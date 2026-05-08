大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）における取り組みである「TEAM EXPO 2025」プログラム＊1を通じて築いた企業・団体との共創ネットワークを継承し、社会・地域課題の解決やまちづくりにつなげる新たなプロジェクト「TEAM NEXT 2025」をパートナー企業と開始します。「TEAM NEXT 2025」では、DNPが中心となり、さまざまな企業・団体と連携し、都市の活性化、観光・文化の振興など、新たな事業機会の創出につながる共創プロジェクトを進めます。

本プロジェクトの開始に先立ち、目指す6つのテーマの１つである「大阪・関西万博のレガシー継承」の一環として、「２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）」の協賛企業・団体等との“共創”をテーマとしたキックオフイベントを、2026年5月14日（木）に東京都千代田区で開催します。

【「TEAM NEXT 2025」について】

大阪・関西万博で培った共創の枠組みを閉幕後も継続的な活動へ発展させることを目的としたプロジェクトです。大阪・関西万博では、多様な参加者が未来社会を共創する「TEAM EXPO 2025」プログラムが展開されました。その成果とネットワークを「TEAM NEXT 2025」へ引き継ぎます。名称には、「TEAM EXPO 2025」で形成されたネットワークや共創の成果を次の取り組みへつなげていくという考えを込めています。

■「TEAM NEXT 2025」に参画する企業・団体

プロジェクト開始時点では、以下の企業・団体を中心に活動を推進します。今後、参画する企業・団体の拡大を図ります。

株式会社池田泉州銀行、大阪商工会議所、一般社団法人関西イノベーションセンター（MUIC Kansai）、大日本印刷株式会社、株式会社大丸松坂屋百貨店、株式会社電通、ドリアイイノベーション合同会社、株式会社三井住友銀行、Peatix Japan株式会社（五十音順）

■TEAM NEXT 2025の主な目的と活動内容

「TEAM NEXT 2025」は、参画する企業・団体がそれぞれの課題や構想を共有しながら、６つの共創テーマを具体化するプロジェクトです。

1.大阪・関西エリアの都市活性化・統合型リゾート・MICE＊2推進

都市・エリア再開発において、各エリアの特長を踏まえたコンテンツやテーマの検討・実装を目指します。

2.新産業やテクノロジーの創出・育成

サステナビリティ、教育、金融、情報などの領域においてスタートアップ企業などと連携し、社会や地域課題を解決する事業の創出を目指します。

3.アート・観光・文化資源を活用した地域ブランド力の向上

アートや地域固有の文化資源を活用し、観光振興・地域ブランド力の向上に資する取り組みを推進します。

4.教育・研究機関との連携による人材育成と共創テーマの具体化

大学・研究機関と連携し、人材育成や事業共創テーマの具現化を進めます。

5.地域エコシステムの構築・確立

企業・団体・自治体等、官民横断の多様なステークホルダーが連携し、地域共創の基盤づくりを推進します。

6.大阪・関西万博のレガシー継承

大阪・関西万博等で紹介された最先端技術やサービス、共創基盤等を、今後の国際イベントや都市・地域へ継承します。

■イベント概要- イベント名 ： 「TEAM NEXT 2025 Meeting #01 ～事業共創・GREEN×EXPO 2027とその先へ～」- 日時 ： 2026年5月14日（木）17:00～20:00（予定）- 主催 ： TEAM NEXT 2025（大日本印刷株式会社）- 共催 ： 東邦レオ株式会社- 後援 ： 公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会- 会場 ： 九段ハウス（東京都千代田区九段北1-15-9）- プログラム ※内容は変更になる可能性があります。

・「TEAM NEXT 2025」について

・九段ハウスと東邦レオ社の取り組みについて

・テーマディスカッション「2025×2027が生み出す価値 ～事業共創とその先へ～」

＊1 大阪・関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」を実現し、SDGsの達成に貢献するために、多様な参加者が主体となり、理想としたい未来社会を共に創り上げていくことを目的としたプログラム

＊2 企業の会議（Meeting）、報奨旅行（Incentive Tour）、国際会議（Convention）、展示会やイベント（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語で、これらのビジネスイベントの総称

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