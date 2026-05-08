買取専門店「おもいお」（株式会社Tieel）は、2026年5月4日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたメットガラ2026を背景に、真珠・カラーストーン・ハイブランドジュエリーの査定体制を強化いたします。レッドカーペットで日本のアコヤパールが注目を集めたことを受け、国内に眠るパールジュエリーの価値見直しを提案します。

■メットガラ2026で「着るアート」として存在感を放ったハイジュエリー

https://omoio.co.jp/column/met-gala-2026-pearl-akoya-value

2026年5月4日、ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された「メットガラ2026」では、春の展覧会「Costume Art」に連動したドレスコード「Fashion Is Art」のもと、衣装とジュエリーの境界を超えた装いが数多く披露されました。

なかでも注目を集めたのが、俳優エミリー・ブラント氏が着用したミキモトのパールボディネックレスです。

Vogueなどの海外メディアでは、同ジュエリーが約50万ドル相当で、21.85カラットのペアシェイプモルガナイト、45.97カラットのダイヤモンド、そしてアコヤパールを用いた一点物として紹介されています。

ジュエリーが衣装を引き立てる脇役ではなく、身体を包み込む主役として表現された今回の装いは、真珠が持つ造形美と素材価値を改めて印象づける出来事となりました。

■アコヤパールは、国内にも多く眠る"身近なハイジュエリー素材"

メットガラで話題となったアコヤパールは、特別な舞台だけの宝石ではありません。日本国内では、成人式や結婚式、冠婚葬祭に合わせて真珠ネックレスを購入する文化があります。母や祖母から受け継いだパールジュエリーが、家庭で長く保管されているケースも少なくありません。

一方で、真珠はダイヤモンドや金製品に比べて「古いものは価値がつきにくい」「使う機会が少ない」と思われやすく、価値を確認しないまま眠っているケースが多いのが現状です。

アコヤパールは品質や状態、デザインやブランド性によって評価が変わります。特に品質の高いパールジュエリーは、現在の国際的な再評価の流れを踏まえて見直す余地があります。

■供給不足と世界的需要が、真珠の価値を動かしている

近年、アコヤ真珠を取り巻く市場環境は大きく変化しています。2019年から2020年にかけて、日本の主要な真珠養殖地域ではアコヤ貝の大量死や異常が確認され、研究論文でも日本の主要産地での大規模な影響が報告されています。

さらに、気候変動や養殖従事者の高齢化なども重なり、日本のアコヤ真珠産業は供給面で課題を抱えているのが現状です。海外メディアでも、気候変動や後継者不足による生産減少、海外需要の高まり、価格上昇が指摘されています。

こうした背景から、アコヤパールは単なるフォーマルジュエリーではなく、希少性を持つ日本発の宝飾素材として再評価されつつあります。購入当時とは異なる市場環境の中で、真珠ジュエリーの評価を改めて確認する動きも広がっています。

■おもいおの取り組み：真珠・宝石・ブランドジュエリーの査定体制強化

こうした世界的なジュエリートレンドと真珠市場の変化を受け、「おもいお」では真珠・宝石・ハイブランドジュエリーの査定対応を改めて強化してまいります。

真珠はテリ・巻きやサイズ、形やキズだけでなく、連相・金具素材・ブランドの有無なども総合的に確認。ブランドパールだけでなく、ノーブランドのアコヤ真珠や鑑別書のない品物も、現在の市場性を踏まえて丁寧に査定いたします。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「メットガラで披露されたミキモトのパールジュエリーは、真珠がフォーマルな場面だけの装飾品ではなく、アートとしても評価される素材であることを印象づけました。日本のご家庭には、成人式や冠婚葬祭を機に購入された良質なアコヤパールが多く眠っています。現在の供給環境や海外需要を踏まえると、一度価値を確認する意味は大きいと考えております。」

■買取専門店「おもいお」について

買取専門店「おもいお」は、宝石・ジュエリー・貴金属・ブランド品の買取を行う専門店です。GIA-GG資格を持つ鑑定士が在籍しており、宝石の品質・素材・デザイン性・市場動向を踏まえた査定を行っております。今後も世界的なジュエリートレンドや相場変動を捉えながら、国内に眠る宝飾品の価値を次へつなぐ取り組みを進めてまいります。

・店頭買取（銀座／築地／心斎橋） ・宅配買取（全国対応） ・出張買取（全国対応）

・LINE査定：https://lin.ee/FJYmS4C ・公式サイト：https://omoio.co.jp

■店舗・会社情報

＜おもいお＞ 営業時間 ：10:00～20:00（年中無休） 電話番号 ：03-6263-0835 公式サイト：https://omoio.co.jp 公式LINE ：https://lin.ee/FJYmS4C

＜おもいお 東京銀座本店＞ 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-16 銀座NSビル3F

＜おもいお 築地店＞ 所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F

＜おもいお 大阪心斎橋店＞ 所在地：〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-3-8

■会社概要

社名 ：株式会社Tieel（ティール） 所在地：東京都中央区築地2丁目1－4 銀座 PREX East 7F 設立 ：2016年1月8日 代表者：代表取締役社長 高源 雅洋 事業 ：リユース事業・EC事業 URL ：https://tieel.jp