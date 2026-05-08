ラルフ ローレン キャットウォーク 至高のアメリカン ファッションの50年を記録した画期的な一冊

ラルフ ローレン 合同会社

ラルフ ローレン

キャットウォーク

ザ コンプリート コレクションズ

ブリジット・フォーリー著

2026年5月7日刊行（現地時間）

\14,300（税込）

「それは決して、一枚のシャツについてではなかった。

ひとつの生き方についてだったのだ。」 ―― ラルフ・ローレン

ニューヨーク州ニューヨーク ―― ラルフ ローレン ランウェイコレクションの驚くべきビジュアル アーカイブ『ラルフ ローレン キャットウォーク』が2026年５月７日（現地時間）刊行されました。ファッション界に革新をもたらし、影響を与え続けてきた約60年の歩みを讃えるこの一冊によって、ラルフ ローレンの世界に再び命が吹き込まれます。テムズ アンド ハドソン社より出版される本書は、権威ある「キャットウォーク」シリーズの11冊目にあたります。この名高いシリーズにアメリカのファッションハウスが取り上げられるのは史上初であり、シリーズにとっても歴史的な節目となる一冊です。ファッション界を代表するアメリカン ラグジュアリーハウスのひとつであるラルフ ローレンの全貌を、かつてない規模で一望できる内容となっています。

ラルフ・ローレンの名は、アメリカン ライフスタイル、タイムレスなデザイン、そして非の打ちどころのない品質の代名詞であり、ラルフ ローレン コーポレーションを世界有数の成功を収めた企業のひとつへと成長させた文化的アイコンでもあります。デザイナーとして初めて「ライフスタイル全体のビジョン」を提示したラルフ・ローレンは、スタイル、洗練、そして細部への究極のこだわりを体現するグローバルブランドを築き上げました。1967年にポロ レーベルでのネクタイ デザインでキャリアをスタートさせた彼は、1972年に妻であり永遠のミューズであるリッキーにインスパイアされた初のフルレディース ウェア ラインを発表しました。以来、ランウェイという舞台は、単に服を作るだけでなく「生き方」そのものを創造するという、彼の物語性やビジョンをより豊かに表現する場となってきたのです。

著名なファッション ジャーナリスト、ブリジット・フォーリーが執筆した『ラルフ ローレン キャットウォーク』は、ラルフ ローレンの驚くべき歩みをビジュアルによって時系列で紹介しています。オリジナルのランウェイ写真を1,300枚以上も掲載したこの包括的な一冊には、Fall 1972のレディース コレクション デビューから、Fall 2025のレディース コレクションにいたるまでの並外れた創作活動の軌跡が、あますところなく記録されています。本書は、ラルフ・ローレンがランウェイショーを通じて切り拓いてきたファッションやデザインへの映画的アプローチに迫るとともに、幅広いバリエーションを内包する、きわめて独自の彼の美学に光を当てています。マスキュリンとフェミニン、無骨さと洗練といった、一見矛盾する要素を融合させながら、約60年にわたり世界中でアメリカン スタイルを体現してきたラルフ ローレン。そのシグネチャールックを生み出したデザイナーの練達の手腕を間近に感じることができる、そんな一冊です。

本書は、現地時間2026年5月7日（日本時間５月８日）より、世界各国の主要書店およびオンラインストアで販売されます。このコレクターズ エディションは、世界累計250万部以上を売り上げ、高い評価を得ているテムズ アンド ハドソン社の「キャットウォーク」シリーズに新たな重要作として加わります。

ラルフ ローレン コーポレーションについて

ラルフ ローレン コーポ レーション（ニューヨーク証券取引所：RL）は、プレミアムライフスタイル製品のデザイン、マーケティング、販売における世界屈指のリーディングカンパニーです。アパレル、フットウェア＆アクセサリー、ホーム、フレグランス、ホスピタリティの5つのカテゴリーで製品を展開し50年以上にわたって、本物志向と時代を超えたスタイルを通じて、より良い生活の夢の実現を鼓舞することを目指してきました。その評判と際立ったイメージは、製品数、ブランド、流通、国際市場の拡大の中で一貫して培われてきました。当社のブランド名にはラルフ ローレン、ラルフ ローレン コレクション、ラルフ ローレン パープル レーベル、ポロ ラルフ ローレン、ダブル RL、ローレン ラルフ ローレン、ポロ ラルフ ローレン チルドレン、チャップスなどがあります。ラルフ ローレンは、世界で最も広く認知されているコンシューマー ブランドファミリーの1つです。 詳しくは https://corporate.ralphlauren.com をご覧ください。

「キャットウォーク」シリーズについて

累計発行部数250万部を誇るテムズ アンド ハドソン社のベストセラー、「キャットウォーク」シリーズは、1,300以上のルックが、キャットウォーク上での発表当時の姿のままで掲載されています。それらはすべて、デザイナーの意図に沿ってスタイリングされ、世界のトップモデルたちが華麗に着こなしたものです。インスピレーションの宝庫であると同時に、これまで10巻が刊行されたこのシリーズは、すべてのファッションファンや専門家にとって欠かせないリファレンスとなっています。

シャネル、ディオール、ルイ・ヴィトン、イヴ・サンローラン、プラダ、ヴィヴィアン・ウエストウッド、ヴェルサーチェ、クロエ、ジバンシィ、ジャン＝ポール・ゴルチエに続き、本書はシリーズの11冊目として刊行されます。ファッション担当エディトリアル ディレクターのアデリア・サバティーニは、このシリーズを企画したきっかけについて次のように語っています。

「私の目的は、包括的なリファレンス ライブラリーを作り上げることでした。そして、ファッションを愛する方々にメゾンのレガシーを旅する機会を提供することでした。また、このプロジェクトを通じて、各メゾン初期のショーの記録を公的に保存することもできました。Google画像検索の時代において、それらは忘れ去られるリスクが高まっていたのです。

公式な決定版資料となる各巻は、手に取りやすさと徹底したリサーチを両立させた大著であり、各メゾンから前例のないレベルのアーカイブ利用許可を得て生み出されました。一貫したアイデンティティを保つこのシリーズは、本そのものが魅力的なオブジェであると同時に、実用的なリファレンスツールともなっています。」

【お客さまお問い合わせ】

ラルフ ローレン TEL: 0120-3274-20