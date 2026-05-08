6/14明治神宮野球場にて球心会の野球原体験イベント“BEYOND OH! PLAY KIDS”開催！

一般財団法人球心会

2026/6/14(日) 明治神宮野球場にて開催される「第７５回全日本大学野球選手権大会」にあわせて、明治神宮野球場および周辺施設にて、野球原体験イベント「BEYOND OH! PLAY KIDS」を開催いたします。

本イベントは、大学野球の舞台と連動し、未来の担い手である子どもたちが「観る」だけでなく「体験する」ことで、野球やスポーツとの新たな出会いを創出することを目的としています。

明治神宮野球場内グラウンドで実施する事前申込制イベントは、球心会公式アプリ「BEYOND OH! プラットフォーム」よりお申込みいただけます。当日のグラウンドイベントには王貞治代表の登場も予定しております。

「BEYOND OH! PLAY KIDS」は、野球に初めて触れるお子さまをはじめ、より多くのご家族に、身体を動かす楽しさや、挑戦するワクワク、新たなことに触れる喜びを届けることを目指す体験型イベントです。

当日は、前回11月に行われた東京ドームでのイベントで好評を得た「投げる」「打つ」体験コーナーやヒーローインタビュー体験フォトゾーンに加え、大学野球部の選手たちとの交流コンテンツなど、大学野球連動ならではのリアルな体験機会を提供します。また、球心会アンバサダーの参加や、球心会のビジョンパートナーである株式会社ビズリーチとの「BEYOND OH! Education presented by ビズリーチ」コーナーも展開予定です。

幅広い世代の皆さまにご参加いただき、野球・スポーツの魅力を体感いただける機会となることを目指しています。子どもも、大人も、みんなで一緒に盛り上がりましょう！

開催概要はこちら→ https://beyondoh-playkids.jp/2026(https://beyondoh-playkids.jp/2026)

【軟式グラウンド・室内球技場】 ※申込不要、参加費無料

日時：2026/6/14（日） 午前10時～午後5時

会場：明治神宮外苑 総合球技場 軟式グラウンド（コブシ球場）

室内球技場

【明治神宮野球場グラウンド内】 ※要事前申込、参加料無料

日時：2026/6/14（日）午前9時～11時

会場：明治神宮野球場内グラウンド

↓2026/6/14（日）9時～11時 明治神宮野球場内イベント参加申込はこちらのアプリから

【App Store】【Google Play】

【申込リンク】

https://beyondoh.jp/events/apgwpc/entry(https://beyondoh.jp/events/apgwpc/entry)

【申込フロー】

※申込にはアカウント登録・ログインが必須です。

未登録の方はログイン画面の「新規アカウント登録」よりご登録ください。

STEP 1. 画面下部の「イベント」タブ（虫眼鏡アイコン）をタップしてイベント一覧を開きます。

STEP 2. 一覧から「BEYOND OH! PLAY KIDS in 明治神宮野球場」を選んでタップします。

STEP 3. 詳細ページの「申し込む」ボタンを押します。

STEP 4. 「イベント申し込み」画面で必要事項を入力します。

STEP 5. 入力後、「確認画面へ」ボタンを押します。

STEP 6. 内容を確認し、「申し込みを確定する」ボタンを押して完了です。

=募集人数・対象=

500組 / 未就学児～小学生のお子さまおよび保護者の方々

=申込締切=

6/5(金) 17時締切

【お問い合わせ／連絡先】※会場へのお問合せはご遠慮ください。

一般財団法人球心会 広報担当

Email：info@kyushin-kai.jp

■一般財団法人球心会 概要

野球界に関わる組織及び団体が一体となって子ども達に夢と希望を与える世界的ヒーローが野球界・スポーツ界から生まれる未来を創造し、これからの世の中の永続的な発展に貢献することを目的として2025年5月に法人設立。様々なステークホルダーと共創しつつ、50 年後・100 年後を見据えた「マクロ課題に対する骨太の方針」の下、具体的な取組を推進していく。

本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1

日本プレスセンタービル８階

HP： https://kyushin-kai.jp/beyond_oh/

Email：info@kyushin-kai.jp

公式 Instagram：https://www.instagram.com/beyondoh1/

公式 X (旧twitter)：https://x.com/beyondoh1?s=21