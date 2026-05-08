『green cola』WEB CM「NO is Smart」シリーズ5月8日公開

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長近藤佳代子）は、1都3県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）のコンビニエンスストア限定で5月12日から発売する『green cola（グリーンコーラ）』のWEB CM「NO is Smart」シリーズを、5月8日から公開します。WEB CMには岸谷 蘭丸さん・長浜 広奈さん・MON7A（もんた）さん・JESSICAさんを起用します。5月9日と10日には、誰でも※「広告タレントデビュー」が体験できる参加費無料のイベント『GREEN DEBUT VISION(グリーンデビュービジョン)』を渋谷モディで開催します。

※規約に同意いただいた方のみ。全員がビジョンに放映されるものではありません。放映時間は決まっています。

WEB CM「NO is Smart」シリーズは、「green colaアンバサダー」の岸谷蘭丸さん、Z世代に絶大な影響力を持ちさまざまなフィールドで活躍中の長浜広奈さん・MON7Aさん・JESSICAさんが出演し、「NO現状維持」篇、「NO自己否定」篇、「NO同調圧力」篇、「NO押し付け」篇などを配信します。心の中に葛藤や「NO（違和感）」を抱きながらも言葉にできずに過ごしている若者たちの代弁者として、「NO is Smart」を表現したメッセージを発信します。植物由来のステビアを使用している『green cola』は、砂糖不使用、カロリーゼロであることを「NO is Smart」というメッセージで表現しており、本WEB CMを通じて若年層を中心に商品特長を訴求し認知拡大と飲用喚起を図ります。

5月9日と10日に渋谷モディで開催する『GREEN DEBUT VISION』では、撮影した自身の広告が、渋谷モディの大型ビジョンに放映される広告タレントデビュー体験が楽しめます。イベント期間中は発売前の『green cola』の試飲見本を配布します。

■新WEB CM「NO is Smart」シリーズ

公式YouTube：https://www.youtube.com/playlist?list=PLFunNHgzsTeQX5cQ1zkk0NSU-Y0RT2P5s

ブランドサイト：https://www.asahiinryo.co.jp/greencola/sp/

■『GREEN DEBUT VISION(グリーンデビュービジョン)』イベント情報

日時：2026年5月9日、10日 11：00～19：00

場所：渋谷モディ（東京都渋谷区神南1-21-3）

参加費：無料

放映時間：12:30~12:40／13:30~13:40／14:30~14:40／15:30~15:40／16:30~16:40／17:30~17:40／18:30~18:40

＜CMストーリー・プロフィール＞

岸谷 蘭丸さん「NO現状維持」篇

岸谷 蘭丸（きしたに らんまる）：2001年7月7日生まれ、東京都出身。英語資格・海外大学受験支援サービス「MMBH留学」代表。国際教育分野に従事しながら報道番組でMCを務めるなど、様々な分野で活躍中。

長浜 広奈さん「NO自己否定」篇

長浜 広奈（ながはま ひな）：東京都出身。恋愛リアリティーショーへの参加をきっかけに「おひなさま」の愛称で人気に。地上波バラエティ、モデル、CMなど多くに起用されている。

MON7Aさん「NO同調圧力」篇

MON7A（もんた）：2007年生まれ、東京都出身。2026年1月ユニバーサルミュージック/EMI Recordsよりメジャーデビュー。各メディアのトレンドランキングに軒並みランクインし、今最も注目を浴びるZ世代を代表するアーティスト。

JESSICAさん「NO押し付け」篇

JESSICA（じぇしか）：人気アーティストのバックダンサー／振付師として活躍しながら、現在注目を集めるクリエイターユニット『午前0時のプリンセス』のメンバーとしても活動するマルチクリエイター。

プロダクト「NO罪悪感」篇

公式YouTube ：https://youtube.com/shorts/bqGnQfhSnEA