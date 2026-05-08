忙しい毎日の息抜きや創作活動のヒントに！『感性を磨く　情景のことば辞典』が5月18日発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『感性を磨く 情景のことば辞典』（ https://www.amazon.co.jp/dp/4816378766/ ）を5月18日に発売します。

■誰もが日々の暮らしの中で目にする情景にまつわることばを576語紹介

「時間」「空」「水」「緑」「季節」「感覚」「暮らし」という7つのテーマで、情景にまつわることばを紹介しています。まだ知らない美しいことばにきっと出合えるとっておきの一冊です。コミュニケーションや創作活動のヒントにも！

■人気イラストレーター・宮下和さんが手掛けるすてきなイラスト

ことばから連想されるイメージイラストは、人気イラストレーターの宮下和さんが手掛けています。美しいことばの数々を読んで、眺めて、お楽しみください。

■ことばの美しさから発想を広げて感性を磨く

星座にまつわるエピソードや森林浴の効果など、本書で紹介することばに関連した楽しいコラムも収録。時間や空について詠んだ歌も紹介しています。毎日見ている当たり前の景色がちょっと特別なものに感じられる、感性が磨かれる一冊です。

【目次】

時間のことば（朝／昼／夕／夜）

空のことば（晴れ／曇り・雲／雨／風／太陽／月／星）

水のことば（海／浜／波／川／湖・池）

緑のことば（草原／大地／林／森／山／草花）

季節のことば（春／夏／秋／冬）

感覚のことば（音／香り／光／感触／思い）

暮らしのことば（暮らし／街／旅／心）

【監修者紹介】

梅内 美華子（うめない みかこ）

歌人。短歌結社「かりん」所属。 青森県八戸市出身。同志社大学文学部卒業。 1991年、「横断歩道（ゼブラ・ゾーン）」50首で第37回角川短歌賞受賞。2001年、『若月祭』で第1回現代短歌新人賞受賞。2012年、『エクウス』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、葛原妙子賞受賞。著書に『現代歌枕 歌が生まれる場所』、『短歌 うたことば辞典』（ともにNHK出版）等。

【イラストレーター紹介】

宮下 和（みやした のどか）

東京都出身。2017年に多摩美術大学油画専攻卒業後、 2020年よりフリーのイラストレーターとして活動。広告や書籍、文具のイラストなどをメインに、 豊かな色彩で植物や風景を明るく、温かみのある雰囲気で描く。

【書籍情報】

『感性を磨く 情景のことば辞典』

監修者：梅内 美華子（うめない みかこ）

イラストレーター：宮下 和（みやした のどか）

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：四六判／192ページ／オールカラー

発売日：2026年5月18日

Amazon ⇒ https://www.amazon.co.jp/dp/4816378766/

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

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