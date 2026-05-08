梅雨のお洗濯、ジメジメ対策はこれで安心！「乾きやすいハンガーシリーズ3種」がデビュー！

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年5月8日（金）より、オリジナルブランド「アテーナライフ」から、乾きやすいハンガー3種の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました（一部店舗を除く）。

いよいよ梅雨のシーズンが到来します。この時期、避けて通れないのが「洗濯物の乾きにくさ」です。部屋干しが増えると、厚手の衣類やバスタオルの乾きが遅くなり、生乾き臭の原因になります。 そんな梅雨どきのストレスを解消すべく、コメリから「乾きやすいランドリーハンガー」「乾きやすい伸縮スライドハンガー」「乾きやすい伸縮バスタオルハンガー」の3種が登場しました。 最大の特徴は、独自の形状や可動バーによって衣類の内側に風の通り道を作り出す「立体構造」にあります。 効率よく乾燥を促すことで、ジメジメした季節のお洗濯を「時短」と「清潔感」の両面からサポートし、暮らしを快適にアップデートします。

【商品特徴】

■厚手の衣類もスピード乾燥 「乾きやすいランドリーハンガー」

スウェットや綿100％のTシャツなど、厚手や乾きにくい素材の衣類に特化した商品です。最大の特徴は、中央に配された「回転バー」にあります。使用時にバーを回転させて広げることで、衣類の内側に大きな空間を作り出し、乾燥効率を劇的に向上させます。さらに、襟元を伸ばさずにハンガーを差し込めるスリット構造により、お気に入りのカットソーも型崩れを気にせずかけ外しすることが可能です。収納面にもこだわり、フックを折りたたみ式にすることで、使用しない時はコンパクトにまとめることができ、クローゼットやランドリースペースを圧迫しません。

■家事の時短を叶えるワンタッチ操作 「乾きやすい伸縮スライドハンガー」

家事の時短をコンセプトに開発されたこのモデルは、中央のロックを解除するだけでアームが閉じ、衣類を一瞬でハンガーから取り外せる仕組みを採用しました。これにより干す時も、首元を無理に広げることなくかけ外しでき、大切な衣類の首回りの伸びを徹底的に防ぎます。また、肩部分には厚みのある伸縮式肩パッドを採用しました。衣類のサイズに合わせて調整できるだけでなく、脇の下に十分な空気の通り道を作ることで、乾きにくい厚手の生地も効率よく乾燥させます。

■大判サイズも場所を取らずに真っ直ぐ干せる 「乾きやすい伸縮バスタオルハンガー」

干し場所に困るバスタオル問題を解決するために生まれたのが、この伸縮式ハンガーです。アームを左右にスライドさせることで、標準的なタオルから大判のバスタオルまで、シワを寄せることなく真っ直ぐに干すことができます。バスタオル同士の重なりを防ぐ回転バーがあり、内側に大きな空間を作り出し、乾燥効率を劇的に向上させます。また回転バーを利用して、フェイスタオルなどを2枚干すことも可能で、限られたスペースを有効活用したいご家庭におすすめです。

【商品概要】

乾きやすいランドリーハンガー ２本組

・サイズ：約 幅42.3×高さ24.7×奥行き11cm

・カラー：ブラック /ホワイト

・フックは折りたたみ式でコンパクトに収納可能

価格 398円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2476184/?aaprid=260508

乾きやすい伸縮スライドハンガー ２本組

・サイズ：約 幅37.5～59×高さ23.5～34.5×奥行き1.8cm

・カラー：ブラック /ホワイト

・フックはノンスリップ加工でズレにくい

価格398円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2476182/?aaprid=260508

乾きやすい伸縮バスタオルハンガー ２本組

・サイズ：約 幅50～75×高さ25.6×奥行き9.2cm

・竿対応サイズ：3ｃｍから3.5ｃｍ

・カラー：ブラック /ホワイト

・フックはノンスリップ加工でズレにくい

価格398円（税込）

https://www.komeri.com/shop/g/g2476186/?aaprid=260508

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【物干し特集】

https://www.komeri.com/shop/pg/1005024155/?aaprid=260508

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

■コメリオリジナルブランド「アテーナライフ」について

インテリア・寝装品・家具・生活雑貨の分野において、商品企画から原材料・加工・運搬・そして販売に至るまでを一貫してプロデュースし、住まいのトータルコーディネートをご提案する、使う人の立場に立って、使いやすさ・居心地のよさを追求し、機能と品質を兼ね備えたプライベートブランドです。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037003/

【コメリについて】

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年4月30日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26、