浅草で70年続く靴材料メーカーから発展、本社ファクトリーでは伝統技術を受け継いだ靴職人の手仕事や、素材と企画の研究開発を重ねる一方、東京日本橋・大阪梅田・福岡天神で運営する「くつ・あし・あるく研究所andsteady｜アンド・ステディ」は、足や靴に悩む女性たちの駆け込み寺となっている。
靴づくりの技術に加え、足を見極めるカウンセリング技術、正しい歩行に導くフィッティング技術を三つ巴で提供するこれまでにない業態が、靴から女性の体づくりをはじめる美容と健康のサロンへと進化させ、現在、くつを履くだけトレーニング＝くつトレ®として展開。10,018人のフットカウンセリングと36,988足のオーダーメイド実績がある。代理店は現在全国16店舗。
2020年、アンド・ステディのスニーカーをベースに企画した「着物シューズ」が東京都のBuyTOKYO支援事業として採択され海外展開をスタート、これまでに累計5,000足を超える大ヒット商品に育っている。（2026年３月31日時点）
本件に関するお問合わせ先
会社名：有限会社アクスト 担当：小暮
TEL：03-5808-0809 FAX：03-5643-9126
Email：info@axt-japan.com
関連リンク
アンド・ステディのフットカウンセリングが必要な理由
https://www.youtube.com/watch?v=rr_UEwKgf5s
はじめての靴のオーダーメイド体験記
https://youtu.be/1KGAti8DQ2k
私の足に合う靴、作れますか？
https://youtu.be/pLHZPAFMoLM