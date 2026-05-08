【新発売】昨年、生産が追いつかないほど売れた伝説の車載ファンが「SPEEDER」ブランドで新登場！楽天ランキング3冠の実力派が3色展開＆先行予約開始1週間で早くも注文殺到！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

昨年発売し、楽天ランキング3冠を達成した大ヒット商品、ヘッドレストダブルファンをリニューアル。2026年度版として、自社ブランド「SPEEDER（スピーダー）」より最新モデル『SPEEDER ヘッドレストダブルファン／HDF02』の先行予約販売を開始いたしました。

猛暑を乗り切る「冷却スピード」と安心感

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/hdf01/?s-id=review_pc_il_item_03_textYahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/hdf01.html

夏の車内は、乗り込んだ直後に50℃を超えることも珍しくありません。

この「SPEEDER ヘッドレストダブルファン／HDF02」は、強力な5枚羽のダブルファンが冷房の冷風を後方へダイレクトに循環させ、車内の冷却スピードを劇的に高めます。

特にエアコンが届きにくいチャイルドシートのお子様やペットの熱中症対策として、圧倒的な支持をいただいています。

新ブランド「SPEEDER」と選べる新色

今年は、高品質なカー用品ブランド「SPEEDER（スピーダー）」のロゴを本体に印字。さらに、昨年1色だったカラーバリエーションを3色に拡大しました。

ブラック×メタリック：高級感のある昨年からの定番。

ブラック（新色）：内装に溶け込むシックなオールブラック。

グレージュ（新色）：ベージュ系シートや最新の車内トレンドにマッチする柔らかいカラー。

「別々の方向へ送風できる」自由度がユーザーに大好評

本製品の最大の魅力は、左右のファンを独立して360度好きな方向へ向けられることです。

【運転席と後部座席に】

「パパは首元を冷やし、もう片方は後ろの赤ちゃんへ」と、一台で異なる場所へ送風。

【夫婦で風量調整】

「助手席の妻は弱風、自分は強風」と、ファンごとに個別に風量設定が可能。

【ペットの足元へ】

「床付近で暑がるワンちゃんにピンポイントで風を当てる」など、フレキシブルアームが大活躍。

早期完売の予感！「複数買い」するユーザーも急増中

5月中旬お届けの予約を開始したところ、わずか1週間で昨年の実績を大きく上回る予約が殺到しています。「運転席と助手席の両方に設置して、車内の空気を一気に循環させたい」「家族の車、複数台分をまとめて揃えたい」という複数買いのお客様が目立っているのも今年の大きな特徴です。

本格的に暑くなる前に、確実に手に入れたいユーザーが集中しています。

5月9日20時より「楽天お買い物マラソン」で特別クーポン発行！

この大反響を記念し、楽天・Yahoo!の各店舗にて予約限定の特別クーポンを発行中。

さらに楽天市場では、5月9日(土) 20:00より「お買い物マラソン」がスタートします。ポイントアップ期間を活かし、在庫がなくなる前に「車内の新常識」をお得に手に入れる最大のチャンスです。

楽天お買い物マラソン期間：2026年5月9日(土)20時～5月16日(土)1:59

楽天市場で購入 :https://item.rakuten.co.jp/mitsukinshoji/hdf01/?s-id=review_pc_il_item_03_textYahoo!ショッピングで購入 :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/hdf01.html

真夏のドライブで「家族全員の笑顔」に。完売が予想される本格シーズン前に、ぜひご検討ください。

SPEEDER

ヘッドレストダブルファン／HDF02

＜カラー＞

ブラック×メタリック、ブラック、グレージュ

＜セット内容＞

- 本体

- 給電ケーブル

- WEB説明書QRコード(保証書付)

配送時期：2026年5月中旬頃より順次発送予定

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)