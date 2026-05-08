大阪電気通信大学 総合情報学部 デジタルゲーム学科にゲーム・メタバース業界の異才ら4名が客員教授に就任

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、2026年4月、総合情報学部デジタルゲーム学科において、ゲーム・IT・メディアの各業界を牽引するフロントランナー4名を新たに客員教授として迎えました。

デジタルゲーム学科は、2026年4月の改組により学びの内容を刷新いたしました。 これに伴い、日本最大のインディーゲームイベント「BitSummit」の生みの親であるディラン・カスバート氏、世界的に熱狂的なファンを持つゲームディレクターSWERY氏、日本最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」を運営する加藤直人氏、そしてメディアの第一線で活躍してきた橋谷能理子氏が着任。 業界のトップランナーによる直接指導を通じ、理論と実践を融合させた「未来を創る力」を学生に伝授します。

【本件のポイント】

■世界基準の「ゲームづくり」を伝承：インディーゲーム界のレジェンドが参戦 世界的有名なゲーム『Starfox』の開発に携わったディラン・カスバート氏と、独自の作家性で世界を魅了するSWERY氏が、独創的なゲーム制作のノウハウを伝授。 技術だけでなく「おもしろさ」の本質を教えます。

■ メタバース・VR教育の深化：国内最大級プラットフォーム「cluster」との連携 クラスター株式会社と共に、メタバース空間を活用した新しい学びの形態を共同開発。 バーチャル空間を社会実装するスキルを養います。

■「伝える力」を磨く：30年のキャリアを持つキャスターによるメディア指導 フリーアナウンサーの橋谷能理子氏が、クリエイターに不可欠なコミュニケーション能力を指導。 自分のアイデアを言語化し、社会に発信する「伝わる力」を育成します。

■ 本物の「アントレプレナーシップ（起業家精神）」を学ぶ ： 自身の「好き」を形にして起業し、業界を切り拓いてきた教員陣から、ゼロから価値を生み出すマインドを直接学びます。

【客員教授プロフィール】

ディラン・カスバート 客員教授 ／有限会社キュー・ゲームス CEO&Founder

イギリス出身。任天堂との契約で同社へ。ゲームボーイ用ソフト『X』、スーパーファミコン用ソフト『Starfox』 の開発に携わる。2001年9月有限会社キュー・ゲームスを設立。

ディラン・カスバート氏

SWERY（末弘 秀孝）客員教授／株式会社White Owls President & CEO

1996年からゲーム業界で活動するベテランのゲームディレクター。Deadly Premonition』（2010年）、『THE MISSING: J.J.マクフィールドと追憶島』（2018年）などの代表作で知られている。

SWERY（末弘 秀孝）氏

加藤 直人 客員教授／クラスター株式会社 代表取締役CEO

2015年クラスター株式会社を起業し、2017年にメタバースプラットフォーム「cluster」を公開。2018年経済紙「Forbes JAPAN」の「世界を変える30歳未満30人の日本人」に選出。同じく2022年、2023年には「日本の起業家ランキング」のTOP20に2年連続で選出。

加藤 直人氏

橋谷 能理子 客員教授／フリーアナウンサー、ブックカフェオーナー

フリーアナウンサーとして「ニュースステーション」や「サンデーモーニング」などのキャスターを30年以上にわたり担当。大学での教育実績も豊富。

橋谷 能理子氏

【関連リンク】

デジタルゲーム学科特設サイト

https://www.osakac.ac.jp/special/dg/

「BitSummit特別講演」と新入生歓迎会を開催しました

https://www.osakac.ac.jp/project_now/1684

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

※2027年4月から工学部基礎理工学科環境化学専攻は応用化学専攻に名称変更

在籍者数：5,624名（2026年5月1日現在）