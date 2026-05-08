ヒューリック杯第９７期棋聖戦五番勝負第１局６月４日（木）ホテル三日月で開催
株式会社ホテル三日月
藤井聡太棋聖
挑戦者 服部慎一郎 七段
ヒューリック杯第９７期棋聖戦五番勝負（主催：産経新聞社、公益社団法人日本将棋連盟、特別協賛：ヒューリック株式会社）第１局の対局が、龍宮城スパホテル三日月「富士見亭」（以下、当ホテル）で６月４日（木）に開催されます。
藤井聡太棋聖
挑戦者 服部慎一郎 七段
※写真提供：公益社団法人日本将棋連盟
当ホテルでは本局の対戦を記念して対局記念限定プランの販売を
５月１０日（日）９：００より 開始します。
１. 前夜祭（６月３日）と大盤解説会入場券がセットになった宿泊プラン
２. 前夜祭（６月３日）と対局室内観戦、大盤解説会入場券がセットになったプレミアム宿泊プラン
をはじめ、日帰りプランもご用意して皆様のお越しをお待ちしています。
対局記念限定プランhttps://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/
当プランはお電話のみでのお申込みとなります。
ＴＥＬ０４３８-４１-８１１１
この機会に、日本が世界に誇る文化のひとつ“将棋”の魅力を体感ください。