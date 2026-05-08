リラックマとカンロ「ピュレグミ」がコラボレーション♪甘ずっぱいピュレグミを楽しむリラックマたちのグッズが続々登場！

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)が展開する、フルーティな味わいが特徴のグミ「ピュレグミ」と、サンエックス株式会社（本社：東京都千代田区、以下サンエックス）の人気キャラクター「リラックマ」のコラボレーションが実現しました。甘ずっぱいピュレグミを楽しむリラックマたちのアイテムが続々登場いたします。

「ピュレグミ×リラックマ」のぬいぐるみや雑貨は、全国のロフト（一部店舗を除く）にて2026年5月16日（土）より、サンエックスネットショップにて5月18日（月）10時より限定販売されます。

《「ピュレグミ×リラックマ」のきゅんとときめくキュートなコラボレーションが実現！》

「ピュレグミ」は、フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”により、噛むほどにフルーティな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、“ハート（気持ち）があがる”ハート型のグミです。2002年の発売以来、幅広い世代にご愛顧いただいております。一方、2003年に登場した「リラックマ」は、かわいい見た目とくすっと笑える世界観で日常に寄り添う、国民的人気キャラクターです。

この度、ともに20年以上愛され続けるお菓子とキャラクターのコラボレーションが実現しました。甘ずっぱいピュレグミを楽しむリラックマたちが、ぬいぐるみや雑貨になって新登場。フルーティで爽やかなカラーリングのアイテムたちで、日常に癒しとトキメキをお届けします。

■販売店舗・発売日

【ロフト】

発売日：2026年5月16日（土）

ロフト展開店舗URL：https://www.loft.co.jp/pages/rilakkuma2605shop/

※一部お取り扱いのない店舗がございます。

※品切れの場合もございます。予めご了承ください。

※一部店舗では発売日がずれる場合がございますのでご了承ください。

※ロフトへのお問い合わせ先は各店の代表番号よりお問い合わせください。

各店舗の詳細はこちら：https://www.loft.co.jp/shop_list/

【サンエックスネットショップ】

発売日：5月18日（月）10時

サンエックスネットショップURL：https://shop.san-x.co.jp

■商品一覧

■ピュレグミについて

・ぬいぐるみ リラックマ・コリラックマ（各3,960円※税込）・ぬいぐるみ キイロイトリ（3,740円※税込）・ぶらさげぬいぐるみ（各3,080円※税込）・ブロックメモ（各715円※税込）・クリアホルダーセット（880円※税込）：A4サイズ２枚セット ／ ・ミニタオル（各880円※税込）・巾着（各880円※税込）・アクリルキーホルダー（各935円※税込）・ヘアクリップ（各880円※税込）・クリアハート窓付ポーチ（2,640円※税込）・トートバッグ（3,520円※税込）

『ピュレグミ』は、2002年の発売以来、幅広い世代の方からご支持いただいているカンロの人気商品です。フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”により、噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、ちょっとハート（気持ち）があがるハート型のグミです。

ブランドサイト

https://kanro.jp/pages/pure/

公式X

https://x.com/kanro_pure

公式Instagram

https://www.instagram.com/kanro_pure_photo/

■リラックマについて

着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

キャラクターサイト

https://www.san-x.co.jp/ja/characters/rilakkuma/

リラックマ公式X

https://twitter.com/rilakkuma_gyr

(C)2026 Kanro Inc. (C)2026 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。